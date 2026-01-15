X!

Iraan sulges USA rünnaku kartuses öösel mitmeks tunniks oma õhuruumi

Välismaa
Lennuliiklus neljapäeva öösel
Lennuliiklus neljapäeva öösel Autor/allikas: SCANPIX/REUTERS/FlightRadar24.com
Välismaa

Iraan sulges ööl vastu neljapäeva ligi viieks tunniks oma õhuruumi kartuses võimaliku USA sõjategevuse ees.

USA Föderaalse Lennuameti (FAA) veebilehel avaldatud teate kohaselt sulges Iraan õhuruumi kohaliku aja järgi kellast 1.45 kuni 4.00 ning uuesti kell 4.44 kuni 7.00 kõikidele lendudele, välja arvatud ametliku loaga rahvusvahelistele lendudele, mis suundusid Iraani või startisid sealt.

Lende jälgiva Flightradar24 andmed näitasid, et esimeste seas jätkasid riigi kohal lende Iraani lennufirmad Mahan Air, Yazd Airways ja AVA Airlines.

Flightradar24 märkis, et kui eelmisel nädalal samal ajal viibis Iraani kohal kümneid lennukeid, siis neljapäeva hommikul oli õhuruum peaaegu tühi.

Ajutine sulgemine toimus ajal, mil USA president Donald Trump kaalub vastust olukorrale Iraanis, kus on puhkenud viimaste aastate suurimad valitsusvastased meeleavaldused.

Kolmapäeval teatas USA ametnik, et Ühendriigid viivad Lähis-Ida baasidest osa personali välja. See samm järgnes Iraani kõrge ametniku hoiatusele naaberriikidele, et Teheran ründab Ameerika baase, kui Washington peaks andma riigile sõjalise löögi.

Iraanis toimuv mõjutab rahvusvahelisi lende

India suurim lennufirma IndiGo teatas, et Iraani ootamatu õhuruumi sulgemine mõjutab osa nende rahvusvahelistest lendudest. Air India teatas, et kasutab alternatiivseid marsruute, mis võib kaasa tuua hilinemisi või tühistamisi.

Flightradar24 andmetel pöördus Venemaa Aerofloti lend, mis oli teel Teherani, pärast sulgemist Moskvasse tagasi.

Varem kolmapäeval andis Saksamaa välja uue direktiivi, hoiatades riigi lennufirmasid Iraani õhuruumi sisenemise eest. See toimus vahetult pärast seda, kui Lufthansa korraldas piirkonnas kasvavate pingete tõttu ümber oma lennugraafikud Lähis-Idas.

USA on juba keelanud oma kommertslendudel Iraanist ülelendamise ning riikide vahel puudub otsene lennuühendus.

Lennufirmad nagu Flydubai ja Turkish Airlines on viimase nädala jooksul tühistanud mitmeid lende Iraani.

"Mitmed lennufirmad on juba teenuseid vähendanud või peatanud ning enamik vedajaid väldib Iraani õhuruumi," teatas lennuriske jälgiv liikmesorganisatsioon OPSGROUP oma veebilehel Safe Airspace. "Olukord võib viidata edasisele julgeoleku- või sõjalisele tegevusele, sealhulgas raketilöökide ohule või õhutõrje kõrgendatud valmisolekule, mis suurendab riski, et tsiviillennukeid võidakse valesti tuvastada."

2020. aastal tulistas Iraani sõjavägi alla Ukraine International Airlinesi lennuki, tappes kõik 176 pardal viibinud reisijat ja meeskonnaliiget.

Lufthansa teatas kolmapäeval, et väldib edasiste korraldusteni Iraani ja Iraagi õhuruumi. Tel Avivi ja Ammani lennatakse kolmapäevast kuni järgmise esmaspäevani vaid päevasel ajal, et meeskond ei peaks ööseks sihtkohta jääma. Ettevõte lisas, et nende sammude tõttu võidakse osa lende tühistada.

Itaalia lennufirma ITA Airways, mille suuraktsionär on nüüd Lufthansa Group, teatas sarnaselt, et peatab öised lennud Tel Avivi kuni järgmise nädala teisipäevani.

Toimetaja: Valner Väino

Allikas: Reuters

