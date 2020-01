"Ma võtan täie vastutuse ja allun ükskõik millisele otsusele," ütles brigaadikindral Amir Ali Hajizadeh Iraani riigitelevisioonis. "Ma eelistaksin pigem surra, kui näha midagi sellist juhtumas," ütles ta.

"See oli lühimaarakett, mis plahvatas lennuki kõrval. Seetõttu sai lennuk ka lühikest aega lendamist jätkata," rääkis Hajizadeh, lisades, et lennuk plahvatas kokkupuutel maaga.

Ukraina president Volodõmõr Zelenskõi büroo teatel on Teheran andnud Ukraina ekspertidele Iraanis üle juurdlusega seotud fotod, videod ja muud materjalid. "Anti piisavalt informatsiooni, mis osutab, et uurimine viiakse läbi objektiivselt ja kiirelt".

Ukraina siseministeerium on andnud Teheranile üle lennufirma Ukraine International Airlines lennukatastroofi ohvrite sugulaste DNA proovid.

"Me ootame nüüd Iraani poolelt surnukehade tuvastamist ja nende saatmist Kiievisse," teatas Ukraina siseministeeriumi pressiteenistus.

Iraan lubab vastutavaid isikuid karistada

Iraani sõjaväe esindaja sõnul lendas Ukraina lennuk sõjaväebaasi lähedale ning selle pihta tulistati rakettidega. Avalduses lubati juhtunu eest vastutavaid isikuid karistada.

Iraani välisminister Javad Zarif kirjutas pärast sõjaväe avaldust sotsiaalmeediakanalis Twitter: "Kurb päev. [Iraani] relvajõudude sisejuurdluse esmane järeldus: katastroofini viis inimlik eksitus keset kriisi, mille on põhjustanud USA avantürism. Me kahetseme sügavalt, palume vabandust ning tunneme kaasa meie inimestele, kõigi ohvrite peredele ning kõigile rahvastele, keda toimunu puudutas."

