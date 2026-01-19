Ühistranspordikeskused: liikumisandmete kogumine ei põhjenda tasulist piletit

Regionaalministri sõnul võiks ühe-eurone kuupilet motiveerida inimesi rohkem valideerima, kuna prii sõiduõigusega inimesed kipuvad rohkem jänest sõitma.

"Need põhinevad ühistranspordikeskuste piletisüsteemidest ja valideerimistest. See näitab praegu üheselt, et maakondade lõikes on need andmed väga erinevad ehk siis registreerimiste arv elanike kohta kõigub. See ei tähenda seda, et ei sõideta, vaid tähendab seda, et valideeritakse vähem. See jätab riigi lõpuks ka pimedusse. Eriti tasuta sõitjate puhul me näeme, et see registreerimise vajadus tundub ka sõitjale väiksem, et niikuinii on ju tasuta," ütles regionaal- ja põllumajandusminister Hendrik Johannes Terras.

Enamikus ühistranspordikeskustes on juba praegu kasutusel piletisüsteemid, mis koguvad andmeid liinide täituvusest ja inimeste liikumisharjumustest. Sealhulgas on olemas ka ülevaade tasuta sõiduõigusega reisijate kohta. Sellist lahendust on mitmes maakonnas kasutatud aastaid.

Viljandimaa ühistranspordikeskuse juhi sõnul sisenevad reisijad maakonnaliinidel bussi esiuksest ühekaupa ning bussijuht registreerib kõikide reisijate sõidu alg- ja sihtpunkti.

"Meie näeme seda, et Viljandist tahtis inimene sel kellajal ja väljumisel sõita Mõisakülla. Me näeme seda, kas inimene oli alla 20-aastane, tasuta sõit või oli ta üle 62 aasta vanune, eakas või oli see hoopis kellegi kuupilet või oli see kellegi ühe korra pilet, sularahaga ostetud pilet või null-paberpilet. Me saame absoluutselt kõik info kätte iga sõitja kohta," lausus Viljandimaa ühistranspordikeskuse juht Kaupo Kase.

Kase sõnul on probleem hoopis linnaliinidega, kus bussijuhid ei saa reisijate sõitu fikseerida. Valideerimistest saadavaid andmeid kasutatakse juba praegugi liinide korrastamiseks.

"Neid korrektuure teeme iga kuu esimesest kuupäevast. See on regulaarne ja tavapärane töö. Me jätame ära, kas mõne liinilõigu, kus ei ole nõudlust või muudame mingisuguse liinilõigu nõudepõhiseks, kui seal on nõudlus hooajaline. Samuti kui mõni nõudeliinilõik on väga aktiivses kasutuses, siis lisame ta jällegi põhiliinide hulka. Andmete kogumine ei ole absoluutselt probleem. Me eeldaks, et ministeerium näitaks üles suuremat huvi meie tegevuse vastu ja tuleks ka näiteks kohapeale tutvuma, et paremini aru saada. Seda hetkel nagu napib," sõnas Tartumaa ühistranspordikeskuse juhataja Maikl Aunapuu.