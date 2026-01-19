X!

Ühistranspordikeskused: liikumisandmete kogumine ei põhjenda tasulist piletit

Eesti
Maakonnaliin sõitmas Tartu–Räpina maanteel Räpina linna.
Maakonnaliin sõitmas Tartu–Räpina maanteel Räpina linna. Autor/allikas: Aili Vahtla
Eesti

Maakondlikud ühistranspordikeskused ei pea lastele ja pensionäridele tasulise bussipileti kehtestamisel pädevaks põhjendust liikumisandmete kogumisest. Ühistranspordikeskustel on juba praegu hea ülevaade liinide täituvusest ja erinevate reisijagruppide harjumustest.

Regionaalministri sõnul võiks ühe-eurone kuupilet motiveerida inimesi rohkem valideerima, kuna prii sõiduõigusega inimesed kipuvad rohkem jänest sõitma.

"Need põhinevad ühistranspordikeskuste piletisüsteemidest ja valideerimistest. See näitab praegu üheselt, et maakondade lõikes on need andmed väga erinevad ehk siis registreerimiste arv elanike kohta kõigub. See ei tähenda seda, et ei sõideta, vaid tähendab seda, et valideeritakse vähem. See jätab riigi lõpuks ka pimedusse. Eriti tasuta sõitjate puhul me näeme, et see registreerimise vajadus tundub ka sõitjale väiksem, et niikuinii on ju tasuta," ütles regionaal- ja põllumajandusminister Hendrik Johannes Terras.

Enamikus ühistranspordikeskustes on juba praegu kasutusel piletisüsteemid, mis koguvad andmeid liinide täituvusest ja inimeste liikumisharjumustest. Sealhulgas on olemas ka ülevaade tasuta sõiduõigusega reisijate kohta. Sellist lahendust on mitmes maakonnas kasutatud aastaid.

Viljandimaa ühistranspordikeskuse juhi sõnul sisenevad reisijad maakonnaliinidel bussi esiuksest ühekaupa ning bussijuht registreerib kõikide reisijate sõidu alg- ja sihtpunkti.

"Meie näeme seda, et Viljandist tahtis inimene sel kellajal ja väljumisel sõita Mõisakülla. Me näeme seda, kas inimene oli alla 20-aastane, tasuta sõit või oli ta üle 62 aasta vanune, eakas või oli see hoopis kellegi kuupilet või oli see kellegi ühe korra pilet, sularahaga ostetud pilet või null-paberpilet. Me saame absoluutselt kõik info kätte iga sõitja kohta," lausus Viljandimaa ühistranspordikeskuse juht Kaupo Kase.

Kase sõnul on probleem hoopis linnaliinidega, kus bussijuhid ei saa reisijate sõitu fikseerida. Valideerimistest saadavaid andmeid kasutatakse juba praegugi liinide korrastamiseks.

"Neid korrektuure teeme iga kuu esimesest kuupäevast. See on regulaarne ja tavapärane töö. Me jätame ära, kas mõne liinilõigu, kus ei ole nõudlust või muudame mingisuguse liinilõigu nõudepõhiseks, kui seal on nõudlus hooajaline. Samuti kui mõni nõudeliinilõik on väga aktiivses kasutuses, siis lisame ta jällegi põhiliinide hulka. Andmete kogumine ei ole absoluutselt probleem. Me eeldaks, et ministeerium näitaks üles suuremat huvi meie tegevuse vastu ja tuleks ka näiteks kohapeale tutvuma, et paremini aru saada. Seda hetkel nagu napib," sõnas Tartumaa ühistranspordikeskuse juhataja Maikl Aunapuu.

Toimetaja: Johanna Alvin

Allikas: "Aktuaalne kaamera"

Samal teemal

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

19:33

Venemaa ründas öösel mitme Ukraina oblasti energiataristut Uuendatud

19:22

Itaalia moelooja Valentino suri 93-aastasena

19:13

Lipp võitis Norras karika, Laak vedas Bielsko-Biala järgmisse ringi

18:55

Politico: Merz püüab Trumpi pingeid maandada, Macron kasutab karmi tooni

18:51

Jõhvi teatriresidentuuri esimene lavastus toob publiku ette Kotzebue elu

18:40

Luikmel: EL peaks USA-le mõju avaldamiseks tollimakse sihtotstarbeliselt suunama

18:38

Ühistranspordikeskused: liikumisandmete kogumine ei põhjenda tasulist piletit

18:38

Eesti jalgpallikoondis osaleb märtsis eksootilisel turniiril

18:35

Päevakaja (19.01.2026 18:00:00)

18:32

Riigikohtu esimees kohtureformist: halvemal juhul võivad protsessid veel rohkem venida

otse uudistemajast

taustajutud

EESTI LAUL 2026

järjejutt

Loetumad uudised

18.01

Toomas Hendrik Ilves: Eesti on keerulises olukorras, aga selline on elu

10:04

Lätis lahvatas Ukraina abistamisega seotud korruptsiooniskandaal

18:05

Lõuna-Hispaanias hukkus rongiõnnetuses vähemalt 39 inimest Uuendatud

19:33

Venemaa ründas öösel mitme Ukraina oblasti energiataristut Uuendatud

08:53

Bessent kaitses Trumpi ähvardusi ja süüdistas Euroopat nõrkuses

18.01

ERR Gröönimaal: kohalikud kaaluvad saarelt lahkumist, kui USA peaks sisse tungima

13:02

Suri muusika- ja teatriakadeemia emeriitprofessor Jaan Ross

18.01

VIDEO | Kohtumine Petrõkinaga sai olümpiavõitja Cizeronile "saatuslikuks"

10:19

RMK koondab kuni 75 inimest

18.01

EL kaalub 93 miljardi euro väärtuses tollimaksude kehtestamist USA-le

ilmateade

loe: sport

19:13

Lipp võitis Norras karika, Laak vedas Bielsko-Biala järgmisse ringi

18:38

Eesti jalgpallikoondis osaleb märtsis eksootilisel turniiril

18:09

FOTOD | Petrõkina ja Mihhail Selevko jõudsid kodumaale

17:54

Hernits: paljud riigid on meie peale kadedad

loe: kultuur

18:51

Jõhvi teatriresidentuuri esimene lavastus toob publiku ette Kotzebue elu

15:40

Ene-Liis Semper: Anu Raua sügav inimlikkus väärib detailset vaatlust

15:30

Mall Nukke: filmid olid meie põlvkonna põgenemistoad

15:11

"Täiuslikud võõrad" tõi avanädalavahetusel kinodesse üle 21 000 vaataja

loe: eeter

15:40

Ene-Liis Semper: Anu Raua sügav inimlikkus väärib detailset vaatlust

15:17

Norman Salumäe: olen oma sõprade ja pere jaoks nagu avatud raamat

13:34

Juuksur: kiilanevast pealaest olulisem on oskus iseennast armastada

12:22

Toiduajakirjanik: pudru muudab vaheldusrikkaks tekstuuriga mängimine

Raadiouudised

15:45

Soome peaminister: järgmine valitsus peab kärpima veel 10 miljardit eurot

15:30

Raadiouudised (19.01.2026 15:00:00)

12:25

Lõuna-Eestis tuleb öösel kohati kuni 24 kraadi külma

12:25

Kohtureformi uus eelnõu jätab ära maakohtute liitmise

12:20

Raadiouudised (19.01.2026 12:00:00)

10:40

Portugali uus president selgub valimiste teises voorus

10:00

Tartu eelarve suurinvesteeringud on Siuru ja Sõpruse sild

10:00

Kaitsevägi kasutab väljaõppes peamiselt Hiina droone

10:00

Ilm püsib külmem Lõuna-Eestis

09:30

Raadiouudised (19.01.2026 09:00:00)

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo