X!

Eksperdid: varilaevastiku aluste arestimine USA poolt avaldab Venemaale mõju

Eesti
Foto: Priit Mürk/ERR
Eesti

USA tegevus varilaevastiku aluste arestimises omab mõju Venemaale, ütlevad eksperdid, kuid naftahindu mõjutab rohkem kaubandussõja kartus USA ja Euroopa vahel kui tankerite arestimine.

USA on tänaseks hõivanud juba seitsmenda tankeri, mida seostatakse Vene varilaevastikuga. Venemaa pole seni jõuliselt vastanud. Julgeolekuekspert Raivo Vare hinnangul on sellel mitu põhjust. Näiteks Hiinasse jõuab Venemaa nafta endiselt - eeskätt Kaug-Idast. Teiseks, varilaevastikku kuulub 1200 alust või rohkem. Kõigile järgi ei jõua. Teisalt on varilaevastiku tõhus kaitsmine tõsine väljakutse Venemaale.

"Venelaste vastusammuks juba võib ennustada, et nad hakkavad sõjalaevadega eskortima olulisemaid koormaid, aga neil ei ole nii palju sõjalaevu, et kõikidele jätkuks," lausus Vare.

Jaht varilaevastikule aga on mõjus, ütles Vare. Paljud reederid hakkavad kartma ja laevade hõivamise risk muudab sellise äri kulukaks.

"Mis tegelikult omakorda surub alla väljamüügi hinda venelaste jaoks, mis ei ole üldsegi halb. Minu meelest on see igal juhul mõjuv, juhul kui see praktika ka jätkub. Kui ta järsku muudel kaalutlustel katkestatakse, siis loomulikult see mõju ei pruugi tulla," sõnas Vare.

Oluline on, et tegevust jätkaks just USA ja teised suurriigid. Mereõiguse professor Alexander Lott ütles, et Ameerika poolt läbi viidud laeva arestid on olemuslikult sama kampaania jätkamine, mida alustas Eesti Kiwala suhtes. Vahe on selles, et Jaguari peatamise katsel juba sekkus Venemaa.

"Mida kaugemal Läänemerest leiavad aset sellised operatsioonid, mida võimekamad mereriigid neid operatsioone läbi viivad, seda kasulikum on see Eestile," ütles Lott.

Kuidas see meid mõjutab? Laevad, mille USA arestis, jõuaks ka Läänemerele, ütles Lott. Kuidas mõjub jaht varilaevastikule globaalseid naftahindu? Pigem vähe, ütles Alexela valdkonnajuht Tarmo Kärsna. Leitakse teised kanalid.

"Mis on naftahinda mõjutanud? Eelkõige on palju emotsiooni tekitanud EL-i ja USA vaheline võimalik kaubandussõda uuesti seoses Gröönimaaga. Murekoht on see, et päris palju Euroopat impordib energiakandjaid USA-st," lausus Kärsna.

USA ongi seni astunud kõige jõulisemaid samme. Saksamaa ja Prantsusmaa on samuti tegutsenud, kuid pall jõuab meie poole väljakut tagasi - suur osa varilaevastikust liigub läbi Läänemere.

Toimetaja: Johanna Alvin

Samal teemal

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

22:40

Kullamäe viis Lietkabelise lõpusekunditel ette, aga Trento vastas valusalt

22:30

Keldo Davoses: Trumpi kõne oli pigem suunatud siseriiklikule auditooriumile

22:22

ETV spordisaade, 21. jaanuar

22:00

Suusaliit sai olümpiaks ühe koha juurde, kokku lähetatakse 18 sportlast Uuendatud

21:59

Rikberg: meile pakuti võitu, aga me ei saanud oma asjadega hakkama

21:59

Aktuaalne kaamera kell 21:00

21:52

Trump: Gröönimaa üle on kokkuleppele jõutud ja ma ei kehtesta tolle

21:39

Palju eksinud Tartu kaotas eurosarjas Belgia klubi vastu avamängu

21:33

Ida-Virumaal algas harrastajate suusaõhtute sari

21:27

Viipekeelsed uudised

otse uudistemajast

taustajutud

EESTI LAUL 2026

järjejutt

Loetumad uudised

20:47

Ukraina vastas Vene õhurünnakule omapoolse suurrünnakuga Uuendatud

20.01

Helme: mul on hea meel, et senise maailmakorra reeglid on lõppenud

20.01

Tervisekassa kutsub sõeluuringutele üle 225 000 inimese

09:07

The Times: Kuidas NATO Trumpi kogemata välja vihastas – Gröönimaa pingete ajajoon

07:29

Kohus mõistis vangi FSB-ga koostööd teinud Koidula piiripunkti turvamehe

17:41

Trump välistas sõjalise jõu kasutamise Gröönimaa vastu Uuendatud

20.01

Raudsepp paneb Tallinna sisekontrolli uurima Põhjatähe kooli Uuendatud

20.01

Anne Veesaar: ma ei julgenud uuringule minna, sest kartsin tulemust

04:53

Sajad miljonid või miljard: kevadel selgub kaugmaa õhutõrje tulevik

06:25

USA hõivas Kariibi merel järjekordse Venezuelaga seotud tankeri

ilmateade

loe: sport

22:40

Kullamäe viis Lietkabelise lõpusekunditel ette, aga Trento vastas valusalt

22:22

ETV spordisaade, 21. jaanuar

22:00

Suusaliit sai olümpiaks ühe koha juurde, kokku lähetatakse 18 sportlast Uuendatud

21:59

Rikberg: meile pakuti võitu, aga me ei saanud oma asjadega hakkama

loe: kultuur

18:47

Algab rahvusvaheline muusikafestival Mustonenfest

18:35

Tallinna Linnateatris esietendub Mikk Jürjensi autorilavastus "Puhkus"

18:14

Universal Music sulgeb Eesti kontori Uuendatud

18:07

Galerii: Vabamu uus näitus uurib väliseesti kogukondade lugu

loe: eeter

19:45

Eesti Laulu finaalis astub üles Singer Vinger

16:58

"Pealtnägija": küberkiusamine halvas noore naise elu

14:31

Väntorelimängija: minu repertuaaris on 80 lugu

14:18

Elmo Nüganen: kaaluksin linnateatrisse tagasi minemist

Raadiouudised

18:55

Riigikogus heaks kiidetud seadusemuudatused kaotvad praegusel kujul toimivad hoiu-laenuühistud

18:55

Päevakaja (21.01.2026 18:00:00)

15:35

Kliimaministeerium hakkab toetama eramaade metsastamist

15:30

Raadiouudised (21.01.2026 15:00:00)

13:00

Esimesed Rootsi kinnipeetavad peaks Tartu vanglasse saabuma aasta teises pooles

12:25

Raadiouudised (21.01.2026 12:00:00)

10:50

Euroopa suhtub USA järjekordsetesse ähvardustesse tollimakse tõsta ettevaatlikkusega

10:00

Trump loodab leida Gröönimaaga lahenduse, mis sobiks nii NATO-le kui USA-le

09:50

Eesti inimesed eelistavad ühistranspordile aina rohkem autoga sõitmist

09:50

Viis Tartu gümnaasiumi korraldavad ka tänavu maikuus ühiskatsed

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo