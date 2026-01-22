X!

Mihkelson: Zelenski oli oma kõnega Euroopa suhtes ülekohtune

Eesti
Marko Mihkelson.
Marko Mihkelson. Autor/allikas: Siim Lõvi /ERR
Eesti

Riigikogu väliskomisjoni esimees Marko Mihkelson sõnas "Ringvaates", et Ukraina president Volodõmõr Zelenski kõne Davosi Maailma Majandusfoorumil oli kõige kriitilisem sõnavõtt eurooplaste suunal, mida ta presidendi suust varem kuulnud on. Mihkelson tõdes, et kõne oli isegi ülekohtune, arvestades, et Euroopa on Ukraina kõige suurem toetaja.

Kolmapäeval pidas USA president Donald Trump Davosis üle tunni aja kestnud kõne, mida maailmas pikalt oodati ja kardeti. Tänaseks on paljud avaldanud oma seisukohti. Milline see seisukoht siis on? Teada on, et Trump muudab oma seisukohti väga tihti – täna võib olla nii, homme teistmoodi. Mis hetkeseis on? Kas diil on tehtud ning kas Gröönimaa ja laias mõttes kogu Euroopa võib hetkel olla rahulik?

Hetkel võib olla rahulik tõesti, aga diili ei ole. Tõsi on, et kardeti, et võib-olla see Davosi kõne ja üldse Trumpi käik Davosis lisab veel õli tulle sellele pingele, mis siin viimastel päevadel seoses Gröönimaaga tekkis ja Trumpi varasematele ähvardustele Euroopat jällegi kaubandussõjaga ohustada, aga ta tõmbas tagasi.

Ma ei tea, mis täpselt see põhjus võis olla – kas NATO peasekretär oskas jälle mõned ilusad sõnad öelda ja näidata seda 1951. aasta lepingut Taani ja Ühendriikide vahel, mis võimaldaks Ühendriikidel oluliselt kasvatada oma sõjalist kohalolekut Gröönimaal. Kui me vaatame, mida Taani peaminister ütles oma kommentaaris, siis tema sõnul ei ole suveräänsuse ja territoriaalse terviklikkuse üle mingisugust kompromissi võimalik leida ja Rutte ei saa pidada Taani eest kõnelusi Ameerika Ühendriikide presidendiga. Mis on kõige olulisem, et vähemalt me saame täna õhtul minna rahulikumalt magama, kartmata, et homme võib olla mingisugune suurem pööre meie liitlasruumis. Selles suhtes on vähemalt hea, et see pinge on natukene maha tulnud.

Keegi ei oska vast vastata sellele küsimusele peale Trumpi enda, aga kui kauaks seda pinget on? Täna lugesin, et mingisuguseid territooriume, kui ta soovib, siis ta Gröönimaal ka saab, aga ma saan aru, et see informatsioon ei vasta ka tõele.

Mida ma Taani poolt vaadates või Taani kommentaaridest järeldan, siis jutt ei ole ikkagi sellest, et nüüd Ühendriigid peaksid saama mingisuguse osa Gröönimaast endale. Ei, ma kujutaks ette. See on pigem just nimelt sellesama lepingu alusel, mis 1951. aastal sõlmiti ning 2004. aastal uuendati Taani ja Ühendriikide vahel, mis võimaldab siis Ühendriikidel praeguse ühe sõjaväebaasi asemel sinna oluliselt rohkem luua, kui see vajadus neil on, aga territooriumi nii-öelda minekut Ühendriikide kontrolli alla – selles kindlasti seal kokkulepet ei ole.

Väga palju kiidetakse Kanada peaministri sõnavõttu, kus ta ütles, et maskid on langenud ja me näeme, kes ta on ning vana maailmakord on muutunud. Kõik on sellest vaimustuses, aga ta ei öelnud ju tegelikult mitte midagi uut. Tegelikult me teame seda kõike ju ilma selleta, et oleks seda kõva häälega välja öelnud. Mis seal nii erilist on?

Ma arvan, et eriline on see, kui hästi komponeeritud kõne see oli – see tuli õigel ajal, õigel hetkel. Kõne sisu oli ju see, et kiusajale tuleb vastu astuda. Me ei saa ju taanduda ja anda alla selle pealt, kui meid rünnatakse meie enda liitlasruumi sees ja lõhutakse seda, mis aitab meil tegelikult meie julgeolekut tagada, kaasa arvatud tegelikult ka Ühendriikide endi julgeolekut. Seetõttu Kanada üleskutse tegutseda on ju isegi olulisem selles kõnes.

Me oleme sellest aastaid rääkinud, et maailm on muutumises. Hiina mõju maailmas on survestanud läänemaailma arusaama, et me ei ole enam reeglite kehtestajad. Meil tuleb mõista, et maailmakorras on suur muutus. Ta küll ütles, et see on täielikult lagunenud. Selle üle võib veel vaielda, aga fakt on see nagu ta ise oma kõnes ütles, et Kanadal on plaan teha seda, teist ja kolmandat, kaitsekuludest kuni tehisaruni massiivselt investeerida ning olla diplomaatias aktiivne. See on tegelikult see, mida ma ootaks ka Euroopa liidritelt.

Suur oht, mida kõik poliitikud teavad, on see, et kui väga tugevalt Trumpi kritiseerida, siis ta võib ühel hetkel kogu NATO-st lahkuda ja seda peetakse tõenäoliselt veel hullemaks.

Ma arvan, et küsimus ei ole ju kritiseerimises. Küsimus on tegelikult põhimõtete eest seismises, mis sarnaselt on olulised ka Ameerika Ühendriikidele tervikuna. Trump ei ole Ameerika Ühendriigid. Jah, ta on praegu Ameerika Ühendriikide president. On veel kolm aastat, tema ametiaja esimene aasta sai just täis, aga ma usun, et see aktiivne diplomaatia, mida kindlasti tehti nii Davosis, kui tehakse jätkuvalt meie peamise liitlase Ameerika Ühendriikidega, peab kätkema endas mitte lõputut pugemist ja lootust, et selle pugemisega on võimalik saavutada mingeid tulemusi ja hoida seda liitlasruumi koos, vaid tuleb käituda selliselt ja kaitsta oma põhimõtteid ning lõpuks anda ka Ühendriikidele ikkagi selge signaal, et see, mida nad teevad, töötab nende enda huvide vastu. Jääda üksinda Hiina vastu ei ole kindlasti Ameerika Ühendriikide huvides.

Davosis oli neljapäeval kohal ka Ukraina president Volodõmõr Zelenski, kes kohtus seal ühelt poolt Trumpiga – ütles, et kohtumine läks väga hästi – ja teiselt poolt kritiseeris ta ka Euroopat, öeldes, et Euroopa on jätkuvalt liiga nõrk ja teeb liiga vähe.

Ma peaks ütlema, et ma ei ole nii teravat ja kriitilist sõnavõttu Zelenski puhul varem märganud just nimelt Euroopa liitlaste suunas. Mõnes mõttes tundsin isegi veidikene ülekohut, sest olgem ausad – viimase aasta-pooleteise jooksul on ikkagi just Euroopa riigid, peaasjalikult Põhjala, Balti, Saksamaa ja mitmed teised riigid, olnud ju Ukraina peamised toetajad sõjalises ja majanduslikus plaanis.

Euroopa Liit alles otsustas 90 miljardit eurot Ukrainale eraldada, aga ta tõi oma kõnes välja selle, et me ikkagi oleme liiga aeglased, liiga mugavad ja meie tähelepanu on hajunud. Me räägime Gröönimaast ajal, kui me peame rääkima sellest, kuidas aidata Ukraina elanikke praegu külmuvates linnades ja kuidas aidata Ukrainal selles sõjas ellu jääda, et seda tähelepanu ei ole.

Ta tõi teise näite, et kui Iraani režiim siin alles mõned nädalad tagasi uputas rahva ülestõusu verre – massiivselt kümned tuhanded hukkunud – siis mida tegi Euroopa? Me ei suuda isegi Islami revolutsioonilist kaardiväge sanktsioneerida terroriorganisatsiooniks ja seal tekib see frustratsioon. Ma loodan, et Davosis ja need, kes Zelenski kõnet kuulasid, ikkagi mõistavad, mis on meie jaoks kõige olulisem prioriteet – see on Ukraina aitamine.

Samas ta ütles, et kohtumine Trumpiga läks väga hästi. Kas see tähendab lihtsalt, et ta on selliseid uusi diplomaatilisi võtteid suheldes Ameerika Ühendriikide presidendiga õppinud või võib see tõesti tähendada, et see läks hästi?

Ta on suhelnud Ameerika Ühendriikide presidendiga juba väga pikka aega ja terve see aasta on ju otsitud võimalust, kuidas selles sõjas ikkagi jõuda mingisuguse lahenduseni ehk õiglase ja kestliku rahuni. Samas ta ju selles kõnes tõi välja, et Maduro võeti kinni Venezuela presidendina, aga Putin on ikka vabaduses. Sõjakurjategija Putin on ikka vabaduses. Nii et ta andis väga selge vihje, mida ta arvab Venemaa diktaatorist.

Toimetaja: Johanna Alvin

Allikas: "Ringvaade", intervjueeris Marko Reikop

Samal teemal

mõtle järele!

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

20:10

Trump esitas pangale JPMorgan Chase viie miljardi dollari suuruse kahjunõude

19:58

Mihkelson: Zelenski oli oma kõnega Euroopa suhtes ülekohtune

19:40

Vagulil ei õnnestunud lennumäe MM-i lõppvõistlusele jõuda

19:27

Macron: Prantsuse merevägi hõivas Vahemerel Venemaalt pärit tankeri Uuendatud

19:07

Jürgenson oli Monte Carlo avakatsel oma klassi kuues

19:02

VAATA OTSE | Zahkna, Siimeri ja Kulbini asemel stardivad noored Uuendatud

18:50

Võrumaal tutvustatakse Nursipalu harjutusvälja müramõõtmise tulemusi

18:50

Päevakaja (22.01.2026 18:00:00)

18:47

Elektrilevil võtab uute arvestite paigaldamine arvatust kauem aega

18:47

Tallinna börs ootab uusi tulijaid ja välisinvestorite naasmist

otse uudistemajast

taustajutud

EESTI LAUL 2026

järjejutt

Loetumad uudised

21.01

Trump: Gröönimaa üle on kokkuleppele jõutud ja ma ei kehtesta tolle

07:23

Meedia: mõned Gröönimaa alad võivad tehingu käigus minna USA kontrolli alla

13:50

Ukraina ründas droonidega Krasnodari krai naftaterminali Uuendatud

06:48

Pärnu linn tahab Kesklinna silla taasluua 1938. aastal avatud silla kujul

21.01

Sõja 1428. päev: Ukraina vastas Vene õhurünnakule omapoolse suurrünnakuga Uuendatud

13:36

Valitsus tahab teha teise pensionisamba lõhkumiskindlaks

10:59

Läti valis loosi teel välja 400 ajateenijat

21.01

Eksperdid: varilaevastiku aluste arestimine USA poolt avaldab Venemaale mõju

09:16

Kirjad hakkavad pakiautomaatide kaudu liikuma sel aastal

19:02

VAATA OTSE | Zahkna, Siimeri ja Kulbini asemel stardivad noored Uuendatud

ilmateade

loe: sport

19:40

Vagulil ei õnnestunud lennumäe MM-i lõppvõistlusele jõuda

19:07

Jürgenson oli Monte Carlo avakatsel oma klassi kuues

19:02

VAATA OTSE | Zahkna, Siimeri ja Kulbini asemel stardivad noored Uuendatud

18:44

Varssavi Legia soovis palgata Karl Jakob Heina

loe: kultuur

16:05

Selgusid Oscarite nominendid, "Patused" purustas senise nominatsioonide rekordi

14:13

TMW konverentsil annab avaliku intervjuu Resident Advisori rajaja

14:00

Edetabel. 2025. aasta vaadatuimad filmid Eesti kinodes

13:55

Kunstikoguja Evald Timuski järeltulijad kinkisid Kumule seitse Eesti kunstnike teost

loe: eeter

14:33

Villu Veski: lapsest ei tee muusikut vanemate sund, vaid sisemine kutsumus

13:13

Villemdrillem: midagi suurt minu karjääris Universali sulgemisega ei juhtu

12:26

Legoentusiast: legodesse investeeritakse tänapäeval väga teadlikult

12:25

Volmer: Singer Vinger on sama koosseisuga fenomenaalselt vastu pidanud

Raadiouudised

15:40

Valitsus tahab teha teise pensionisamba lõhkumiskindlaks

15:25

Raadiouudised (22.01.2026 15:00:00)

12:40

Europarlament soovib parandada ravimite kättesaadavust

12:30

Raadiouudised (22.01.2026 12:00:00)

12:25

Öösel tuleb kuni kuusteist külmakraadi

10:00

Narvas tuleb elanike vähenemise tõttu koole ja lasteaedu sulgeda

09:55

Trump ei kehtesta Euroopa riikidele lisatolle

09:50

Pärnu võtab Kesklinna silla uuendamisel eeskujuks 1938. aastal avatud silla

09:45

Täna tuleb kuni üheksa külmakraadi

09:20

Raadiouudised (22.01.2026 09:00:00)

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo