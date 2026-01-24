Eksperdid: Ukraina ja Venemaa ei saavuta lähiajal territoriaalvaidlustes läbimurret

Ukraina ja Venemaa ei saavuta lähiajal territooriumivaidlustes läbimurret, leiavad julgeolekueksperdid. Pigem jäävad need otsused läbirääkimiste kõige viimasele hetkele. USA kehv vahendamistaktika ja Ukraina toetuse vähendamine on aga loonud Venemaale soodsa pinnase ultimaatumite esitamiseks.

Abu Dhabis toimunud läbirääkimistel osales nii Ukraina kui ka Venemaa poolelt pigem kaitse- ja sõjaväejuhtkond, mistõttu mingisugust poliitilist läbimurret ei eeldatudki. Julgeolekueksperdi Rainer Saksa sõnul keskenduti seekord militaartehnilistele sammudele vaherahu kehestamise või rahuleppe sõlmimise järel.

"Ehk teisisõnu, kuidas väed üksteisest eemaldada, luua puhvertsoonid, kuidas seal monitoorida olukorda. Kuidas dekonfliktida vajadusel. Need on sellised meetmed, mis lepitakse sellistel juhtudel kokku. Maailmas pole väga ulatusliku sõjategevusega konflikti ammu olnud sellisel kujul. Siin on küsimusi, mida lahendatakse võib-olla esmakordselt," lausus Saks.

Territooriumi küsimuses pole lahendusele lähemale jõutud ja Saksa arvates võib tulla kompromiss läbirääkimiste lõpus. Venemaa nõuab endiselt, et Ukraina loovutaks neile ka Donbassi vallutamata alad. Ukrainlastele on see vastuvõetamatu.

"Need ukrainlased, kellega mina suhtlen – ja nemad on muidugi teistmoodi motiveeritud, väga positiivselt oma riigi territooriumi tagasivõtmise suhtes – küll ei näe võimalust, et mingit territooriumit ära annaksid. Vähemalt mitte nii suures ulatuses, kui Venemaa seda praegu ette on pannud," ütles endine kaitseväe juhataja Martin Herem.

Heremi sõnul üritab Venemaa kriitilise taristu ründamisega sundida ukrainlasi järeleandmisi tegema, kuid ta ei usu selle edusse. Talve möödumine annaks aga ukrainlastele kindlasti leevendust.

"Kui Ukraina elab selle talve üle – jaanuari ja veebruari – ja kätte jõuab märts ja aprill, läheb eelis Ukrainale, mitte Venemaale. Ma ei usu, et venelased suudavad seal oma tegevusega rohkem edu saavutada. Nende rindeüksused on räsitud," leidis USA endine eriesindaja Ukrainas Keith Kellogg.

Ukrainale võivad hakata vaikselt edu tooma investeeringud tehnoloogiasse, kuid tõsisemaks pöördeks peavad nad Saksa hinnangul edukamalt ründama Venemaa raketisüsteeme ja tekitama vastasele veelgi suuremaid elavjõu kaotuseid.

"Kui Ukrainale on need ülesanded jõukohased, siis võib oodata, et Venemaa motivatsioon seda sõda jätkata hakkab väga kiiresti langema, kui kaotused peaksid veel kasvama hakkama. Aga see ei tähenda seda, et Ukraina väga kiiresti läheb üle vastupealetungile, millega kaasneb ulatuslik territooriumite vabastamine – seda praegu ennustada ei ole kahjuks võimalik," lausus Saks.

Saks lisas, et USA kehv vahendamistaktika ja sõjalise toetuse vähendamine Ukrainale on andnud Venemaale võimaluse väljapressimiseks. Nende huvi on praegu mingilgi viisil läbirääkimisi käimas hoida.