X!

Eksperdid: Ukraina ja Venemaa ei saavuta lähiajal territoriaalvaidlustes läbimurret

Eesti
Rainer Saks
Rainer Saks Autor/allikas: Priit Mürk/ERR
Eesti

Ukraina ja Venemaa ei saavuta lähiajal territooriumivaidlustes läbimurret, leiavad julgeolekueksperdid. Pigem jäävad need otsused läbirääkimiste kõige viimasele hetkele. USA kehv vahendamistaktika ja Ukraina toetuse vähendamine on aga loonud Venemaale soodsa pinnase ultimaatumite esitamiseks.

Abu Dhabis toimunud läbirääkimistel osales nii Ukraina kui ka Venemaa poolelt pigem kaitse- ja sõjaväejuhtkond, mistõttu mingisugust poliitilist läbimurret ei eeldatudki. Julgeolekueksperdi Rainer Saksa sõnul keskenduti seekord militaartehnilistele sammudele vaherahu kehestamise või rahuleppe sõlmimise järel.

"Ehk teisisõnu, kuidas väed üksteisest eemaldada, luua puhvertsoonid, kuidas seal monitoorida olukorda. Kuidas dekonfliktida vajadusel. Need on sellised meetmed, mis lepitakse sellistel juhtudel kokku. Maailmas pole väga ulatusliku sõjategevusega konflikti ammu olnud sellisel kujul. Siin on küsimusi, mida lahendatakse võib-olla esmakordselt," lausus Saks.

Territooriumi küsimuses pole lahendusele lähemale jõutud ja Saksa arvates võib tulla kompromiss läbirääkimiste lõpus. Venemaa nõuab endiselt, et Ukraina loovutaks neile ka Donbassi vallutamata alad. Ukrainlastele on see vastuvõetamatu.

"Need ukrainlased, kellega mina suhtlen – ja nemad on muidugi teistmoodi motiveeritud, väga positiivselt oma riigi territooriumi tagasivõtmise suhtes – küll ei näe võimalust, et mingit territooriumit ära annaksid. Vähemalt mitte nii suures ulatuses, kui Venemaa seda praegu ette on pannud," ütles endine kaitseväe juhataja Martin Herem.

Heremi sõnul üritab Venemaa kriitilise taristu ründamisega sundida ukrainlasi järeleandmisi tegema, kuid ta ei usu selle edusse. Talve möödumine annaks aga ukrainlastele kindlasti leevendust.

"Kui Ukraina elab selle talve üle – jaanuari ja veebruari – ja kätte jõuab märts ja aprill, läheb eelis Ukrainale, mitte Venemaale. Ma ei usu, et venelased suudavad seal oma tegevusega rohkem edu saavutada. Nende rindeüksused on räsitud," leidis USA endine eriesindaja Ukrainas Keith Kellogg.

Ukrainale võivad hakata vaikselt edu tooma investeeringud tehnoloogiasse, kuid tõsisemaks pöördeks peavad nad Saksa hinnangul edukamalt ründama Venemaa raketisüsteeme ja tekitama vastasele veelgi suuremaid elavjõu kaotuseid.

"Kui Ukrainale on need ülesanded jõukohased, siis võib oodata, et Venemaa motivatsioon seda sõda jätkata hakkab väga kiiresti langema, kui kaotused peaksid veel kasvama hakkama. Aga see ei tähenda seda, et Ukraina väga kiiresti läheb üle vastupealetungile, millega kaasneb ulatuslik territooriumite vabastamine – seda praegu ennustada ei ole kahjuks võimalik," lausus Saks.

Saks lisas, et USA kehv vahendamistaktika ja sõjalise toetuse vähendamine Ukrainale on andnud Venemaale võimaluse väljapressimiseks. Nende huvi on praegu mingilgi viisil läbirääkimisi käimas hoida.

Toimetaja: Marko Tooming

Samal teemal

mõtle järele!

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

18:46

Ukrainas sai Vene rünnakutes surma üks ja viga 23 inimest Uuendatud

18:43

Glinka langes poolfinaalis välja

18:42

Päästeamet soovitab vaatamata külmale ilma mõistlikult kütta

18:40

Teatritudengid juhtisid tähelepanu noorte jaoks liigkallitele teatripiletitele

18:35

Päevakaja (24.01.2026 18:00:00)

18:33

Eksperdid: Ukraina ja Venemaa ei saavuta lähiajal territoriaalvaidlustes läbimurret

18:22

Saksa kindral: NATO soovib Venemaa piirile automatiseeritud kaitset

18:02

Gomsi klassikasprindi võitsid Kläbo ja Svahn

17:27

Trump ähvardab Kanadat sajaprotsendise tollimaksuga Uuendatud

17:26

Segateatesõidu võitis Itaalia, Eesti võeti rajalt maha Uuendatud

otse uudistemajast

taustajutud

EESTI LAUL 2026

järjejutt

Loetumad uudised

23.01

Venemaa võib hakata nõudma välismaal elavatelt Vene kodanikelt registreerumist

15:05

USA piirab oma rolli Euroopa ja Lõuna-Korea kaitsmisel Uuendatud

23.01

Venemaa tunnistas, et ristleja Moskva uputas Ukraina

23.01

Abu Dhabis lõppes USA-Venemaa-Ukraina kõneluste esimene voor Uuendatud

23.01

Transpordiamet kavatseb lammutada Tartumaal asuva Luunja silla

15:38

Ermits ja Kehva tulid üheksandaks, konkurendi disklahv tõi võidu Soomele Uuendatud

18:46

Ukrainas sai Vene rünnakutes surma üks ja viga 23 inimest Uuendatud

08:57

Psühhiaater Madis Parksepp: eestlased usuvad ravimitesse rohkem kui endasse

23.01

ERR Washingtonis: eurooplastele sai selgeks, et Trumpi valitsusele loota ei saa

23.01

Haridusministeeriumi järelevalve leidis Tallinna kunstigümnaasiumis hulga puudusi Uuendatud

ilmateade

loe: sport

18:43

Glinka langes poolfinaalis välja

18:02

Gomsi klassikasprindi võitsid Kläbo ja Svahn

17:26

Segateatesõidu võitis Itaalia, Eesti võeti rajalt maha Uuendatud

17:07

Liiv jõudis põhialal esikaheksasse

loe: kultuur

16:53

Galerii: esilinastus Terje Toomistu doksari "Piirideta põlvkond"

15:31

Erik Alalooga: ma olen kunstnikutöös oma kirgastumise leidnud

13:38

Galerii: Fotografiskas avati fotokunstnik Anton Corbijni ülevaatenäitus

10:03

Saatesari "Džässi kuld" keskendub Eesti džässheliloojate omaloomingule

loe: eeter

13:45

Elina Pähklimägi: August von Kotzebue oli oma aja Michael Jackson

12:06

Otepää talveöölaulupeost saab osa ka ETV vahendusel

11:03

84-aastane mäesuusahunt: adrenaliin tõmbab mind

10:12

Galerii: "Rakett 69" võistlus jätkub riigipiiri kontrollimisega

Raadiouudised

23.01

Vormsi tahab saare ainsa poe alles hoida

23.01

Päevakaja (23.01.2026 18:00:00)

23.01

Raadiouudised (23.01.2026 15:00:00)

23.01

ERK peab ühinemiskõnelusi teise väikeparteiga

23.01

Kallas: Euroopal peab olema rohkem enesekindlust

23.01

Raadiouudised (23.01.2026 12:00:00)

23.01

Tuumaenergia ja -ohutuse seaduse eelnõu jõuab peagi riigikokku

23.01

Ilm läheb veelgi külmemaks

23.01

Kantar Emor: Keskerakonna toetus tõusis seitsme aasta kõrgeimale tasemele

23.01

Paide programmeerimiskooli avamine valiti Järvamaa aasta teoks

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo