USA föderaalagendid lasid Minneapolises mehe maha

Välismaa
{{1769275140000 | amCalendar}}
Foto: SCANPIX/Getty Images
Välismaa

Minneapolisesse immigratsioonihaarangule saadetud föderaalagendid lasid laupäeva hommikul maha kohaliku elaniku, kes oli relvastatud.

Kohaliku meedia teatel tulistasid föderaalagendid laupäeva hommikul Minneapolises meest, kes sai surma. Minnesota Star Tribune`i avaldatud videos on näha, kuidas agendid mehega maadlevad ning üks agentidest lööb meest mitu korda mingi esemega. Seejärel kostab mitu lasku ja mees jääb liikumatult lamama.

Pealtnägijate sõnul tulistati meest mitu korda rindu. Kohapeal anti talle esmaabi, misjärel toimetati ta haiglasse. Hiljem tuli teade, et mees on surnud.

USA sisejulgeolekuministeeriumi teatel oli mees relvastatud käsirelvaga.

Kuberner Walz ütles, et rääkis Valge Majaga järjekordsest kohutavast tulistamisest. "Minnesotal on kõrini. See on tülgastav," ütles Walz sotsiaalmeediaplatvormil X.

Minneapolise politsei sõnul oli tulistamisohver 37-aastane mees, kes oli USA kodanik ja Minneapolise elanik.

Politsei teatel on nad suhelnud sisejulgeolekuministeeriumiga, kuid täpseid detaile juhtunust pole neile antud.

Politsei kutsus kohale kogunenud inimesi tulistamise piirkonnast lahkuma ja rahu säilitama. Politseijuhi teatel on tulistamispaigas praegu ebaseaduslik kogunemine ning politsei on suhelnud rahvuskaardiga. Hukkunud mehel oli tema sõnul kehtiv relvaluba ning ta oli seaduslik relvaomanik.

Minneapolise linnapea kutsus Donald Trumpi üles föderaalagente linnast ära viima.

Paar nädalat tagasi lasi USA immigratsiooni- ja tolliameti ametnik Minneapolises maha 37-aastase naise.

Trump süüdistas Minnesota ametnikke mässule õhutamises

USA president Donald Trump süüdistas laupäeval Minneapolise linnapead ja Minnesota osariigi kuberneri mässule õhutamises seoses nende reaktsiooniga tsiviilisiku tapmisele föderaalagentide poolt.

"Linnapea ja kuberner õhutavad oma uhkeldava, ohtliku ja ülbe retoorikaga mässule," kirjutas Trump sotsiaalmeedias, pingestades sellega oma vastasseisu demokraatidest linnapea Jacob Frey ja kuberner Tim Walziga.

Trump on varem ähvardanud rakendada mässuseadust, mis lubaks tal saata korrakaitse eesmärgil Minnesota osariiki sõjaväelasi.

Walz ütles laupäeval, et föderaalvõimudele ei saa usaldada tulistamisjuhtumit uurimist.

"Föderaalvalitsust ei saa usaldada seda uurimist juhtima. Osariik tegeleb sellega ja punkt," ütles Walz, süüdistades oma osariigis käimasolevat föderaalset immigratsioonioperatsiooni kaose ja vägivalla külvamises.

Toimetaja: Marko Tooming

Allikas: AFP-BNS, Reuters

