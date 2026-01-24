X!

USA föderaalagendid tulistasid Minneapolises mehe surnuks

Föderaalagendid Minneapolises blokeerisid ligipääsu tulistamispaigale.
Föderaalagendid Minneapolises blokeerisid ligipääsu tulistamispaigale. Autor/allikas: SCANPIX/Getty Images
Minneapolisesse immigratsioonihaarangule saadetud föderaalagendid lasid laupäeva hommikul maha kohaliku elaniku, kes oli relvastatud.

Kohaliku meedia teatel tulistasid föderaalagendid laupäeva hommikul Minneapolises meest, kes sai surma. Minnesota Star Tribune`i avaldatud videos on näha, kuidas agendid mehega maadlevad ning üks agentidest lööb meest mitu korda mingi esemega. Seejärel kostab mitu lasku ja mees jääb liikumatult lamama.

Pealtnägijate sõnul tulistati meest mitu korda rindu. Kohapeal anti talle esmaabi, misjärel toimetati ta haiglasse. Hiljem tuli teade, et mees on surnud.

USA sisejulgeolekuministeeriumi teatel oli mees relvastatud käsirelvaga.

Kuberner Walz ütles, et rääkis Valge Majaga järjekordsest kohutavast tulistamisest. "Minnesotal on kõrini. See on tülgastav," ütles Walz sotsiaalmeediaplatvormil X.

Minneapolise politsei sõnul oli tulistamisohver 37-aastane mees, kes oli USA kodanik ja Minneapolise elanik.

Politsei teatel on nad suhelnud sisejulgeolekuministeeriumiga, kuid täpseid detaile juhtunust pole neile antud.

Politsei kutsus kohale kogunenud inimesi tulistamise piirkonnast lahkuma ja rahu säilitama. Politseijuhi teatel on tulistamispaigas praegu ebaseaduslik kogunemine ning politsei on suhelnud rahvuskaardiga. Hukkunud mehel oli tema sõnul kehtiv relvaluba ning ta oli seaduslik relvaomanik.

Minneapolise linnapea kutsus Donald Trumpi üles föderaalagente linnast ära viima.

Paar nädalat tagasi lasi USA immigratsiooni- ja tolliameti ametnik Minneapolises maha 37-aastase naise.

Toimetaja: Marko Tooming

Allikas: AFP-BNS, Reuters

USA föderaalagendid tulistasid Minneapolises mehe surnuks

