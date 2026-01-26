Koalitsioonisaadikud lahkusid e-valimiste arutelult erikomisjonis

Reformierakond ja Eesti 200 hääletasid esmaspäeval korruptsioonivastases erikomisjonis e-valimiste turvalünkade arutelu vastu, mistõttu ei toimunud komisjoni avalikku istungit, kus oli kavas arutada e-hääletamise võimalikke turvaohte.

Riigikogu korruptsioonivastase erikomisjoni istungil ei toetanud Reformierakonna ja Eesti 200 saadikud päevakorra kinnitamist ning seetõttu jäeti komisjoni istung ära. Korruptsioonivastasel erikomisjonil oli plaanis avalikult arutada e-valimiste auditeerimissüsteemi turvalünki.

Komisjoni esimehe Anastassia Kovalenko-Kõlvarti sõnul toimus siiski vabas vormis arutelu, millest võtsid lisaks teemast huvitatud poliitikutele asjatundjatena osa TalTechi tarkvarateaduse instituudi lektor Tarvo Treier, riigi valimisteenistuse juht Arne Koitmäe ja nõunik Indrek Leesi ning MTÜ Ausad Valimised esindaja Märt Põder.

"E-valimisi uurinud teadlane on välja toonud mitmeid turvaohte e-valimistega seoses ja sellega seonduvalt on vajalik neid küsimusi avalikult arutada," lausus Kovalenko-Kõlvart.

"Hämmastav, et koalitsioonisaadikud ei soovi küsimust, mis on otseselt seotud meie demokraatliku korraga, arutada. See omakorda jätab mulje, et Reformierakonna ja Eesti 200 jaoks ei ole valimiste läbipaistvus ja julgeolek tähtis või nad teadlikult ei soovi, et võimalikud e-valimiste turvaohud saaksid laiemalt avalikuks," lisas Kovalenko-Kõlvart.

Kovalenko-Kõlvarti sõnul tuvastas TalTechi teadlane Tarvo Treier e-valimiste auditeerimise süsteemis mitmeid lünki, millele tuleb anda ammendavad vastused.

"Näiteks jättis süsteem tuvastamata, kui lisati kummitushääl, luges kehtivaks e-hääle, kuigi valija oli oma valikut hiljem jaoskonnas pabersedeliga muutnud, jättis tuvastamata, kui kehtiv e-hääl tunnistati kehtetuks või muudeti antud mitme e-hääle järjekorda," loetles erikomisjoni esimees.

"Seejuures info nende turvaaukude kohta saadeti riigi valimisteenistusele eelmise aasta veebruaris, kuid seda infot hoiti saladuses ja puudused jäeti kohalikeks valimisteks kõrvaldamata. Valimisteenistus andis avalikkusele teadlase tuvastatud ohtudest teada alles 9. detsembril ehk päev pärast kõikide kohalike valimiste e-häälte hävitamist. Täna me ei saanud ka täpset vastust küsimusele, miks varem avalikkust ei teavitatud ning millal saatis valimisteenistus info veastsenaariumite kohta valimiste audiitorile," jätkas Kovalenko-Kõlvart.

Kovalenko-Kõlvart tõi välja, et kuna viimastel kohalikel valimistel oli antud üle 8000 e-hääle, mis mingil põhjusel tühistati või need olid e-hääled, mis anti korduvhääletusel, olid potentsiaalselt manipulatsioonid nende häältega võimalikud ning kontrollsüsteem ja audiitor manipulatsioone ei pruukinud tuvastada.