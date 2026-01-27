Kolmapäeval on külma kuni 20 kraadi

Kolmapäeval jääb Eesti Skandinaaviast Soome kohale laieneva kõrgrõhuala ja seda lõuna poolt survestava madalrõhkkonna piirile. Viimane hoiab ilma Lätis ja Leedus sajusena. Meil esineb aga vaid üksikuid lumehooge ning taevasse tekib ka selgemaid laike.

Kolmapäeva öösel on taevas muutlik. Kohati sajab nõrka lund ning paiguti on udu. Puhub idakaare tuul 2-8, rannikul kirde- ja idatuul 5-12, iiliti 18 m/s. Õhutemperatuur on -9 kuni -16, kuid pikemate selgimiste korral langeb mandril kohati ka kuni -20 kraadini. Rannikul kõigub temperatuur paiguti -5 kraadi ümber.

Hommikul on pilvisus muutlik ning kohati sajab nõrka lund. Puhub kirde- ja idatuul 3-8, rannikul 5-12, iiliti 18 m/s. Õhutemperatuur on -8 kuni -15, selgema taeva all kohati kuni -20 ning rannikul paiguti -5 kraadi.

Päev tuleb muutliku pilvisusega ning kohati sajab nõrka lund. Tuul puhub kirdest ja idast 2-8, rannikul 5-12, iiliti 18 m/s. Külma on oodata 7 kuni 13, rannikul kohati kuni 4 kraadi.

Neljapäeval hakkab pilvisus vaikselt hõrenema ning nädala teises pooles ongi selgemat taevast juba märksa enam. Töönädala viimastel päevadel olulist sadu oodata pole. Kui neljapäeval on külma keskmiselt 12, SIIS reedel 15 kraadi.

Nädalavahetus tuleb vähese pilvisusega, sajuta ning krõbekülm. Öösel langeb õhutemperatuur paiguti isegi -28 kraadini. Päeval on külma aga keskmiselt 16 kraadi.