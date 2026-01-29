X!

Ukraina tulistas väidetavalt alla Vene ründelennuki

Vene ründelennuk Su-34
Vene ründelennuk Su-34 Autor/allikas: SCANPIX / AP
Ukraina tulistas Musta mere kohal alla Venemaa hävitus-pommituslennuki Su-34, väidavad Ukraina meediakanalid viitega Vene sõjakorrespondentide teadetele.

Oluline Ukraina sõjas neljapäeval, 29. jaanuaril kell 7.20:

- Ukraina tulistas väidetavalt alla Vene ründelennuki;

- Zelenski ja Macron leppisid kokku lennuki- ja raketitarnetes;

- Ukraina avaldas video 2025. aasta droonirünnakutest Venemaa lennukitele;

- Zelenski sõnul valmistavad venelased ette uut rünnakut Ukraina vastu;

- Šmõhal: Kiievis on elektrita 610 000 inimest;

Ukraina tulistas väidetavalt alla Vene ründelennuki

Ukraina tulistas Musta mere kohal alla Venemaa hävitus-pommituslennuki Su-34, väidavad Ukraina meediakanalid viitega Vene sõjakorrespondentide teadetele.

Sellest kolmapäeva õhtul teatanud sõjauudiste veebisait Militarnyi.com, viitas Venemaa propagandistide sotsiaalmeedias avaldatud teadetele, kuid lisas, et see vajab täiendavat kontrollimist. Arvatavalt hukkusid lennuki mõlemad meeskonnaliikmed. 

Vene ründelennuki allatulistamist kinnitavad siiski ka mitmed avaandmete analüüsiga tegelevad sotsiaalmeediakontod. "Su-34. Muide, me tulistasime selle alla. Ootame kindralstaabi teadet. See on see, mis lendas pool tundi tagasi Mustal merel," seisab Telegrami kanali Oko Gora sõnumis, teatas väljaanne Dialog.ua.

Ründelennuk Su-34 on üks peamisi lennukitüüpe, mida Venemaa kasutab Ukraina territooriumile suunatud rünnakute ajal liugpommide kohaletoimetamiseks.

Väidetavalt maksab üks selline lennuk umbes 34 miljonit dollarit.

Su-34 allatulistamine toimub Ukrainale tehtavate õhurünnakute intensiivsuse järsu suurenemise ajal. 2025. aasta oktoobris suurendas vaenlane märkimisväärselt liugpommide kasutamist. Kuu jooksul heitsid okupandid Ukraina kaitseväe positsioonidele ja rindejoone linnadele üle 5328 juhitava pommi.

Zelenski ja Macron leppisid kokku lennuki- ja raketitarnetes

Ukraina president Volodõmõr Zelenski teatas kolmapäevast pärast vestlust Prantsusmaa presidendi Emmanuel Macroniga, et Ukraina saab peagi Prantsusmaalt täiendavaid generaatoreid ning sel aastal on oodata uusi lennukite ja õhutõrjerakettide tarneid.

"Muidugi arutasime, kuidas tugevdada meie energiaalast vastupidavust. Lähitulevikus saab Ukraina Prantsusmaalt generaatoreid. Samuti on sel aastal oodata Prantsuse lennukite, õhutõrjesüsteemide rakettide ja lennukipommide lisatarneid," sõnas Zelenski pärast kõnelusi.

Samuti andis Ukraina riigipea Macronile ülevaate olukorrast rindel ja Venemaa kaotustest.

Ukraina president tänas oma Prantsuse kolleegi kaastundeavalduse eest seoses Venemaa rünnakutega tsiviilelanike vastu, mille hulgas Harkivi oblastis toimunud reisirongi ründamisega.

Zelenski ja Macron arutasid ka diplomaatilisi pingutusi, mille hulgas kohtumisi Abu Dhabis ja võimalikke tulevasi ettevõtmisi.

"Käsitlesime ka vastutegevust Venemaa varilaevastikule. Emmanuel rääkis asjakohasest seadusandlikust tööst ja me loodame olulistele otsustele," sõnas Zelenski.

Omalt poolt kirjutas Macron pärast vestlust sotsiaalmeedias, et Prantsusmaa ja selle partnerid on mobiliseeritud Ukrainat energiasektoris aitama.

"Pärast Prantsusmaa kaaseesistumisel toimunud juhtivate tööstusriikide ühenduse G7+ kohtumist saadetakse Ukrainale generaatoreid, et aidata elanikkonnal talv üle elada. Prantsusmaa seisukoht on selge ehk me toetame Ukrainat nii kaua kui vaja, et ta suudaks end kaitsta ja tõrjuda Venemaa peetavat agressioonisõda," rõhutas Macron.

Prantsusmaa president mõistis suurima otsustavusega hukka Venemaa rünnakud tsiviilelanike ja energiataristu vastu ning nimetas hiljutist rünnakut reisirongile Harkivi oblastis vastuvõetamatuks.

Macron kinnitas veelkord, et Ukraina võib tahtekoalitsiooni raames Prantsusmaale loota.

"Jätkame tööd tingimuste loomiseks õiglase ja püsiva rahu jaoks, mis tagab Ukraina ja Euroopa julgeoleku. Arutasime eelmisel nädalal Abu Dhabis alanud läbirääkimiste edenemist. Jõudsime ühisele järeldusele, et eurooplased peavad olema täielikult kaasatud aruteludesse, mis neid otseselt puudutavad," lisas Macron.

President Macron pidas varem jaanuaris kinniseid konsultatsioone parlamendierakondade esindajatega seoses mitme tuhande Prantsuse sõduri võimaliku paigutamisega Ukrainasse pärast rahulepingu sõlmimist.

Ukraina avaldas video 2025. aasta droonirünnakutest Venemaa lennukitele

Ukraina Julgeolekuteenistus (SBU) avaldas kolmapäeval videoülevaate erioperatsioonide keskuse Alfa eelmisel aastal läbi viidud kaugmaa droonirünnakutest, millega hävitati enam kui miljardi dollari väärtuses Venemaa sõjalennukeid.

"Vaenlane on harjunud tundma end sügaval tagalas turvaliselt. Välja arvatud Alfa erivägede jaoks, pole vahemaa enam ammu oluline," kirjutas SBU sotsiaalmeedia postituses.

Lisatud videod kujutavad FPV-droonide filmitud kaadrid enne Vene lennukite tabamist sõjalennuväljadel.

SBU andmetel hõlmasid rünnakud 11 hävituspommitajat, kolme helikopterit ja ühte transpordilennukit, millega kahjude kogusumma ületab miljard dollarit.

SBU rünnakud on suunatud ka Venemaa sõjaväe teiste võimete hävitamisele – eelmisel nädalal hävitati Ukraina mereväe ja SBU ühise rünnakuoperatsiooni käigus Taganrogis asuvas suures droonitehases mitu tootmishalli. Atlant Aero tehas tootis muuhulgas drooniosi ja sõjatehnikat, sealhulgas Venemaa kurikuulsat drooni Molnija – odavat fikseeritud tiibadega varitsevat ründemoona, mida Venemaa väed rindel laialdaselt kasutavad.

Teade, mis kinnitas rajatise tootmisvõimsuse kahjustumist, avaldas merevägi 16. jaanuaril pärast seda, kui SBU oli rünnakust juba kolm päeva varem teatanud.

Zelenski sõnul valmistavad venelased ette uut rünnakut Ukraina vastu

Ukraina president Volodõmõr Zelenski ütles kolmapäeval oma õhtuses pöördumises, et luureandmete kohaselt valmistab Venemaa ette järjekordset ulatuslikku rünnakut.

"Teame, et venelased valmistavad ette uut rünnakut – meie luure viitab sellele. Nüüd peavad Ühendriigid, Euroopa ja kõik meie partnerid mõistma, kuidas see diskrediteerib diplomaatilisi läbirääkimisi," ütles Zelenski.

Riigipea märkis, et kui Vene rünnakud jätkuvad ja pealetungid kestavad, siis on inimestel raske tunda, et diplomaatia on konstruktiivne ja suudab tulemusi pakkuda.

"Igaüks, kes tõeliselt rahu soovib, peab mõtlema, kuidas tagada, et venelased ei valmistuks uuteks massilisteks rünnakuteks, vaid sõja lõpetamiseks. Maailmal on võim see teoks teha. Me peame seda võimu lihtsalt kasutama – rahu nimel. Tänan kõiki, kes lähenevad olukorrale just nii," ütles president.

Pärast 24. jaanuari laiaulatuslikku Venemaa õhurünnakut on Kiievis endiselt elektrita 88 000 perekonda.

Ukraina julgeolekuteenistuse juhi kohusetäitja Jevhen Hmara kandis presidendile ühtlasi ette rindel ja agressorriigi territooriumil läbi viidud erioperatsioonidest.

"Kindralmajor Hmara esitas ettekande, mis keskendus eelkõige Ukraina Julgeolekuteenistuse lahingutegevusele. See hõlmas nii rinnet – eelkõige meie üksuse Alfa tegevust – kui ka julgeolekuteenistuse täiesti õigustatud tegevust agressorriigi territooriumil vastusena kõigile rünnakutele ja kogu Vene kurjusele, mis on meie maale tulnud," märkis Zelenski.

Riigipea rõhutas, et jätkub uute julgeolekuteenistuse operatsioonide planeerimine, mis muudavad sõja käiku.

"Määrasime kindlaks ka ülesanded sanktsioonipoliitika tugevdamise valdkonnas – see on Ukraina riikliku julgeoleku tugevdamise oluline osa. Olen meie eriüksuste üle uhke," lisas president.

Šmõhal: Kiievis on elektrita 610 000 inimest

Venemaa õhurünnakutest tingitud elektrikatkestuste tõttu oli kolmapäevaõhtuse seisuga Kiievis elektrita 610 000 tarbijat, teatas energiaminister Denõss Šmõhal.

"Olukorrast seoses elektriga: võimsusdefitsiit püsib. Tänase õhtu seisuga on Kiievis vooluta 610 000 tarbijat. Viisime läbi Kiievi ja piirkonna hajutatud tootmisvõimsuste üksikasjaliku auditi. Potentsiaal on märkimisväärne," sõnas Šmõhal.

Minister rõhutas, et ülesanne on kiirendada energiaobjektide kasutuselevõttu, milleks on juba olemas järkjärgulise käivitamise graafik.

Ukraina jätkab aktiivselt rahvusvahelise abi otsimist. Šmõhali sõnul pakuvad generaatoreid 16 partnerriiki.

"Euroopa Liidust ja Jaapanist on juba kohale toimetatud 437 generaatorit. Oodata on veel üle 500, millest suur osa on juba teel. Saabuvad ka jõutrafod, kusjuures aktiivset abi osutavad Holland, Soome, Läti, Aserbaidžaan ja Leedu. Kokku on oodata 52 trafot," ütles energiaminister avaldades tänu kõigile partneritele, kes Ukraina energiasektorit toetavad.

President Volodõmõr Zelenski tõdes õhtuses pöördumises samuti, et kütteolukord on praegu kõige keerulisem Kiievis.

"Olukord on praegu kõige raskem Kiievis ja eelkõige kütte osas. Samuti on suuri probleeme elektriga. Kiievile appi on toodud meeskonnad paljudest meie piirkondadest ehk praktiliselt kogu riigist, mille hulgas rinderajoonidest, kes on valmis aitama," ütles Zelenski.

President avaldas tänu Ukrzaliznõtsjale (Ukraina Raudtee), teistele riigiettevõtetele ja erasektorile inimeste toetamise eest.

"Siseministeerium pakub sooja toitu Kiievi linnaosades, kus seda vajatakse. Ainuüksi viimase ööpäeva jooksul sai Kiievis sooja toitu 6200 ja Kiievi oblastis 22 000 inimest. Oleme valmis seda abi vajadusel laiendama," sõnas president.

Toimetaja: Mait Ots

Allikas: Dialog.ua, Militarnyi.com, BNS, The Kyiv Independent

Raadiouudised (28.01.2026 12:00:00)

