Swedbank Eesti mullune puhaskasum vähenes ligi 100 miljoni võrra

Swedbank Eesti 2025. aasta puhaskasum oli 261 miljonit eurot. Võrreldes 2024. aastaga oli kasum 96 miljonit eurot väiksem, teatas Eesti suurim kommertspank.

Tulud vähenesid 105 miljoni euro võrra, seda vähenenud intressitulude tõttu. Puhas intressitulu vähenes 99 miljoni euro võrra. Selle põhjuseks olid madalamad turuintressid ja laenumarginaalid, teatas pank.

Teenustasutulud vähenesid aastases võrdluses kaheksa miljoni euro võrra peamiselt pakettide hinnakirja muudatuse tõttu 2024. aasta viimases kvartalis.

Kulud kasvasid 28 miljoni euro võrra. Selle peamisteks põhjusteks olid personali, toetustegevuste, uue peamaja ja Swedbanki grupist sisseostetavate teenuste kulude kasv, muuhulgas kasvasid digilahendustega seotud kulud ja investeeringud. Aasta jooksul laiendas Swedbank veelgi pettuste ennetusega tegelevate ekspertide ridu.

Swedbank Eesti andis aastaga eraisikutele uusi laene kogusummas 1,17 miljardit eurot ja ettevõtetele 1,70 miljardit eurot. Swedbanki Eestis väljastatud laenude maht ületas 2025. aasta sügisel 11 miljardi euro piiri, jõudes ajalooliselt kõrgeima tasemeni.

2025. aastal maksis Swedbank AS koos tütarettevõtete ja Eestis tegutsevate grupi ettevõtetega 99 miljonit eurot ettevõtte tulumaksu ning 71 miljonit eurot tööjõumakse, olles sellega üks Eesti suuremaid tööjõumaksude maksjaid. Kokku maksis Swedbank 2025. aastal riigile 201 miljonit eurot makse.