X!

Swedbank Eesti mullune puhaskasum vähenes ligi 100 miljoni võrra

Majandus
Swedbank
Swedbank Autor/allikas: Siim Lõvi /ERR
Majandus

Swedbank Eesti 2025. aasta puhaskasum oli 261 miljonit eurot. Võrreldes 2024. aastaga oli kasum 96 miljonit eurot väiksem, teatas Eesti suurim kommertspank.

Tulud vähenesid 105 miljoni euro võrra, seda vähenenud intressitulude tõttu. Puhas intressitulu vähenes 99 miljoni euro võrra. Selle põhjuseks olid madalamad turuintressid ja laenumarginaalid, teatas pank.

Teenustasutulud vähenesid aastases võrdluses kaheksa miljoni euro võrra peamiselt pakettide hinnakirja muudatuse tõttu 2024. aasta viimases kvartalis.

Kulud kasvasid 28 miljoni euro võrra. Selle peamisteks põhjusteks olid personali, toetustegevuste, uue peamaja ja Swedbanki grupist sisseostetavate teenuste kulude kasv, muuhulgas kasvasid digilahendustega seotud kulud ja investeeringud. Aasta jooksul laiendas Swedbank veelgi pettuste ennetusega tegelevate ekspertide ridu.

Swedbank Eesti andis aastaga eraisikutele uusi laene kogusummas 1,17 miljardit eurot ja ettevõtetele 1,70 miljardit eurot. Swedbanki Eestis väljastatud laenude maht ületas 2025. aasta sügisel 11 miljardi euro piiri, jõudes ajalooliselt kõrgeima tasemeni.

2025. aastal maksis Swedbank AS koos tütarettevõtete ja Eestis tegutsevate grupi ettevõtetega 99 miljonit eurot ettevõtte tulumaksu ning 71 miljonit eurot tööjõumakse, olles sellega üks Eesti suuremaid tööjõumaksude maksjaid. Kokku maksis Swedbank 2025. aastal riigile 201 miljonit eurot makse.

Samal teemal

muusikaelamus

eesti laul & r2

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

09:30

Saara Pius liitus teater Nuutrumiga

09:25

Raadiouudised (29.01.2026 09:00:00)

09:16

Nele Peil: kui käsimüügiravimi võib tuua kuller, võib see olla ka poeletil

09:16

Video: "Ringvaate" reporterid meenutavad esimesi ja meeldejäävamaid lugusid

09:13

Algavad Are möödasõidu 2+2 teelõigu ehitustööd

09:08

Drelli klubi jätkab Meistrite liigas veatult

08:50

Tallinna opositsioon süüdistab linnavõimu arvukate poliitiliste ametikohtade loomises

08:46

Video: Hermaküla taaskohtus viie-aastaselt seitse aastat suusatanud Andrega

08:44

Läti projektijuht: Rail Balticu valmimine hilineb mitu aastat

08:41

Vladimir Svet: Rail Baltic vajab Eesti diplomaatia raskekahurväge

otse uudistemajast

taustajutud

mõtle järele!

järjejutt

Loetumad uudised

28.01

Vanemteadur: temperatuur võib langeda veebruari alguseks 30 külmakraadini

28.01

Euroopa riigid tegid Venemaa varilaevastikule hoiatuse

28.01

Otse kell 10: maksuamet tulude deklareerimisest

28.01

Enammakstud tulumaksu hakatakse tagastama 5. märtsist

28.01

RIA võtab riigi autentimisteenuses kasutusele Smart-ID+

28.01

Noortele mõeldud Somaalia piinalaagrid raputavad Soome avalikkust

28.01

TÜ kliinikumi hanke rikkumises sai kahtlustuse Varekite firma Uuendatud

27.01

Galerii: Taani kuningas ja kuninganna riigivisiidil Eestis

28.01

Tallinna Sadam plaanib uue A-terminali paari aastaga valmis saada

28.01

Lugeja küsib: miks veetorud lõhkevad pärast külmaperioodi?

ilmateade

loe: sport

09:08

Drelli klubi jätkab Meistrite liigas veatult

08:34

Arsenal läbis Meistrite liiga alagrupiturniiri täiseduga

08:03

Tartu Bigbank langes Challenge Cupil konkurentsist välja

28.01

Prantsusmaa jäi medalimängudelt välja, küll aga jõudis sinna Island

loe: kultuur

09:30

Saara Pius liitus teater Nuutrumiga

08:35

Aasta muusiku kontserdil kõlab Hans Christian Aaviku originaallooming

28.01

Ott Raidmets lavastusest "Prima facie": see avas mu silmad ohvrite kaitsetusele

28.01

Jürise: tundsin pikalt, et tükike Erika Salumäe tegelasest on minuga kaasas

loe: eeter

09:16

Video: "Ringvaate" reporterid meenutavad esimesi ja meeldejäävamaid lugusid

08:46

Video: Hermaküla taaskohtus viie-aastaselt seitse aastat suusatanud Andrega

08:35

Aasta muusiku kontserdil kõlab Hans Christian Aaviku originaallooming

08:31

Reikop ja Välba esimesest "Ringvaatest": kõik ei õnnestunud nii, nagu tahtsime

Raadiouudised

28.01

Päevakaja (28.01.2026 18:00:00)

28.01

Riigi teedehoiu plaan on ettevõtjate vaatest ülemäära ambitsioonikas ja pigem ebarealistlik

28.01

Elektrilevi võttis kasutusele Hiiumaa ja Saaremaa vahele rajatud uue merekaabli

28.01

Raadiouudised (28.01.2026 15:00:00)

28.01

Piiril konfiskeeritud kaubad leiavad uue kasutuse kaitseväes ja kutsekoolides

28.01

Kliimaministeeriumi kava järgi peaks Eesti hoonefond olema 2050. aastaks kliimaneutraalne

28.01

Norra ostab kahe miljardi eest kaugmaarelvi

28.01

Eesti ei plaani välismaalastest toidukulleritelt algtasemel keeleoskust nõudma hakata

28.01

Põltsamaa sooviks oma gümnaasiumi anda riigi juhtida

28.01

Raadiouudised (28.01.2026 12:00:00)

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo