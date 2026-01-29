Eestis on kolmandat päeva Baltimaade kõrgeim elektrihind

Eestis on reedel päeva keskmine elektri börsihind 247,5 eurot megavati kohta, mis on ka kõrgem Läti ja Leedu hinnast ja nii juba kolmandat päeva.

Eestis on reedel jätkuvalt kõrge elektrihind, mis tippajal ehk hommikul tõuseb veerandtunniks 352 euroni megavatt-tunnist. Elektri hind on kõrge nii hommikul, pärastlõunal kui ka õhtul, langedes alla 200 euro alles peale üheksat õhtut.

Päeva keskmine hind on 247,5 eurot megavatt-tunnist, Lätis ja Leedus on keskmiseks 205 eurot. Soomes on samas hind peaaegu sama, mis Eestis (247,2 eurot).

Ka neljapäeval on Eestis ja Soomes elektri hind kõrgem kui Lätis ja Leedus.

Entsoe.eu andmetel on reedel Eesti elektrihind kõrgem kui mujal Euroopas.

Kõrge elektrihinna üks põhjuseid on vähene tuul; lisaks on Soomes külmunud tuulikute labad, mis tuuleenergia toodangut veelgi vähendab. Eestis on remondis Eesti Energia kõige uuem, Auvere elektrijaam, mis töötades samuti suudaks toota elektrit odavamalt kui praegune turuhind.

Elektri hinda tõstab ka külmade ilmade tõttu tõusnud elektritarbimine. Külmad ilmad peaksid lähipäevadel jätkuma.