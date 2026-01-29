X!

Eestis on kolmandat päeva Baltimaade kõrgeim elektrihind

Majandus
Autor/allikas: Siim Lõvi /ERR
Majandus

Eestis on reedel päeva keskmine elektri börsihind 247,5 eurot megavati kohta, mis on ka kõrgem Läti ja Leedu hinnast ja nii juba kolmandat päeva.

Eestis on reedel jätkuvalt kõrge elektrihind, mis tippajal ehk hommikul tõuseb veerandtunniks 352 euroni megavatt-tunnist. Elektri hind on kõrge nii hommikul, pärastlõunal kui ka õhtul, langedes alla 200 euro alles peale üheksat õhtut.

Päeva keskmine hind on 247,5 eurot megavatt-tunnist, Lätis ja Leedus on keskmiseks 205 eurot. Soomes on samas hind peaaegu sama, mis Eestis (247,2 eurot).

Ka neljapäeval on Eestis ja Soomes elektri hind kõrgem kui Lätis ja Leedus.

Entsoe.eu andmetel on reedel Eesti elektrihind kõrgem kui mujal Euroopas.

Kõrge elektrihinna üks põhjuseid on vähene tuul; lisaks on Soomes külmunud tuulikute labad, mis tuuleenergia toodangut veelgi vähendab. Eestis on remondis Eesti Energia kõige uuem, Auvere elektrijaam, mis töötades samuti suudaks toota elektrit odavamalt kui praegune turuhind.

Elektri hinda tõstab ka külmade ilmade tõttu tõusnud elektritarbimine. Külmad ilmad peaksid lähipäevadel jätkuma.

Toimetaja: Marko Tooming

Samal teemal

muusikaelamus

eesti laul & r2

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

17:35

Hollandis moodustatakse vähemusvalitsus

17:27

Karis kuulutas välja nii kaitseväeteenistuse kui ka töölepingu seaduse

17:23

Adler viskas oma kooli eest pea pooled punktid, Kriisa tundis võidurõõmu

17:03

PÖFF-i kunstilise juhi rolli võtab Tiina Lokilt üle Triin Tramberg

17:03

Saksamaa valitsus kärpis pisut majanduskasvu ootusi

17:00

"Esimeses stuudios" kell 21.40 Linnar Viik

16:49

Tallinna lauluväljakul avati kunstlumest suusaring

16:37

Valitsus otsustas Tallinna Sadama osaluse müügiga mitte edasi minna

16:12

Malõgina sai juunioride esireketilt veenva revanši

16:07

Eestis on kolmandat päeva Baltimaade kõrgeim elektrihind

otse uudistemajast

taustajutud

mõtle järele!

järjejutt

Loetumad uudised

28.01

Vanemteadur: temperatuur võib langeda veebruari alguseks 30 külmakraadini

11:42

Ukraina tulistas väidetavalt alla Vene ründelennuki Uuendatud

06:33

Estlinkide rikke põhjustas Eveconi Kiisa akupark

28.01

Otse kell 10: maksuamet tulude deklareerimisest

28.01

Euroopa riigid tegid Venemaa varilaevastikule hoiatuse

04:46

Puidupelletivarude kiire kahanemine on hinnad üles viinud

15:46

Läti projektijuht: Rail Balticu valmimine hilineb mitu aastat Uuendatud

28.01

Noortele mõeldud Somaalia piinalaagrid raputavad Soome avalikkust

04:46

Elering kaebas konkurentsiameti ettekirjutuse kohtusse

12:20

Eesti soovib keelata Vene võitlejatele EL-i sisenemine Uuendatud

ilmateade

loe: sport

17:23

Adler viskas oma kooli eest pea pooled punktid, Kriisa tundis võidurõõmu

16:49

Tallinna lauluväljakul avati kunstlumest suusaring

16:12

Malõgina sai juunioride esireketilt veenva revanši

15:40

"100 suusatundi" tõi kokku 1500 osalejat ja avas üle Eesti 700 km terviseradu

loe: kultuur

17:03

PÖFF-i kunstilise juhi rolli võtab Tiina Lokilt üle Triin Tramberg

15:46

Aavik: enne viiulile keskendumist tahtsingi heliloojaks saada

15:08

Anu Lamp: on huvitav kuulata, mis suunas keel areneb

14:55

Krista Kaer: minu jaoks on kõige olulisem olnud raamatutest rääkimine

loe: eeter

14:43

Kultuuriklubi Tempel juht: noorte peod on osutunud väga populaarseks

12:47

Loomaaed: elevandid joovad pärast pakaselise ilmaga õueskäiku sooja teed

10:56

Unistuste bändis mängib trumme Ramuel Tafenau

09:16

Video: "Ringvaate" reporterid meenutavad esimesi ja meeldejäävamaid lugusid

Raadiouudised

15:55

Ilm läheb külmemaks

15:25

Raadiouudised (29.01.2026 15:00:00)

13:00

Prantsusmaa noored võivad sotsiaalmeediakeelu saada septembriks

12:30

Raadiouudised (29.01.2026 12:00:00)

09:25

Raadiouudised (29.01.2026 09:00:00)

08:50

Tallinna opositsioon süüdistab linnavõimu arvukate poliitiliste ametikohtade loomises

28.01

Päevakaja (28.01.2026 18:00:00)

28.01

Riigi teedehoiu plaan on ettevõtjate vaatest ülemäära ambitsioonikas ja pigem ebarealistlik

28.01

Elektrilevi võttis kasutusele Hiiumaa ja Saaremaa vahele rajatud uue merekaabli

28.01

Raadiouudised (28.01.2026 15:00:00)

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo