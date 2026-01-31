Viimased Epsteini toimikud sisaldavad kirjavahetusi mitmete tuntud isikutega

Viimased surnud seksuaalkurjategija Jeffrey Epsteini kohta avaldatud toimikud sisaldavad ka tema kirjavahetusi mitmete tuntud inimestega, sealhulgas miljardäride Elon Muski, Bill Gatesi ja Briti eliidiga. Avaldatud materjalid ei sisalda aga tõendeid, et nimetatud isikud oleksid kuritegusid toime pannud.

USA justiitsministeerium avaldas miljoneid uusi dokumente, mis puudutavad surnud seksuaalkurjategijat Jeffrey Epsteini. Tegemist on suurima hulga materjalidega, mida valitsus on pärast eelmisel aastal vastu võetud avalikustamisseadust jaganud, kirjutab BBC.

Reedel tehti avalikuks kolm miljonit lehekülge teksti, 180 000 fotot ja 2000 videot. Materjalid avaldati kuus nädalat pärast tähtaega, mis oli seadusega ettenähtud kõigi Epsteiniga seotud dokumentide avalikustamiseks.

Toimikud sisaldavad üksikasju Epsteini vangistuse ja surma kohta (sealhulgas psühholoogilist raportit) ning uurimismaterjale Ghislaine Maxwelli kohta, kes mõisteti süüdi Epsteini abistamises alaealiste tüdrukute kaubitsemisel. Samuti on failide hulgas e-kirju Epsteini ja tuntud avaliku elu tegelaste vahel.

Paljud kirjad ulatuvad rohkem kui kümne aasta taha, näidates Epsteini suhteid tema juriidiliste probleemide ajal.

2008. aastal mõisteti ta Floridas süüdi raha eest 14-aastase tüdrukuga suguühtesse astumises, kuid pääses toona prokuröridega sõlmitud vastuolulise kokkuleppe tõttu kergema karistusega.

Epstein suri 2019. aasta augustis New Yorgi vanglas kohtuprotsessi oodates. Tema surma üle on palju spekulatsioone, kuid võimud peavad seda enesetapuks.

USA president Donald Trumpi mainitakse uutes failides sadu kordi. Trump on tunnistanud kunagist sõprust Epsteiniga, kuid väidab, et see lõppes aastaid tagasi ning eitab teadlikkust Epsteini kuritegudest.

Bill Gates lükkas tema kohta kõlanud väited tagasi

Microsofti kaasasutaja Bill Gatesi esindaja lükkas ümber uutes Epsteini toimikutes sisalduvad süüdistused — sealhulgas väite, nagu oleks Gates nakatunud suguhaigusesse —, nimetades neid absurdseteks ja valedeks.

Näib, et kaks 2013. aasta 18. juulist pärinevat e-kirja on koostanud Epstein, kuid pole selge, kas need kunagi Gatesini jõudsid. Mõlemad kirjad saadeti Epsteini enda kontolt samale aadressile tagasi. Ühtegi Gatesiga seotud e-posti aadressi neis ei esine ning mõlemal kirjal puudub allkiri.

Üks e-kiri on koostatud Bill ja Melinda Gatesi fondi lahkumisavaldusena. Selles kurdetakse, et Gatesi jaoks tuli hankida ravimeid, leevendamaks tagajärgi, mis "tekkisid seksuaalvahekorrast vene tüdrukutega".

Teises kirjas, mis algab pöördumisega "kallis Bill", heidetakse Gatesile ette sõpruse lõpetamist. Lisaks esitatakse seal uusi väiteid, nagu üritanuks Gates varjata suguhaigusesse nakatumist, varjates seda ka oma tolleaegse abikaasa Melinda eest.

"Need väited pärinevad tõestatult valelikult ja pahatahtlikult inimeselt ning on täiesti absurdsed ja valed," ütles Gatesi esindaja BBC-le. "Need dokumendid näitavad vaid seda, kui pettunud oli Epstein, et tal puudus Gatesiga püsiv suhe, ning kui kaugele ta oli valmis minema, et teist inimest lõksu püüda ja mustata."

Kirjavahetus Muskiga

Toimikud sisaldavad ka miljardär Elon Muski e-kirjavahetust Epsteiniga.

Musk, keda ei süüdistata kuritegudes, on varem öelnud, et lükkas Epsteini kutsed saarele tagasi.

Uued kirjad aga näitavad, et Musk uuris vähemalt korra Epsteinilt, "millisel päeval või öösel toimub su saarel kõige metsikum pidu?"

2012. aasta novembrist pärit e-kirjadest nähtub, et Epstein uuris Muskilt, kui palju inimesi on vaja kopteriga saarele toimetada. Musk vastas, et lendajaid on vaid kaks: tema ise ja tolleaegne abikaasa Talulah Riley. Sama aasta lõpus saadetud kirjades märkis Musk, et soovib pärast töist aastat end "lõdvaks lasta", kuid ta rõhutas, et "rahulik saarepuhkus" on risti vastupidine sellele, mida ta hetkel soovib.

2013. aasta lõpust pärit kirjavahetusest selgub, et Musk ja Epstein arutasid taas finantsisti saare külastamist ning leppisid kokku kuupäevades ja logistikas.

Puuduvad tõendid selle kohta, et Musk oleks tegelikult saart külastanud.

Laupäevases postituses sotsiaalmeedias märkis Musk, et on täiesti teadlik sellest, kuidas tema e-kirjavahetust Epsteiniga võidakse valesti tõlgendada või kasutada pahatahtlikult tema maine määrimiseks.

"See ei lähe mulle korda. Küll aga hoolin ma sellest, et me vähemalt püüaksime võtta vastutusele need, kes panid koos Epsteiniga toime raskeid kuritegusid, eriti mis puudutab alaealiste tüdrukute võigast ärakasutamist," lisas ta.

Dokumendid heidavad valgust Epsteini sidemetele Briti eliidiga

Toimikutes leidub e-kirjavahetust Epsteini ja isiku vahel, keda nimetatakse hertsogiks ning keda BBC hinnangul võib seostada Andrew Mountbatten-Windsoriga, Briti kuninga Charles III noorema vennaga.

Kirjavahetuses arutatakse muu hulgas õhtusööki Buckinghami palees, kus Epsteini sõnul oleks võimalik tagada suur privaatsus. Ühes teises sõnumis pakub Epstein hertsogile võimalust tutvuda 26-aastase vene naisega.

Kirjad ei viita otseselt ühelegi seaduserikkumisele.

BBC on võtnud kommentaariks ühendust Andrew Mountbatten-Windsoriga, keda varem tunti Yorki hertsogina. Ta on aastaid olnud avalikkuse tähelepanu all oma varasema sõpruse tõttu Epsteiniga, kuid on süüdistusi järjekindlalt eitanud.

Samuti sisaldavad värskelt avaldatud toimikud kirju Andrew endiselt abikaasalt Sarah Fergusonilt, kes nimetas Epsteinit oma "eriliseks sõbraks" ja "legendiks".

Kas nüüdseks on avaldatud kõik Epsteini toimikud?

BBC märgib, et pole sugugi kindel, kas Epsteini dokumentide avalikustamise saaga on viimaste toimikute avaldamisega lõpule jõudnud.

Asejustiitsminister Todd Blanche'i sõnul tähistas reedene andmete avaldamine väga põhjaliku dokumendianalüüsi lõppu, viidates, et USA justiitsministeeriumi jaoks on töö tehtud. Demokraadid väidavad aga jätkuvalt, et ministeerium on ilma piisava põhjenduseta jätnud avalikustamata liiga palju dokumente — võimalik, et tervelt poolteist miljonit lehekülge.

Demokraadist kongresmen Ro Khanna, kes oli koos vabariiklase Thomas Massiega Epsteini toimikute läbipaistvuse seaduse algataja, on ministeeriumi suhtes umbusklik.

"Justiitsministeerium teatas, et tuvastas üle kuue miljoni potentsiaalselt asjakohase lehekülje, kuid pärast analüüsi ja andmete redigeerimist avaldati neist vaid umbes 3,5 miljonit," sõnas Khanna. "See tekitab küsimusi, miks ülejäänud materjale kinni hoitakse. Kavatsen toimunuga lähemalt tutvuda, et näha, kas nad avalikustasid ikka selle, mida olen nõudnud."

Justiitsministeerium sattus terava kriitika alla pärast seda, kui nad ei suutnud täita 19. detsembri tähtaega, mis oli seadusega määratud kõigi failide avalikustamiseks vastavalt kongressis vastu võetud ja novembris allkirjastatud läbipaistvuse seadusele.

Siiski jääb õhku küsimus, kas see saaga on nüüd läbi. Paljude – sealhulgas Trumpi toetajate — seas on levinud pikalt vandenõuteooria, mille kohaselt kaitstakse Epsteiniga seotud rikkaid ja mõjuvõimsaid isikuid.

Blanche möönis, et nende dokumentide avalikustamine ei rahulda tõenäoliselt avalikkuse infovajadust. Tema sõnul ei sisalda failid konkreetsete naisi väärkohelnud meeste nimesid ning kui ministeeriumil need nimed oleksid, antaks need isikud kohtu alla.