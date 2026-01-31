Nädal lõppeb krõbedate külmakraadidega

Öö vastu pühapäeva on Eestis selge, kohati vahelduva pilvisusega. Kohati võib nõrka lund sadada. Paiguti on udu.

Mandril on tuul nõrk ja muutlik, rannikul puhub idakaarest 3 kuni 9, puhanguti kuni 13 meetrit sekundis. Külma on 20 kuni 26 kraadi, mandril võimalik kuni 30 kraadi. Rannikualadel on külma 11 kuni 18 kraadi.

Hommik on selge ja vähese, kohati vahelduva pilvisusega. Paiguti võib nõrka lund sadada. Mõnel pool on udu või uduvine.

Puhub nõrk muutliku suunaga tuul, rannikul idakaare tuul 2 kuni 8, puhanguti 12 meetrit sekundis. Külma on 18 kuni 26, mandril kohati kuni 30 kraadi. Rannikul on külma 9 kuni 17 kraadi.

Päev on vähese ja vahelduva pilvisusega. Kohati võib nõrka lund sadada. Paiguti püsib udu. Puhub valdavalt ida- ja kirde-, õhtul ka põhjatuul 2 kuni 8 meetrit sekundis. Külma on 12 kuni 18, rannikul kohati kuni 8 kraadi.

Esmaspäeval võib kohati kerget lund sadada, öö on väga külm, miinimumid langevad alla 20, kohati alla 25 miinuskraadi. Rannikul on õhk pehmem, päeval on külma 6 kuni 13 kraadi.

Järgnevatel päevadel domineerib olulise sajuta mõõdukalt külm ilm. Öised miinimumid langevad -20 kraadi piirile, päevased maksimumid tõusevad -12 kuni -6 kraadini.