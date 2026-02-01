Sõja 1439. päev: Ukraina energeetikud taastasid kogu riigis katkenud elektrivarustuse

Oluline Vene-Ukraina sõjas pühapäeval, 1. veebruaril kell 22.29:

- Ukraina energeetikud taastasid kogu riigis katkenud elektrivarustuse;

- Vene rünnak Kesk-Ukrainas nõudis kahe inimese elu;

- SpaceX kõrvaldas Vene armee võimalused kasutada droonide juhtimiseks Starlinki;

- Kiiev on valmis kõnelusteks Vene ettepanekute üle uuel nädalal;

- Ukraina teatel kaotas Venemaa ööpäevaga 1090 sõdurit;

- Ida-Ukrainas hukkus Vene droonirünnakus kaevurite bussile 15 inimest;

- Zelenski: Kiievis on endiselt kütteta üle 500 maja.

Ukraina energeetikud taastasid elektrivarustuse kõigis riigi piirkondades pärast kogu elektrisüsteemi hõlmanud katkestust laupäeva, 31. jaanuari hommikul, teatas esimene asepeaminister ja energeetikaminister Denõss Šmõhal laupäeva õhtul.

"Kõik piirkonnad naasevad plaanipärase töö juurde. Kõrgepingeliinid ja alajaamad töötavad tavarežiimis. Energeetikatöötajad tegutsesid nii kiiresti kui võimalik," kirjutas Šmõhal sotsiaalmeedias.

Tema sõnul tekkis hommikul kõrgepingeliinidel mõne minuti jooksul kaks riket. See viis kaskaadsete katkestusteni riigi seitsmes oblastis. Versioone küberrünnaku või välise sekkumise kohta pole kinnitatud. Esialgsete hinnangute kohaselt juhtus rike liinidele ja seadmetele kogunenud jää tõttu, ütles Šmõhal.

"Olukord oli täna keeruline nii riigi põhja- kui keskosas, aga ka Odessa oblastis," lisas ta.

Kiievis töötas laupäeva õhtul elektrienergia taastamise nimel 64 ja küttesüsteemi remontimisel 220 meeskonda.

"Tööd jätkuvad ka öösel, et küte ja elekter võimalikult kiiresti taastada," ütles Šmõhal.

Laupäeval tekkis tehniline katkestus ka Rumeenia, Moldova ja Ukraina elektrisüsteemide vahel, mis põhjustas samaaegselt elektrikatkestuse Moldovas.

Vene rünnak Kesk-Ukrainas nõudis kahe inimese elu

Venemaa öises rünnakus Ukraina keskosas Dnipropetrovski oblastis hukkus kaks inimest, teatasid võimud pühapäeval.

Dnipro linnas hukkusid mees ja naine vaenlase droonirünnaku tõttu, teatas regionaalse sõjaväeadministratsiooni juht Oleksandr Ganža sotsiaalmeediasse postitatud avalduses.

Ganža sõnul põhjustas droon tulekahju, hävitas ühe elumaja ning kahjustas veel kahte elamut ja autot.

SpaceX kõrvaldas Vene armee võimalused kasutada droonide juhtimiseks Starlinki

USA tehnoloogiamiljardärile Elon Muskile kuuluv ettevõte SpaceX suutis tõkestada firma pakutava satelliitside süsteemi Starlink kasutamise Vene relvajõudude poolt ründedroonide juhtimiseks Ukraina sihtmärkide vastu.

"Paistab, et sammud, mida me astusime Venemaa volitamata Starlinki kasutamise peatamiseks, on toiminud. Andke meile teada, kui on vaja rohkem teha," teatas SpaceX-i tegevjuht Musk pühapäeval endale kuuluvas sotsiaalmeediavõrgustikus X.

Ukraina kaitseminister Mõhhailo Fedorov ütles neljapäeval, et Ukraina teeb SpaceX-iga koostööd, et takistada Venemaal droone juhtimast Starlinki internetisüsteemi abil, pärast seda, kui Kiiev teatas, et leidis selle Venemaa rünnakutes kasutatud pikamaa droonidelt.

"Lääne tehnoloogia peab jätkuvalt aitama demokraatlikku maailma ja kaitsma tsiviilisikuid, selle asemel, et seda kasutada terrorismiks ja rahumeelsete linnade hävitamiseks," ütles Fedorov X-is.

Vaatamata Muski erimeelsustele Ukraina ametnikega tema vaadete osas sõjale Venemaaga, tugineb Ukraina sõjavägi lahinguväljal suhtlemiseks ja mõnede droonimissioonide juhtimiseks endiselt kümnetele tuhandetele Starlinki seadmetele.

Starlink on laiendanud Muski geopoliitilist mõjuvõimu. 2022. aastal kinnitas ta, et tal on kontroll selle üle, kuidas ja kus Ukraina väed Venemaa vägede vastu võitlemisel Starlinki kasutasid.

Kiiev on valmis kõnelusteks Vene ettepanekute üle uuel nädalal

Ukraina president Volodõmõr Zelenski ütles laupäeval, et tema läbirääkijad ootavad Ameerika Ühendriikidelt teavet edasiste kohtumiste kohta, et lõpetada sõda Venemaaga.

Zelenski õhtuses pöördumises tehtud märkused näisid viitavat sellele, et pühapäeval Abu Dhabis USA, Venemaa ja Ukraina ametnike vahel sõjategevuse lõpetamiseks kavandatud kõneluste teine voor on edasi lükatud.

"Ukraina on valmis töötama kõigis tööformaatides," ütles Zelenski. "On oluline, et oleks tulemusi ja et kohtumised toimuksid. Me loodame kohtumistele järgmisel nädalal ning valmistume nendeks."

Zelenski esines selle avaldusega samal ajal, kui USA saadik Steve Witkoff ütles, et tal olid laupäeval Floridas Venemaa saadiku Kirill Dmitrijeviga tulemuslikud ja konstruktiivsed kõnelused.

Ukraina ja Venemaa meeskonnad kohtusid eelmisel nädalal reedel ja laupäeval Abu Dhabis oma esimestel näost näkku läbirääkimistel plaani üle, mida president Donald Trump sõja lõpetamiseks edendab.

Kokku lepiti, et kõnelusi jätkatakse seal pühapäeval. Neljapäeval andis Zelenski aga mõista, et kuupäev ja toimumiskoht võivad Washingtoni ja Teherani vaheliste praeguste pingete tõttu muutuda.

USA väitel on mõlemad pooled kokkuleppele lähedal, kuid Kiievi sõnul ei ole nad siiani suutnud leida kompromissi sõjajärgse lahenduse võtmeküsimuses, milleks on territoorium.

Ukraina teatel kaotas Venemaa ööpäevaga 1090 sõdurit

Ukraina relvajõudude pühapäeval esitatud hinnang Vene vägede senistele kaotustele alates Venemaa täieulatusliku sõjalise kallaletungi algusest 2022. aasta 24. veebruaril:

- elavjõud umbes 1 240 680 (võrdlus eelmise päevaga +1090);

- tankid 11 625 (+6);

- jalaväe lahingumasinad 23 980 (+3);

- suurtükisüsteemid 36 777 (+9);

- mobiilsed raketilaskesüsteemid (MLRS) 1632 (+0);

- õhutõrjesüsteemid 1290 (+0);

- lennukid 435 (+0);

- kopterid 347 (+0);

- operatiivtaktikalised droonid 120 134 (+206);

- tiibraketid 4205 (+0);

- laevad/kaatrid 28 (+0);

- allveelaevad 2 (+0);

- autod ja muud sõidukid, sealhulgas kütuseveokid 76 439 (+62);

- eritehnika 4055 (+1).

Ukraina enda kaotuste kohta samasuguse regulaarsusega andmeid ei avalda ning pole ka avalikult selgitanud, millise metoodika alusel nad Vene sõjakaotusi kokku loevad.

Ida-Ukrainas hukkus Vene droonirünnakus kaevurite bussile 15 inimest

Ukraina Dnipropetrovski oblastis hukkus pühapäeval Vene droonirünnakus kaevureid vedanud bussile vähemalt 15 inimest, teatasid kohalikud ametnikud.

Politsei teatel sõitis buss Ternivka linna lähedal, mis asub rindejoonest umbes 65 kilomeetri kaugusel.

Ukraina suurima eraenergiafirma DTEK teatel olid hukkunud teel koju ühest firma piirkonnas asuvast kaevandusest.

"Vaenlase droon tabas Pavlohradi rajoonis firma töölisbussi lähedal. Esialgsetel andmetel hukkus 12 ja sai haavata veel seitse inimest," ütles piirkondliku sõjalise administratsiooni juht Oleksandr Hanža Telegramis.

AFP-l ei õnnestunud rünnaku asjaolusid koheselt kontrollida.

Öösel toimunud varasem droonirünnak piirkonnas tappis Dnipro linnas ühe mehe ja naise, teatas Hanža varasemas postituses.

Rünnakud toimusid samal päeval, kui pidi lõppema USA presidendi Donald Trumpi välja kuulutatud ühepoolne Venemaa rünnakute vähendamine Ukraina vastu.

Trump ütles neljapäeval, et Putin oli nõustunud külma ilmaga peatama rünnakud Kiievile ja "erinevatele linnadele".

Tema kokkuleppe tingimused Vene režiimi juhi Vladimir Putiniga ei olnud selged ning Kreml ei seostanud väidetavat vaherahu ilmaga.

Varem pühapäeval tabas Vene droon Lõuna-Ukrainas Zaporižžja oblastis sünnitusmaja, haavates vähemalt seitset inimest, sealhulgas kahte arstlikul läbivaatusel olnud naist, teatas oblasti kuberner.

Zelenski: Kiievis on endiselt kütteta üle 500 maja

Pärast pühapäeval korraldatud nõupidamist olukorra üle riigi erinevates piirkondades ütles president Volodõmõr Zelenski, et Kiievis on endiselt kütteta üle 500 kortermaja, mis tähendab, et linnas ei tehta piisavalt tööd, edastas uudistekanal Ukrinform.

"Pidasin nõu olukorra üle piirkondades. Dnipropetrovski oblast: Pavlohradi rajoonis Ternivkas tabasid Vene droonid kaevureid vedanud bussi. Kahjuks on palju hukkunuid. Minu kaastunne kõigile peredele ja lähedastele. On ka haavatuid. Nikopolis ja Marhanetsis oli droonirünnakute tõttu elektriliinidele elektrikatkestusi," sõnas Zelenski.

Lisaks toimusid tema sõnul mitmel pool rünnakud logistikale.

"Raudteele Dnipropetrovski oblastis. Ka Sumõ oblastis Konotopis ründasid venelased täna raudteetaristut. Raudteelased reageerivad, taastavad, püüavad kõik kiiresti parandada ja säilitada piirkondade vahelist ühendust," rääkis riigipea.

President märkis, et talle kanti ette ka olukorrast Kiievi oblastis.

"Tegelikult lisandub piirkonnas iga päev abivõimalusi. Inimestele jagatakse soojakomplekte ja seda programmi laiendatakse. Iga päev jagatakse Kiievi oblastis laiali umbes 5000 sellist komplekti," ütles president.

Riigipea sõnul on olukord küttega Kiievis endiselt äärmiselt keeruline. Eelkõige on kütteta üle 500 kortermaja.

"Remonditööd alles käivad. Ja seda ei saa linnas kindlasti pidada millekski normaalseks, kui juba üle nädala on iga päev sadu maju kütteta, olenemata olukorrast. Olenemata sellest, kas on rünnakuid või mitte, on sadu maju Kiievis ikka kütteta. See tähendab, et linnas tehtav töö ei ole piisav," rõhutas Zelenski.