Ööl vastu esmaspäeva langeb õhutemperatuur kuni 28 külmakraadini

Ööl vastu esmaspäeva langeb õhutemperatuur langeb -16 kuni -28 kraadini. Päeval põhjakaarest puhuv tuul tugevneb ja on ka pinnatuisku.

Öö tuleb selge või vähese, kohati vahelduva pilvisusega ja paiguti sajab nõrka lund. Ida-Eestis on pinnatuisku ja võib olla ka udu. Lääne-Eestis puhub idakaare tuul 2 kuni 8, Ida-Eestis aga põhjakaare tuul 4 kuni 10 meetrit sekundis. Külma on 17 kuni 28, rannikul kohati 11 kuni 16 kraadi.

Hommik on selge ja vähese, kohati vahelduva pilvisusega. Paiguti sajab nõrka lund ja mõnel pool võib olla veel udu. Lääne-Eestis puhub mõõdukas idakaare-, Ida-Eestis põhjakaare tuul, Virumaa rannikul iiliti 15 meetrit sekundis. Õhutemperatuur jääb vahemikku -17 kuni -28 kraadi, rannikul ja Ida-Virumaal on kohati 11 kuni 16 kraadi külma.

Ka päeval sajab kohati nõrka lund ja on pinnatuisku. Tuul pöördub kõikjal põhjakaarde, puhudes 5 kuni 12, rannikul iiliti 16 meetrit sekundis. Külma on 6 kuni 13 kraadi.

Öine ja päevane õhutemperatuur kuni reedeni suurt ei muutu - öösel on keskmiselt -22, päeval -12 kraadi, rannikul endiselt pisut soojem. Päevad on olulise sajuta ja rannikul võib olla pinnatuisku.