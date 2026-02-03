Jaanuar toidupoes: veise- ja broileriliha kallinesid aastaga jõudsalt

Veiseliha maksis jaanuaris veerandi võrra rohkem kui eelmise aasta esimesel kuul ning kohalik broiler kallines pea sama palju. Eesti õunakilo hind ületab jätkuvalt nelja eurot, näitavad konjunktuuriinstituudi andmed.

Eelmise aasta jaanuaris maksis kondita veiseliha poelettidel 17,73 eurot. Möödunud kuul oli selle hind juba 22,07 eurot ehk 25 protsenti kallim. Kohaliku broileri kilohind kerkis samuti 23 protsenti 4,15 eurolt 5,09 euroni.

Märkimisväärselt, 19 protsendi võrra tõusis ka importbroileri hind, mille sai aasta eest osta neljaeurose kilohinnaga, tänavu aga juba 4,74 euroga.

Kallinesid ka teised lihatooted. Kodune hakkliha maksis 12 protsenti rohkem, selle hind kerkis aastaga 8,09 eurolt 9,04 euroni. Suitsukarbonaad maksis 12,38 eurot ehk üheksa protsenti rohkem kui eelmise aasta jaanuaris ning seakarbonaad ja kondita sealiha kallinesid seitse protsenti vastavalt 9,28 ja 8,61 euroni.

Kõige tagasihoidlikum oli lihatoodete kategoorias viinerite ja keeduvorsti hinnatõus. Viinerikilo hind tõusis kahe protsendi võrra 7,62 euroni ning keeduvorsti hind kolme protsendi võrra 6,43 euroni.

Kala hind on kuust kuusse hüplikum. Kauplustes langes jahutatud forellifilee hind üheksa protsendi võrra 17,13 euroni, jahutatud forell aga kallines kolm protsenti 11,71 euroni.

Ka jahutatud lõhe ja lõhefilee odavnesid poodides vastavalt ühe ja üheksa protsendi võrra ning kui esimese kilohind oli jaanuaris 12,99 eurot, siis teisel 19,50 eurot.

Turgudel jahutatud forellifilee samas kallines viie protsendi võrra 21,61 euroni ning forellikilo odavnes seitsme protsendi võrra 10,51 euroni.

Jahutatud lõhe läks turulettidel samuti kallimaks, mullu maksis selle kilogramm 14,90 eurot, tänavu aga juba 17 eurot ning jahutatud lõhefilee hinnale lisandus kolm protsenti, nii et see maksis jaanuaris 24,46 eurot.

Kallinesid ka kõik piimatooted, välja arvatud kohalik juust: selle hinnalangus oli paraku aastaga vaid 0,1 protsenti, mis kilohinnas tähendas ühesendilist vähenemist 11,90 euroni.

Piima hind tõusis kaheksa protsendi võrra. 2,5-protsendiline kilepakendis piim maksis aasta eest 66 senti, tänavu aga 71 senti. Tetrapakis piima hind tõusis samal perioodil 1,24 eurolt 1,34 euroni.

Kõige rohkem, üheksa protsenti kerkis hapukoore hind, mis maksis jaanuaris 4,12 eurot. Samas ulatuses kallines ka kohvikoor, mis maksis möödunud kuul 2,91 eurot.

Kilepakendis keefiri hind kallines nelja protsendi võrra ehk 81 sendilt 84 sendini, samas kui tetrapakis keefiri hinnatõus oli kaks senti liitrilt 1,48 euroni. Kodujuustu hind tõusis kahe protsendi võrra 5,98 euroni.

Või hind on aastatagusega võrreldes ühe protsendi võrra kallim: toona maksis väikepakendis või 14,42 eurot ja nüüd 14,62 eurot kilogramm.

Munade hinnaliikumised sõltusid muna suurusest. Karp kümne L-suuruses kohaliku munaga maksis eelmise aasta jaanuaris 3,07 eurot, tänavu aga kolm eurot. M-suuruses Eesti munade hind tõusis samal ajal nelja protsendi võrra 2,55 eurolt 2,64 euroni.

Importmunade puhul kallinesid L-suuruses munad kahe protsendi võrra 2,95 euroni karbist, M-suuruses munad odavnesid aga 12 protsenti 2,08 euroni.

Puu- ja köögiviljadest on lennukaim jätkuvalt Eesti õuna hind, selle kilo oli jaanuaris aastatagusest 71 protsenti kallim, makstes toonase 2,43 euro asemel 4,16 eurot. Importõunad on samal ajal kallinenud üheksa protsendi võrra ja kilo maksis möödunud kuul keskmiselt 2,41 eurot.

Pikk importkurk maksab 4,85 eurot, ehkki alles aasta eest sai selle osta 2,97 euroga ehk 63 protsenti odavamalt. 33 protsenti on kallinenud ka lühike importkurk, mis eelmisel jaanuaril maksis 4,17 ja tänavusel 5,54 eurot.

Ka pikk Eesti kurk maksab 25 protsenti aastatagusest rohkem, selle kilohind oli jaanuaris 5,91 eurot, toona aga 4,72 eurot. Ühe protsendi võrra on aga langenud importtomati hind, mulluse 4,11 euro juurest 4,06 euroni.

Odavnejaid on selles kaubakategoorias veelgi. Peakapsas maksis eelmisel kuul 40 senti, eelmise aasta samal kuul aga 51 senti ehk 22 protsenti rohkem. Porgandikilo on kaks protsenti soodsam ja maksab keskmiselt 1,35 eurot, kartul aga on kuus protsenti kallinenud.

Lahtise kartuli kilohind tõusis keskmiselt 71 sendini, pakitud kartuli oma aga 1,39 euroni.

Jaanuaris said hinnalisa ka leib ja sai. Leiva hind tõusis nelja protsendi võrra 2,87 eurolt 2,97 euroni. Sai kallines samuti neli protsenti 2,85 eurolt 2,97 euroni.

Nisujahu läks samal ajal aastaga kolme protsendi võrra odavamaks. Kui möödunud aasta esimesel kuul maksis jahukilo 1,21 eurot, siis sellel aastal 1,17 eurot.

Kõige stabiilsem oli kaerahelveste hind, 2,24 eurolt tõusis see 2,27 euroni, mis tähendab üheprotsendilist hinnatõusu.

Ka suhkrukilo hind, mis on eelmistel aastatel vahepeal suuri kõikumisi läbi teinud, ei muutunud mullu jaanuari ja tänavuse jaanuari võrdluses peaaegu üldse. See maksis möödunud kuul 1,03 eurot kilogrammi eest, mida oli vaid ühe sendi võrra vähem kui aasta tagasi.