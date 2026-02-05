X!

Linnavolikogu võttis vastu Tallinna eelarve

Tallinna linnavolikogu. Autor/allikas: Priit Mürk/ERR
Tallinna linnavolikogu kiitis neljapäevasel istungil heaks 2026. aasta linnaeelarve eelnõu kogumahuga 1,32 miljardit eurot, millest tegevuskulud moodustavad 1,1 miljardit.

Tallinna linnavolikogu 5. veebruari istungil läbis teise lugemise Tallinna linna 2026. aasta eelarve. Linna 2026. aasta eelarve sissetulekute ja väljaminekute kogumaht on 1,32 miljardit eurot.

Tallinna linnavolikogu esimees Mihhail Kõlvart sõnas, et linnaeelarve vastuvõtmisega vormistas linnavolikogu ära need otsused, mille koalitsioon on selleks aastaks teinud.

"Muuhulgas tähendab see, et kõik aasta algusest tõusnud toetused saame nüüdsest maksta välja uute määrade järgi. Ja seda ka tagasiulatuvalt – kõikidele tallinlastele, kes on saanud aasta algusest lapse sünnitoetuse või eakate sünnipäevatoetuse kätte vana arvestuse järgi, teeme vastava lisamakse," ütles Kõlvart.

Linna 2026. aasta tulude üldmahuks kavandatakse 1,2 miljardit eurot. Linna peamised tulud on üksikisiku tulumaks (781,2 miljonit eurot), riigilt ja muudelt institutsioonidelt saadavad toetused (188,3 miljonit eurot), linna asutuste kaupade ja teenuste müügist saadav tulu (112,4 miljonit eurot), maamaks (36,4 miljonit eurot) ja saadav välisrahastus (9,5 miljonit eurot).

Tegevuskuludeks on Tallinna linna 2026. aasta eelarves kavandatud 1,1 miljardit eurot. Suurima osakaaluga on haridusvaldkonna kulud (42 protsenti), järgnevad liikuvuse valdkonna kulud (18 protsenti) ning sotsiaalhoolekande ja tervishoiu valdkonna kulud (15 protsenti), mis kokku moodustavad 75 protsenti kulude kogumahust.

Investeerimistegevuseks on 2026. aasta eelarves ette nähtud 195,6 miljonit eurot. Valdkondlikult suurima osakaaluga on haridus (45,7 protsenti), liikuvus (15,2 protsenti), sotsiaalhoolekanne ja tervishoid (9,2 protsenti) ning sport ja liikumisharrastus (6,8 protsenti), mis kokku moodustavad üle 75 protsendi investeeringute kogumahust.

Linna 2026. aasta eelarvele esitatud 71 muudatusettepanekut ei leidnud volikogu toetust.

Isamaa fraktsiooni esimehe Sven Sesteri sõnul on tegu ausa ja vastutustundliku eelarvega.

"Isamaa on läbi ajaloo olnud haridust väärtustav erakond ja Tallinna tänavune eelarve näitab seda selgelt. Suures fookuses on linnas täielikult eestikeelsele haridusele ülemineku võimestamine, kuid sama oluline on rõhutada Tallinna panust meie õpetajatesse läbi palgalisa, õppimistingimuste parandamisse ja ka lasteaedadesse ning seal õppivatesse lastesse," ütles Sester.

"Eraldi soovin välja tuua tänase koalitsiooni panuse ettevõtluse elavdamisse läbi piirangute leevendamise ja planeeringute kiirema menetlemise. Need ei ole tingimata konkreetsed eelarveread, kuid linna tuludest ligi 800 miljonit eurot moodustab üksikisiku tulumaks. Mida paremini läheb Tallinnas ettevõtlusel, seda suuremat palka saavad linnakodanikud ja see ei ole abiks mitte ainult eelarve täitumisel, vaid ka inimeste toimetulekule, mis on tänase Vabariigi Valitsuse maksutõusude tõttu oluliselt kannatanud," lisas Sester.

Tallinn näitab Sesteri sõnul eelarvega eeskuju ka riigile – linna tulud ületavad linna kulusid. Ta rõhutas: "Mis puudutab linna jätkuvat arengut, siis oleme linnapea Peeter Raudsepa juhtimisel võtnud tänases koalitsioonis selge eesmärgi, et õhulosse me ei ehita. Eelarvesse läksid kirja üksnes need investeeringud, mis on ka reaalsed selle aastaga ellu viia – 195,6 miljoni euro ulatuses. See on vastutustundlik eelarvepoliitika."

Toimetaja: Johanna Alvin

