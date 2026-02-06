X!

Justiitsministeerium: riigi osalus Leviras peab säilima

Tallinna teletorn.
Tallinna teletorn. Autor/allikas: Martin Dremljuga/ERR
Justiitsministeeriumi hinnangul on Levira tähtsus ajas kasvanud, sest ettevõttele kuuluvad kõrged mastid tagavad riigile tähtsate teenuste jõudmise elanikeni ning digitaalne televisioon võimaldab ohuteavitusi edastada ka siis, kui andmesideteenus on häiritud, mistõttu peab riigi osalus Leviras säilima.

Rahandusministeerium pöördus justiits- ja digiministeeriumi, kultuuriministeeriumi ja siseministeeriumi poole, saamaks teada, milliste Levira osutatavate teenuste turg nende hinnangul toimib ja milliste puhul mitte ning milline on ministeeriumite seisukoht Levira osaluse säilitamise, eesmärkide ja tegevuse tulemuslikkuse kohta.

Justiits- ja digiministeeriumi asekantsler Tõnu Grünberg vastas rahandusministeeriumile, et riigi osalus Leviras peab säilima. Ta ütles, et ajas on Levira tähtsus pigem kasvanud kui kahanenud.

"Jätkuvalt on väga olulised Levira valduses olevad kõrged mastid, mis garanteerivad riigi jaoks oluliste teenuste jõudmise võimalikult suure hulga elanikkonnani," tõi Grünberg välja.

Ta lisas, et Levira on jätkuvalt ainus sideettevõtja, kes pakub üleriigilise levialaga üle õhu edastatavat digitaalset televisiooni ehk DVB-T-d ja just Levira kaudu on üle õhu eetris ja tasuta kättesaadavad näiteks ETV, ETV2 ja ETV+ telekanalid.

"DVB-T on määrava tähtsusega meediaedastusplatvorm, mis loob lisavõimaluse
televisiooni tarbimiseks olukorras, kus andmesideteenuse kasutamises võivad esineda häired. Seega loob DVB-T alternatiivse võimaluse riigile, et edastada inimestele kriisiolukordades üleriigiliselt ohuteavitusi või käitumisjuhiseid," tõdes Grünberg.

Asekantsleri sõnul arendab Levira praegu 5G ringhäälingulahendust, mis oleks usaldusväärne kommunikatsioonikanal kriisiolukordades elanike teavitamiseks.

Lahenduse väljatöötamisel osalevad ka siseministeerium, päästeamet, kaitsevägi, häirekeskus, tarbijakaitse ja tehnilise järelevalve amet, siseministeerium infotehnoloogia- ja arenduskeskus, riigiside sihtasutus ja riigikantselei.

"Täna on antud projekt katsetamise faasis," märkis Grünberg.

Eesti riigile kuulub Levirast 51 protsenti, 49 protsenti ettevõttest on Prantsuse telekommunikatsiooniettevõtte TDF omanduses.

Levira ülesanne on ringhäälinguprogrammide koostamiseks vajalikke teenuseid osutada ning programme edastada. Ettevõte kohustub tagama avalik-õiguslike üleriigiliste teleprgrammide edastamise kogu Eesti territooriumil.

Toimetaja: Karin Koppel

