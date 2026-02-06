X!

Euroopa Komisjon nõuab Tiktokilt sõltuvust tekitava disaini muutmist

Euroopa Komisjon nõuab Tiktokilt ülesehituse muutmist
Euroopa Komisjon nõuab Tiktokilt ülesehituse muutmist Autor/allikas: SCANPIX/ EPA/OLIVIER HOSLET
Euroopa Komisjon teatas reedel, et sotsiaalmeediaplatvormi Tiktok ülesehitus rikub Euroopa Liidu reegleid ning ettevõte peab karistuste vältimiseks tegema olulisi muudatusi, vahendas Politico.

See on esimene kord, kui komisjon on võtnud digiteenuste määruse (DSA) alusel seisukoha sotsiaalmeediaplatvormi disaini suhtes.

EL-i peamist veebisisu reguleerivat seadust peetakse Brüsselis kasutajate kaitsmiseks hädavajalikuks, samas on DSA pälvinud Valge Maja terava kriitika.

Komisjon märkis, et Tiktok peaks muutma viisi, kuidas sisu kasutajatele soovitatakse, rakendama ekraaniaja piiranguid ning eemaldama lõputu kerimise funktsiooni.

Kui rakendus ei suuda komisjoni nõudmisi täita, võib seda oodata trahv kuni kuus protsenti aastakäibest.

"Komisjoni esialgsed järeldused maalivad meie platvormist kategooriliselt vale ja täielikult alusetu pildi. Astume kõik vajalikud sammud, et need järeldused kõigi meile kättesaadavate vahenditega vaidlustada," ütles Tiktoki pressiesindaja Paolo Ganino.

Tiktok on olnud uurimise all platvormi sõltuvust tekitava olemuse tõttu alates 2024. aasta veebruarist. Juba 2025. aasta mais esitati ettevõttele süüdistus läbipaistvuse reeglite rikkumises. Muud uurimise osad, mis puudutavad vanuse kontrollimist ja soovitusalgoritme, on veel pooleli.

Komisjoni kõrge ametnik märkis pressibriifingul, et tegemist on esimese korraga maailmas, kus on kehtestatud õiguslik standard sõltuvust tekitava disaini kohta.

EL-i tehnoloogiavolinik Henna Virkkunen selgitas ajakirjanikele, et järeldused puudutavad kogu teenuse sõltuvust tekitavat ülesehitust. Ta lisas, et sellised funktsioonid on eriti kahjulikud alaealistele, kuna neil puuduvad piisavad vahendid sundkäitumise vältimiseks.

Tiktoki hinnangut ja sellele järgnevaid läbirääkimisi Brüsseliga jälgivad tähelepanelikult ka teised uurimise all olevad sotsiaalmeediaettevõtted, eriti Meta, kuna nii Facebooki kui ka Instagrami algoritmid on sattunud kriitika alla nende sõltuvust tekitava ülesehituse tõttu.

Reedeses teadaandes märkis komisjon, et Tiktok rikkus reegleid, luues sõltuvust tekitava rakenduse, mille lõputu kerimine ja videote automaatne taasesitus kahjustavad kasutajate vaimset tervist.

Komisjoni järeldused on suunatud peamiste disainielementide vastu, mis on taganud Tiktoki ja teiste rakenduste edu. Nende hulka kuulub kasutajate "premeerimine" uue sisuga ja lõputu kerimine, mis komisjoni hinnangul viib teenuse sundkasutuseni.

Kuigi platvormid peavad digiteenuste määruse kohaselt hindama ja piirama riske kasutajate tervisele, ei ole Tiktoki senised pingutused – sealhulgas vanemlik kontroll ja ajajuhtimise funktsioonid – komisjoni arvates vaimse tervise riske tõhusalt vähendanud.

Toimetaja: Valner Väino

Allikas: Politico

