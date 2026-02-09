Sõja 1447. päev: Ukraina teatas kahe asula vabastamisest

Oluline Vene agressioonisõjas Ukrainas esmaspäeval, 9. veebruaril kell 22.46:

- Ukraina helikopteri Mi-24 meeskond hukkus lahinguülesandel;

- Zelenski teatas uutest programmidest energiapuuduse leevendamiseks;

- Ukraina teatas kahe asula vabastamisest;

- Prantsuse sõjaväeluure juht rääkis sisukast koostööst Ukrainaga;

- Ukraina avab Euroopas 10 relvaekspordikeskust;

- Vene naftafirmad kaotasid Ukraina droonirünnakute tõttu triljon rubla;

- Venemaa tappis viimase ööpäeva jooksul tehtud õhurünnakutega viis ukrainlast;

- Ukraina teatel kaotas Venemaa ööpäevaga 1250 sõdurit.

Ukraina helikopteri Mi-24 meeskond hukkus lahinguülesandel

Ukraina helikopteri Mi-24 meeskond hukkus lahinguülesande täitmisel, teatas esmaspäeval lennuväe esindaja, kelle informatsiooni vahendas uudistekanal Ukrinform.

"Meie relvavennad – helikopteri Mi-24 meeskond – ei naasnud lahinguülesandelt. Vaid Ukraina parimad pojad on võimelised nii kangelaslikult kodumaad kaitsma ja okupandiga taevas nii ennastsalgavalt võitlema," seisis avalduses.

Lennuvägi märkis, et hukkunud sõjaväelased olid tõelised patrioodid, väärikad inimesed ja ohvitserid selle sõna parimas tähenduses.

Zelenski teatas uutest programmidest energiapuuduse leevendamiseks

Ukraina president Volodõmõr Zelenski ja peaminister Julija Svõrõdenko kiitsid esmaspäeval heaks uued toetusprogrammid kodanikele ja territoriaalsetele kogukondadele, et aidata neil toime tulla elektripuudusega.

Uudistekanali Ukrinformi andmetel rääkis Zelenski teemal sotsiaalvõrgustikus Telegram.

"Ukraina valitsus peab muutma korteriühistutele uute seadmete – generaatorite ja muu elektripuuduse ajal vajaliku tehnika – ostmise oluliselt lihtsamaks. Laiendatakse ka toetusprogrammi eramajade omanikele autonoomse elektrivarustuse tagamiseks," sõnas president.

Zelenski sõnul peavad valitsusametnikud esitama kõik uute programmide üksikasjad lähiajal.

Riigipea märkis, et füüsilisest isikust ettevõtjad esitavad aktiivselt taotlusi toetusteks generaatorite hooldamiseks ja remondiks. Selliseid taotlusi on esitatud juba ligi 20 000.

Vene naftafirmad kaotasid Ukraina droonirünnakute tõttu triljon rubla

"Meie hinnangul on droonirünnakutest tingitud otsesed kahjud juba ammu ületanud 100 miljardi rubla piiri ning koos saamata jäänud kasumi ja kaudsete kahjudega ületab see ühe triljoni rubla piiri," ütles kindlustusfirma Mains asejuht Vene ärilehele Kommersant.

Uudisteagentuuri Bloomberg arvutuste kohaselt tegi Ukraina mullu Vene naftatehastele 120 rünnakut, vahendas Ukrainska Pravda.

Ukraina teatas kahe asula vabastamisest

Ukraina 16. armeekorpus teatas Tšugunivka küla vabastamisest, millele oli eelnenud Vene üksuste imbumine küla lähistel asunud Ukraina kaitseliinidesse.

"Vaatamata halvale ilmale avastasid luuredroonide operaatorid vaenlase rühmituse kiiresti. Seejärel puhastas spetsialiseeritud laskurrood Škval asula," seisis avalduses.

Korpus lisas, et kaitsjad võtsid kinni mõned okupandid, kes panid relvad maha, ja sõdurid heiskasid külas ka riigilipu.

Tšugunivka asub Harkivi oblastis Kupjanski rajoonis, umbes 500 meetri kaugusel Venemaa-Ukraina piirist. Külast lõunas asub nn hall tsoon, mis tähendab, et seal toimub aktiivne lahingutegevus ja see pole kumbagi poole kontrolli all ning sellest kaugemal asub Venemaa okupeeritud territoorium.

Samal ajal teatasid Ukraina lõunapiirkonna väed, et Zaporižžja oblastis asuv Ternovate võeti Ukraina kontrolli alla. Ukraina kaitseväelaste õnnestus küla Vene sissetungijatest puhastada ja mõned okupandid võeti vangi.

Jaanuaris levitasid venelased teavet Ternovate väidetava vallutamise kohta. Teadaoleval tungis ilmastikuolusid ära kasutades külla Vene sabotaažirühm ning heiskas seal Venemaa lipu.

Ukraina teatel viisid tema väed nüüd külas läbi luure- ja otsinguoperatsiooni, mille käigus avastasid Vene okupantide peidupaiga ning puhastasid küla. Ukraina üksus avaldas video kahest oma sõdurist, kes hoiavad Ukraina lippu ja seisavad Venemaa lipul.

Vabastamise kohta avaldatud videos kutsus Ukraina sõdur Vene okupante üles alistuma.

BREAKING:



The Armed Forces of Ukraine have liberated Ternuvate!



Following a failed Russian assault in the direction of nearby Boikove, Ukrainian forces seized the opportunity and unexpectedly went on the offensive.



As a result, the settlement was encircled from all sides, and… pic.twitter.com/y5pwMEs2tg — Astraia Intel (@astraiaintel) February 8, 2026

"Venelased postitavad mõnikord internetti videoid niinimetatud "tunnivõitudest" või "lipurünnakutest". Kuid nagu kogemus näitab, on okupantidel kaks võimalust: vangi langemine või hävitamine. Meie oleme Ternovates ja teeme oma tööd. Ternovate on meie oma, Ukraina oma," ütles sõdur videos.

Ternovate küla asub Huljaipolest loodes.

Prantsuse sõjaväeluure juht rääkis sisukast koostööst Ukrainaga

Prantsuse sõjaväeluure juht kindral Jacques Langlade de Montgros kinnitas pühapäeval oma teenistuse ja Ukraina poole vahelist viljakat koostööd.

Montgros rõhutas, et luureandmete jagamist ei arutata sageli avalikult, kuid Prantsusmaa president Emmanuel Macron on maininud koostööd Ukrainaga kahel korral – 2023. aastal ja 2026. aasta jaanuaris Prantsuse sõjaväelastele peetud kõnes, vahendas uudisteagentuur Ukrinform.

Sõjaväelane märkis Kiievis toimunud Prantsusmaa kaitseministri Catherine Vautrini pressikonverentsil, et teatud valdkondades on Ukraina ja Prantsusmaa vaheline koostöö tõhusam, kui Ukraina koostöö teiste riikidega.

Ukrinformi andmetel ütles Macron oma uusaastakõnes relvajõududele, et Prantsusmaa tagab praegu kaks kolmandikku Ukraina luurevõimest sõjas Venemaa vastu.

President Volodõmõr Zelenski kohtus Vautriniga laupäeval.

Prantsusmaa kaitseminister teatas samal pressikonverentsil, et riik annab Ukrainale üle täiendava radari õhutõrje raketisüsteemi SAMP/T jaoks asendamaks radarit, mis on parajasti remondis.

"Me tegeleme selle küsimusega ehk eelkõige SAMP/T radari remondiga. Plaanime anda remondi ajaks asendusradari," kinnitas minister.

Vautrin märkis, et SAMP/T radarite kättesaadavus sõltub tootja võimekusest. Ministri sõnul keskendub Prantsusmaa selles osas olemasoleva SAMP/T radari remondile ja üldisemalt juba kasutuses olevatele kompleksidele.

Minister ütles samuti, et Prantsusmaa teeb koostööd erinevate relvatootjatega, eelkõige ettevõttega MBDA, mis toodab SAMP/T komplekse ja rakette õhutõrjesüsteemidele.

"Näiteks suutis ettevõte aastatel 2024–2025 rakettide tootmist kahekordistada, kuid me usume, et tuleb teha veelgi enam. Seetõttu töötame selles suunas," lausus Vautrin.

Ukraina avab Euroopas 10 relvaekspordikeskust

Ukraina avab 2026. aastal Euroopas, sealhulgas Balti ja Põhja-Euroopa riikides, kümme relvaekspordikeskust, teatas president Volodõmõr Zelenski.

"Veebruari keskel näeme oma droonide tootmise algust Saksamaal. Ma saan esimese drooni kätte. See on täielikult toimiv tootmisliin. Suurbritannias on sarnased tootmisliinid juba töös. Need kõik on Ukraina tehnoloogiad," ütles ta pühapäeval sotsiaalmeedias edastatud videos.

Today, we are opening exports. Ten export centers across Europe will be operating as early as 2026 – in the Baltic and Nordic states. Ten representative offices will be active in 2026. By mid-February, we will already see the production of our drones in Germany. I will receive… pic.twitter.com/u5JsmvVjQY — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) February 8, 2026

Zelenski sõnul tarbivad suurema osa Ukraina toodetavatest droonidest riigi enda kaitsejõud, kuid ülejäägi saab eksportida ning teenitud raha kasutada muuks vajalikuks.

Ukraina presidendi kinnitusel on Euroopa julgeolek üles ehitatud suuresti Ukraina droonitehnoloogial. "On mitu erinevat projekti. Kõik see põhineb suuresti Ukraina tehnoloogiatel ja Ukraina spetsialistidel," ütles Zelenski.

Kaitsetehnoloogiate eksport ja relvatootmisliinide avamine partnerriikides on osa laiemast püüdlusest Ukraina relvatootmist rahvusvahelisemaks muuta, kuna droonide tootmisvõimsus ületab rahastamise.

Zelenski andis juba oktoobris kaitseministeeriumile juhised alustada Ukraina relvade kontrollitud eksporti välismaale alates 2025. aasta novembrist. Kavandatud süsteemi kohaselt ekspordib Ukraina oma ülejääva sõjavarustuse ja kulutab kasumi hädasti vajalike relvade ostmiseks, märkis väljaanne The Kyiv Independent.

Ukraina kaitsesektor – ja eriti droonitööstus – on pärast Venemaa täiemahulise sissetungi algust 2022. aastal plahvatuslikult kasvanud. On tekkinud üle 200 drooniettevõtte, millest paljud toodavad odavaid ja kohandatavaid süsteeme, mis on muutnud tänapäevast sõjapidamist.

Venemaa tappis viimase ööpäeva jooksul tehtud õhurünnakutega viis ukrainlast

Venemaa viimase ööpäeva jooksul tehtud õhurünnakutes Ukrainas hukkus viis ja sai vigastada 36 inimest, teatasid kohalikud võimud esmaspäeval.

Venemaa lasi öö jooksul Ukraina pihta 11 ballistilist raketti Iskander-M ja 149 ründedrooni, teatas õhuvägi. Ukraina õhutõrje tegi kahjutuks 116 drooni. Õhukaitsest läbi pääsenud droonid ja mitu raketti tabas 15 asukohta. Kuues asukohas registreeriti rusude langemist. Õhuvägi ei täpsustanud kahjutuks tehtud rakettide arvu.

Donetski oblastis Kramatorski linnas hukkus Venemaa rünnakus üks inimene ja sai vigastada kuus inimest. Teises Venemaa rünnakus Oleksijevo-Družkivka küla vastu hukkus üks inimene ja teine ​​sai vigastada, ütles kuberner Vadõm Filaškin.

Harkivi oblastis võtsid Vene väed sihikule Bohoduhivi linna, tappes 41-aastase naise ja 10-aastase poisi ning vigastades veel kolme inimest. Teises Vene rünnakus Lužoki külale sai kuberner Oleh Sõniehubovi sõnul vigastada 18-aastane naine ja 73-aastane mees.

Odessa oblastis tabasid Vene droonid ööl vastu esmaspäeva elamuid, tappes ühe ja vigastades veel kahte inimest, ütles kuberner Oleh Kiper.

Dnipropetrovski oblastis said Nikopoli rajoonis vigastada kaks naist vanuses 18 ja 47, samas kui 8. veebruaril sai Sõnelnõkove rajoonis vigastada 74-aastane naine. Kuberner Oleksandr Hanža sõnul sai 9. veebruari öösel Sõnelnõkove rajoonis toimunud Venemaa droonirünnakus vigastada veel üheksa inimest, sealhulgas 13-aastane tüdruk.

Sumõ oblastis vigastas Vene droon Šostka kogukonnas kahte naist vanuses 25 ja 35 ning kahte meest vanuses 34 ja 36. Teises Vene droonirünnakus Sumõ oblastis said vigastada 19-aastane mees ja 16-aastane neiu. Komõši kogukonnas sai Vene droonirünnaku tõttu vigastada ka 33-aastane mees, teatas kohalik sõjaväevalitsus.

Hersoni oblastis võtsid Vene väed viimase ööpäeva jooksul sihikule 27 asulat, vigastades kuut inimest, teatas kohalik sõjaväevalitsus.

Öiste rünnakute käigus sai kahjustada Ukraina raudteeinfrastruktuur, teatas Ukraina raudtee-ettevõte. Rünnakud tabasid üht vedurit ja õhuliini.

Volõõnia oblastis võtsid Vene väed sihikule energiainfrastruktuuri Novovolõnski linna lähedal, mis asub mõne kilomeetri kaugusel Poola piirist, teatasid kohalikud võimud. Linnapea Borõs Karpus ütles, et rünnakus katkes kohalik kõrgepinge alajaam ja sai tugevaid kahjustusi, jättes üle 80 000 kliendi elektrita.

Ukraina teatel kaotas Venemaa ööpäevaga 1250 sõdurit

Ukraina relvajõudude esmaspäeval esitatud hinnang Vene vägede senistele kaotustele alates Venemaa täieulatusliku sõjalise kallaletungi algusest 2022. aasta 24. veebruaril:

- elavjõud umbes 1 247 580 (võrdlus eelmise päevaga +1250);

- tankid 11 654 (+3);

- jalaväe lahingumasinad 24 013 (+3);

- suurtükisüsteemid 37 056 (12);

- mobiilsed raketilaskesüsteemid (MLRS) 1637 (+0);

- õhutõrjesüsteemid 1295 (+0);

- lennukid 435 (+0);

- kopterid 347 (+0);

- operatiivtaktikalised droonid 127 962 (+413);

- tiibraketid 4270 (+1);

- laevad/kaatrid 28 (+0);

- allveelaevad 2 (+0);

- autod ja muud sõidukid, sealhulgas kütuseveokid 77 552 (+113);

- eritehnika 4069 (+0).

Ukraina enda kaotuste kohta samasuguse regulaarsusega andmeid ei avalda ning pole ka avalikult selgitanud, millise metoodika alusel nad Vene sõjakaotusi kokku loevad.