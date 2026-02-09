X!

Jaapani Raudne leedi Sanae Takaichi saavutas ajaloolise valimisvõidu

Jaapani preaminister Sanae Takaichi.
Jaapani preaminister Sanae Takaichi. Autor/allikas: SCANPIX / AP
Jaapani peaministri Sanae Takaichi koalitsioon saavutas pühapäeval ajaloolise valimisvõidu, mis toob eeldatavalt kaasa tema lubatud maksukärped ja Hiina heidutamiseks mõeldud sõjaliste kulutuste tõusu.

Jaapani esimene naissoost peaminister, konservatiivsete vaadetega Takaichi, kes enda väitel võtab eeskuju Briti kunagisest peaministrist, Raudseks leediks kutsutud Margaret Thatcherist, viis oma Liberaaldemokraatliku partei 465-kohalises alamkojas suure võiduni, kogudes 316 kohta, mis on partei aegade parim tulemus.

Koos koalitsioonipartneri Jaapani Innovatsiooniparteiga, tuntud kui Ishin, kontrollib Takaichi 352 kohta ja kahekolmandikulist enamust alamkojas, mis lihtsustab tema seadusandlikku tegevust, kuna ta saab tühistada ülemkoja, kus tal enamust pole, otsused.

"Need valimised tõid kaasa suured poliitilised muutused – eriti majandus- ja fiskaalpoliitikas, aga ka julgeolekupoliitika tugevdamist," ütles Takaichi teleintervjuus tulemuste selgumisel. "Need on poliitikad, mis on tekitanud palju vastuseisu ... Kui oleme saanud avalikkuse toetuse, siis peame nende probleemidega tõesti kogu oma jõuga edasi tegelema," lisas ta.

USA president Donald Trump õnnitles Takaichit tulemuse puhul, soovides talle sotsiaalmeedia vahendusel edu tema sõnul "konservatiivse, rahu läbi jõu tegevuskava" elluviimisel.

"Sanae julge ja tark otsus valimised välja kuulutada tasus end suurepäraselt ära," ütles Trump, kes võõrustab Takaichit järgmisel kuul Valges Majas.

64-aastane Takaichi kuulutas haruldased ennetähtaegsed valimised välja selleks, et ära kasutada oma kõrget isiklikku toetusreitingut pärast seda, kui ta eelmise aasta lõpus Jaapanit pikka aega valitsenud LDP juhiks sai. Valijaid on köitnud tema otsekohene ja töökas kuvand, kuid tema natsionalistlikud vaated ja riikliku julgeoleku tähtsustamine on pingestanud suhteid Jaapani võimsa naabri Hiinaga, samas kui tema maksukärbete lubadused on raputanud finantsturge.

Takaichi valimislubadus peatada 8-protsendine käibemaks toidule, et aidata leibkondadel tõusvate hindadega toime tulla, on tekitanud investorites muret selle pärast, kuidas riik, millel on arenenud majanduste seas kõige suurem võlakoorem, plaani rahastab. Takaichi ütles pühapäeval, et kiirendab käibemaksu langetamise protsessi, keskendudes samal ajal eelarve jätkusuutlikkusele.

"Tema tarbimismaksu langetamise plaanid jätavad lahtiseks suuri küsimärke eelarve ja selle kohta, kuidas ta kavatseb selle aritmeetiliselt kokku panna," ütles Chris Scicluna, Londonis asuva Daiwa Capital Markets Europe'i uuringute juht.

Jaapani juhtiva ärilobi agentuuri Keidanreni juht Yoshinobu Tsutsui tervitas Takaichi võitu kui poliitilise stabiilsuse taastamist. "Jaapani majandus on nüüd kriitilises punktis jätkusuutliku ja tugeva kasvu saavutamiseks," ütles ta.

Liberaaldemokraatlik partei, mis on Jaapanit valitsenud peaaegu kogu sõjajärgse aja, oli viimase 15 kuu jooksul Takaichi eelkäija Shigeru Ishiba juhtimisel kaotanud valimistel kontrolli parlamendi mõlema koja üle.

Takaichi on suutnud nüüd partei toetuse tõusule pöörata, saavutades eriti suure poolehoiu nooremate valijate seas.

Ta on isegi sütitanud sanakatsu-nimelise hulluse, tõlkes Sanae-maania, mille üheks väljenduseks on nõudlus tema käekotiga sarnaste kottide ja roosade pastakate järele, millega ta parlamendis märkmeid teeb.

Takaichi on pinnuks silmas Pekingile

Samas ei meeldi Takaichi poliitika kompartei juhitud Hiina Rahvavabariigile. Mõni nädal pärast ametisseastumist alustas Takaichi Pekingiga viimase rohkem kui kümne aasta suurimat vastasseisu, kirjeldades avalikult, kuidas Tokyo võiks reageerida, kui Hiina ründaks Taiwanit, demokraatlikult valitsetud saareriiki, mida Hiina peab endale kuuluvaks.

Hiina vastas mitmete vastumeetmetega, sealhulgas kutsudes oma kodanikke üles mitte Jaapanisse reisima.

Taiwani president Lai Ching-te oli üks esimesi välisriikide juhte, kes Takaichit õnnitles, öeldes, et loodab, et tema võit toob Jaapanile ja tema partneritele piirkonnas jõukama ja turvalisema tuleviku.

Takaichi tugev mandaat võib kiirendada tema plaane Jaapani kaitse tugevdamiseks, ärritades veelgi Pekingit, mis on teda kujutanud kui riigi militaristliku mineviku taaselustajat.

Jaapani kaitseminister Shinjiro Koizumi ütles pühapäeva õhtul telejaamadele, et tahab edendada poliitikat Jaapani kaitse tugevdamiseks, pidades samal ajal dialoogi Hiinaga.

"Peking ei tervita Takaichi võitu," ütles David Boling, geopoliitilise riskiga ettevõtete nõustamisega tegeleva firma Asia Group juht. "Hiina seisab nüüd silmitsi reaalsusega, et Takaichi on kindlalt oma kohal – ja et püüdlused teda isoleerida on täielikult läbi kukkunud."

Toimetaja: Mait Ots

Allikas: Reuters

Päevakaja (06.02.2026 18:00:00)

