Epsteini failid raputavad mitmete riikide eliiti

USA justiitsministeeriumi avaldatud Epsteini toimikud on endaga kaasa toonud poliitilise maavärina, mille ulatust ja lõplikku mõju me täna veel ei teagi. New Yorgi ärimehe ja filantroobi Jeffrey Epsteini kuritegelik võrgustik näib ulatuvat igale poole ja tekib küsimus, kuidas on see võimalik, et nii suur osa eliidist maailmas ennast sellega sidus. Positiivne selle kõige juures on, et asi on tulnud avalikuks.

Epsteini failid levivad nagu koroona ning on endaga kaasa toonud kahetsuste ja vabandamiste laine.

"Ma olen üks paljudest, kes kahetseb temaga kohtumist. Ma kahetsen iga minutit, mille temaga veetsin ja vabandan, et ma seda tegin. Teate, see on faktiliselt tõsi, et ma olin ainult õhtusöökidel. Teate, ma ei käinud kunagi tema saarel. Ma ei kohtunud kunagi ühtegi naisega," sõnas USA ettevõtja, filantroop ja Microsofti asutaja Bill Gates.

Norra kroonprintsessile Mette-Maritile tuleb seotus Epsteiniga veel eriti halval ajal, kuna tema poeg on vägistamissüüdistustega kohtu all. Printsess on vabandanud, kuid rahvas ootab selgitusi.

"Ta saab aru, et paljud tahavad temalt selgitusi kuulda. Ta leiab, et see on täiesti loomulik. Tal on vaja aega, et end koguda ja siis tahaks ta asjast rohkem rääkida ning loodame, et inimesed mõistavad, et ta vajab veidi aega," lausus Norra kroonprints Haakon.

Uue laadungi süüdistusi on saanud ka Briti kuningakoja must lammas, juba niigi printsi tiitlist ilma jäänud kuninga vend Andrew, kes koliti Briti meedia väitel ööpimeduses kuninga Norfolki maamajja.

Muuhulgas on ilmnenud, et Epstein saatis Andrew'le tüdrukuid otse Windsori lossi.

"Epsteinil lubati oma lennukiga maanduda RAF-i baasis, RAF Marhami baasis Norfolkis, millest ma kirjutasin oma raamatus, mis on erakordne. See näitab, et Andrew'l oli terve rida inimesi, kes võimaldasid tal teha seda, mida ta tegi. Ja ma arvan, et see on nüüd suur küsimus. Kes olid need inimesed, kes andsid nõusoleku nendele lennukitele ja helikopteritele ning lubasid tal tuua prostituute Buckinghami paleesse ja korraldasid tema elu," ütles Briti kuningakoja biograaf Andrew Lownie.

Praegu ei ole ka kuningal endal lihtne rahva seas liikuda, kus küsitakse temalt häälekalt, mida ta teeks, kui sedasi kuritarvitataks tema tütart.

Vaip põleb ka Briti peaministri Keir Starmeri jalge all. Kaks aastat tagasi nimetas ta saadikuks USA-s endise kaubandusministri ja endise Euroopa Liidu kaubandusvoliniku Peter Mandelsoni, teades, et tal oli kunagi läbikäimine Epsteiniga, kuid uskudes, et pärast 2008. aastat, mil Epstein sai süüdistuse alaealiste prostitutsioonile meelitamise eest, see suhe lõppes.

Ent Mandelsoni sidemed Epsteiniga jätkusid ning ta lekitas viimasele ka Briti valitsuse dokumente, saades selle eest raha. Mandelsoni elupaikasid otsitakse nüüd läbi.

Briti peaminister rõhutab, et Mandelson valetas kõigile ja palub Epsteini ohvritelt vabandust.

"Mul on kahju. Mul on kahju selle pärast, mis teile tehti. Mul on kahju, et nii paljud võimulolijad teid alt vedasid," ütles Starmer.

"Ta teadis. Ta teadis, et Mandelsonil oli jätkuvalt suhe Jeffrey Epsteiniga. Ta teadis, et Mandelson oli tema majas viibinud ajal, mil Epstein oli lasteprostitutsiooni eest vangis. Peaminister teadis seda kõike ja ometi nimetas ta Peter Mandelsoni diplomaatilise teenistuse kõige prestiižikamale ametikohale," lausus Suurbritannia opositsioonilise Konservatiivse Partei juht Kemi Badenoch.

Prantsusmaal on Epsteini toimikud tõstnud kirve staažika ja austatud poliitiku, endisele kultuuriministri Jack Langile pea kohale.

Ja on tulnud välja, et flirtivaid e-kirju on Epsteini kurjategijast naisega vahetanud ka 2028. aasta Los Angelese olümpiamängude üks peakorraldajaid Casey Wasserman.

Epsteini ohvrid rõhutavad, et nad ei vaja kaastunnet, vaid õigusemõistmist.

"Ma olen ​​siin, sest lapseealisena tõmmati mind Jeffrey Epsteini maailma. Maailma, mis oli üles ehitatud süütuse ärakasutamisele ja manipuleerimisele ning võimsate meeste ja naiste kaitsmisele, kes uskusid, et nad on puutumatud," ütles Epsteini ohver Ashley Rubright.