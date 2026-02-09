Trumpilt armu saades võib Ghislaine Maxwell tunnistusi anda

Vanglas surnud seksuaalkurjategija Jeffrey Epsteini kaasosaline Ghislaine Maxwell keeldus esmaspäeval vastamast kongressi komisjoni küsimustele, kuid ütles, et on valmis rääkima, kui president Donald Trump talle armu annab.

Esindajatekoja järelevalvekomisjon kutsus seksikaubanduse eest 20-aastast vanglakaristust kandva 64-aastase Maxwelli tunnistusi andma, et arutada tema suhteid Epsteiniga.

Komisjoni küsimustele vastamise asemel kasutas endine Briti seltskonnategelane aga USA põhiseaduse viienda parandusega tagatud õigust.

"Nagu oodatud, viitas Ghislaine Maxwell viiendale parandusele ja keeldus vastamast igasugustele küsimustele," ütles komisjoni esimees James Comer ajakirjanikele.

"Meil oli palju küsimusi tema ja Epsteini toime pandud kuritegude ning võimalike kaasosaliste kohta," ütles Comer.

Maxwelli advokaat David Markus ütles, et naine on valmis avalikult rääkima, kui Trump talle armu annab.

"Kui see komisjon ja Ameerika avalikkus tõesti tahavad kuulda filtreerimata tõde juhtunu kohta, on olemas otsetee," ütles Markus oma avalduses.

"Maxwell on valmis rääkima täielikult ja ausalt, kui president Trump talle armu annab," lisas Markus.

Markus ütles ka, et Trump ja endine president Bill Clinton, kes mõlemad olid kunagi Epsteiniga sõbralikes suhetes, ei ole midagi valesti teinud.

"Ainult Maxwell saab selgitada, miks, ning avalikkusel on õigus seda selgitust kuulda," ütles Markus.

Maxwell on ainus isik, kes on Epsteini-juhtumiga seoses kuriteos süüdi mõistetud. Epstein suri 2019. aastal New Yorgi vangikongis, oodates kohut seksikaubanduse süüdistuses.