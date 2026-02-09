X!

Arras Epsteini failidest: suurem küsimus on, kellele see segadus kasulik on

Foto: ERR
Tohutu hulk USA justiitsministeeriumi poolt avaldatud Epsteini faile sisaldab väga palju tuntud inimeste nimesid, kelle toimikute avaldamine on muutnud haavatavaks ning muu hulgas tuleb küsida, kellele on see suur segadus kasulik, ütles "Välisilmas" kommunikatsiooniekspert Annika Arras.

Jeffrey Epsteini tegevuse puhul pole küsimus ainult temas või kuritegelikus võrgustikus, mille ta üles ehitas, vaid ka selles, et kas on ka inimesi, kes olid sellega seotud ning peavad enda tegevust õigustatuks ja leiavad, et neile on kõik lubatud ning neile tundub, et nad pääsevad sellest puhtalt, lausus Arras.

20 aastat tagasi võiski olla väheke teistsugune aeg, kus need meesterahvad võisidki pidada ilmselgeks, et sellisel moel naistega käitumine ongi lubatud, kuid see ei tähenda, et selline käitumine olekski olnud õigustatud, lisas ta.

"Ma näen vabandamas poliitikuid, kes ei ole olnud ise osalised, aga on rünnaku all. Ja mõnede suust olen ma kuulnud vabandust ohvrite ees. Aga on mitmed inimesed, kelle nimed om nendest failidest läbi käinud, kes vabandavad selle pärast, et nad Epsteiniga läbi käisid, jättes vabandamata selles osas, et nad olid osa süsteemist ja mingil määral aitasid üles ehitada kaitset ja õigustust, mis lubas sellel süsteemil üleüldse eksisteerida," lausus Arras.

Arrase sõnul oli info hulk, mille USA justiitsministeerium välja paiskas, massiivne, ja seetõttu tuleb olla ettevaatlik järelduste tegemises. "Ja selle keskel hakkab väga palju müüdiloomet ja väärinfot levima, mida me juba näeme sotsiaalmeedias, deepfake`dini välja, kus kuuldavasti mingites versioonides olla Epstein lausa elus veel ja elab Iisraelis," lausus ta.

Selles suures segaduses tuleks küsida, kellele see kõik kasulik on, märkis Arras.

"Kui vaatame, kus need failid avalikus tehti – Ameerika Ühendriikides – siis kui palju on viimasel nädala räägitud (USA presidendist) Donald Trumpist ja tema seotusest sellega? See teravik on läinud kõikide nende peale, kelle nimed enne ei olnud avalikud. Teine küsimus on, et kuivõrd haavatavaks avalikustatud informatsioon teeb mitmeid avaliku elu tegelasi või ka poliitikud, kes on täna aktiivselt võimu juures," lausus ta.

Kahtlemata on Trump see, kes sellest segadusest võib ka võita, lisas Arras.

"Esiteks on ta juba tuntud segaduse külvaja: astub tuppa, viskab kolm lauset ja siis on tohutu kaos – ja nüüd on seal taga veel miljoneid faile ja kõik tegelevad kõikide teistega, aga mitte temaga. Jah, küsimus on, mis saab edasi, aga Ühendriikide kodanikud on vihased ja pettunud. Ja ohvrid nõuavad õigust ja ma arvan, et seda niisama ei jäeta ka Trumpi suhtes," lausus ta.

Kuivõrd Kongressile tehakse kuulamiste tarbeks avalikuks ka need kohad toimikutes, mis avalikkusele olid peidetud, tuleb uut infot veel pikalt, nentis Arras.

Toimetaja: Marko Tooming

