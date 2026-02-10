X!

Ukraina hävitas suure Vene droonilao

Välismaa
FPV-droonid
FPV-droonid Autor/allikas: SCANPIX / REUTERS / VIACHESLAV RATYNSKYI
Välismaa

Ukraina väed hävitasid ööl vastu esmaspäeva toimunud rünnakus Venemaa sõjaliste sihtmärkide vastu lao, kus asus umbes 6000 FPV-drooni ja nende komponente, teatas Ukraina relvajõudude peastaap.

Ukraina õhurünnak tabas Doni-äärses Rostovis paiknevat Vene vägede drooniladu, hävitades teate kohaselt kolm konteinerit, mis olid täidetud FPV-droonide ja nende komponentidega.

Peastaap lisas, et mitu konteinerit said kahjustada, kuid ei esitanud täiendavaid üksikasju.

Ukraina väed ründasid ka Venemaa õhudessantvägede juhtimispunkti Kurski oblastis Sudža linnas ja Venemaa laskemoonaladu Noolevaevka küla lähedal Hersoni oblasti Venemaa okupeeritud osas.

Venemaa sõjaliste kaotuste ulatust ja kahju täielikku ulatust hinnatakse endiselt, teatas peastaap.

Ukraina ründab regulaarselt Venemaa sõjaväeobjekte, samuti naftataristut, mis aitab Venemaal rahastada sõda ning varustada Venemaa armeed relvade, kütuse ja varustusega.

Paavst saatis Ukrainale 80 generaatorit ja ravimeid

Paavst Leo XIV saatis Ukrainale 80 elektrigeneraatorit ja ravimeid inimestele, kes kannatavad sõja ja külma tagajärgede käes.

Selle sammuga vastas paavst paljude piiskoppide üleskutsetele üle maailma, kes on teadlikud inimeste kannatustest, mis on tingitud sõjast ja külmakraadidest energiataristu sihiliku hävitamise keskel, teatas väljaanne Vatican News.

Roomast teele saadetud abi on juba jõudnud sihtkohtadesse Fastivis ja Kiievis, mis said hiljutistes rünnakutes eriti rängalt kannatada.

Koos generaatoritega saadeti Ukrainasse ka tuhandeid komplekte ravimeid, muuhulgas antibiootikume, põletikuvastaseid ravimeid, toidulisandeid ja melatoniini, mille järele on eriti suur nõudlus, kuna see aitab inimestel kestva hirmu ja pideva stressi keskel magada.

Vatikani heategevusamet teatas samuti, et ettevalmistamisel on veel ühe veoki teelesaatmine, mis viib kohale tuhandeid antibiootikume, põletikuvastaseid ja vererõhuravimeid ning mitmesuguseid toiduvarusid. Kui abi riiki jõuab, siis korraldatakse selle jagamine erinevate piiskopkondade koguduste võrgustike kaudu.

Poola vabatahtlikud toimetasid esmaspäeval Kiievisse 15 tööstuslikku generaatorit, mille kommunaalettevõtted paigaldavad, et tagada elumajade ja soojuspunktide elektrivarustus, teatas samal ajal Kiievi linnavalitsus.

"Pärast vaenlase massilisi rünnakuid kaotasime olulise osa oma elektritootmisest, mistõttu on need generaatorid muutunud kriitiliselt vajalikuks nii infrastruktuuriobjektide kui ka elumajade stabiilseks toimimiseks. Tänu meie Poola sõprade toetusele on linn saanud selle hädavajaliku varustuse. Generaatorid aitavad juba praegu elanikele teenuseid pakkuda: need on paigaldatud elumajade juurde ja peagi seatakse need üles ka soojuspunktidesse," ütles Kiievi linnavalitsuse asejuht Oleh Kuiavskõi.

Tegemist oli teise generaatorite partiiga, mille Poola vabatahtlikud on ostnud annetuste eest. Kokku saabus teise partiiga Ukrainasse 255 generaatorit. Neist 15 tööstuslikku generaatorit toimetati Kiievisse elumajade ja soojuspunktide jaoks. Samas 240 väiksemat generaatorit jaotatakse laiali riigi teistesse piirkondadesse. Esimese partiiga sai Kiiev 130 erineva võimsusega generaatorit.

Ukraina sai enne seda Kagu-Euroopa Koostööalgatuse (SECI) abi raames 300 generaatorit.

Zelenski sõnul ei tohi Ukraina tugevdamisel raisata ühtegi päeva

Ukraina president Volodõmõr Zelenski ütles esmaspäeval oma igaõhtuses videopöördumises, et veebruaris ei tohi Ukraina tugevdamisel raisata ühtegi päeva ja kõik riigiasutused peavad töötama maksimumvõimsusel, edastas Ukrinform.

"Toimus arutelu Ukraina kaitseministriga, meie diplomaatidega ja läbirääkimismeeskonna liikmetega. Kõik meie riigis peavad olema aktiivsemad, et nüüd veebruaris ei läheks raisku ühtegi päeva Ukraina tugevdamisel ja meie võime edendamisel lõpetada sõda väärikal ja usaldusväärsel viisil," rääkis Zelenski.

Riigipea tõi eraldi välja olulise progressi seoses satelliitside süsteemi Starlink kasutamisega, millega seoses avaldas tänu kaitseministrile.

Presidendi sõnul tuleb lahendada ka kõik armee varustamisega seotud küsimused. Eelkõige tagada prognoositavad ja piisavad droonide ning muu varustuse tarned Ukraina relvajõududele.

Ukraina kaitseminister tänas kuu alguses miljardäri Elon Muski jõupingutuste eest takistada Venemaal kasutamast droonirünnakute läbiviimiseks Starlinki satelliite.

"Esimesed sammud on juba käegakatsutavaid tulemusi andnud. Tänan, et meiega olete. Te olete tõeline vabaduse kaitsja ja Ukraina tõeline sõber," ütles tollal kaitseminister Mõhhailo Fedorov.

Fedorov külastab 11. veebruaril Brüsselit, et vahetada mitteametlikult mõtteid Euroopa Liidu liikmesriikide kaitseministritega ühenduse välisasjade nõukogu kaitseküsimuste istungil.

"Järgmine välisasjade nõukogu istung kaitseministrite osalusel toimub Brüsselis algusega kell 16.45 ning seda juhatab Euroopa Liidu välispoliitikajuht Kaja Kallas," seisis teates.

Kohtumisel arutatakse Euroopa Liidu sõjalist toetust Ukrainale keskendudes kaitsealasele innovatsioonikoostööle.

Teadaandes lisati, et arutelu toimub pärast mitteametlikku mõttevahetust Ukraina kaitseministri Fedoroviga, kes viibib kohal isiklikult. Pärast välisasjade nõukogu istungit vahetavad ministrid tööõhtusöögi ajal mitteametlikult mõtteid 2026. aasta julgeoleku- ja kaitseväljavaadete üle.

NATO liikmesriikide kaitseministrid kohtuvad Brüsselis 12. veebruaril. Samal päeval peab koosoleku Ukraina kaitse kontaktrühm, mida juhivad ühiselt Saksamaa ja Ühendkuningriik.

Toimetaja: Mait Ots

Allikas: The Kyiv Independent, BNS

Samal teemal

mõtle kaasa!

ära maha maga!

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

09:10

"Nukuvalitsuse" stsenarist Kaaren Kaer: lõputiitrite puudumine oli turunduslik nipp

08:43

Laste areng sõltub kultuurist

08:36

TÄNA OTSE | Shiffrin ja Johnson lähevad uuel olümpiaalal kulda jahtima

08:35

Märtsi alguses jõuab kinodesse Indrek Spungini dokumentaalfilm "Õnn on elada me maal"

08:33

Galerii: Eesti Laul 2026 finaali lava juba kerkib

08:32

Müncheni konverentsi eelraport annab Euroopa olukorrast sünge pildi

08:22

Doris Kudre sai karmides tingimustes toimunud MK-etapil 13. koha

08:14

Turistide arv mullu pisut kasvas

08:00

TÄNA OTSE | Klassikasprindi kvalifikatsioonis on stardis viis eestlast

07:44

Uuesti vastu võetav hasartmängumaksu muudatus rakendub märtsist

otse uudistemajast

taustajutud

järjejutt

Loetumad uudised

26.01

Milano Cortina olümpiamängude ülekannete ajakava

09.02

Sõja 1447. päeva: Ukraina teatas kahe asula vabastamisest Uuendatud

09.02

Balti riikide eksperdid kritiseerisid Saksa kaitseõppuse stsenaariumi

09.02

Allikad: India rafineerijad pöörasid Venemaa naftale selja

09.02

Kohus mõistis Kalle Laaneti tingimisi vangi

09.02

Von Allmen võttis tänu tiimikaaslase supersõidule teise kulla Uuendatud

09.02

USA kurlingupaar valmistas väikese ja Rootsi paar suure üllatuse Uuendatud

09.02

HTM ei tea, kelle süül SAIS3 arendus valmis ei saanud

09.02

Trump sarjas Super Bowli vaheesineja Bad Bunny etteastet

08.02

Galerii: Hiiumaa-Saaremaa jääteele on pooleteisttunnine järjekord

ilmateade

loe: sport

08:36

TÄNA OTSE | Shiffrin ja Johnson lähevad uuel olümpiaalal kulda jahtima

08:22

Doris Kudre sai karmides tingimustes toimunud MK-etapil 13. koha

08:00

TÄNA OTSE | Klassikasprindi kvalifikatsioonis on stardis viis eestlast

00:12

Milano Cortina olümpia medalitabel Uuendatud

loe: kultuur

08:35

Märtsi alguses jõuab kinodesse Indrek Spungini dokumentaalfilm "Õnn on elada me maal"

09.02

Zürichis avati Kaarel Kurismaa isikunäitus

09.02

Ivo Felt Rotterdamis pärjatud filmist "Kõrvalosa": protsessi mõttes oli see võrdlemisi keeruline

09.02

German Golub filmist "Meie Erika": sõna otseses mõttes tuli jalgratast leiutada

loe: eeter

09:10

"Nukuvalitsuse" stsenarist Kaaren Kaer: lõputiitrite puudumine oli turunduslik nipp

08:33

Galerii: Eesti Laul 2026 finaali lava juba kerkib

09.02

Eesti Laulul saab sel aastal hääletada ka väljaspool Eestit

09.02

Eesti Laulu ankeet. Noep

Raadiouudised

09.02

Uus kõrghariduse strateegia 2027-35 eeldab 900 täiendava õppekoha loomist

09.02

Päevakaja (09.02.2026 18:00:00)

09.02

Zürichis avati Kaarel Kurismaa isikunäitus

09.02

Õiguskomisjon arutab vangide lepingu küsimusi

09.02

Ilm püsib stabiilselt talvine

09.02

Riik alustab ametlike jääteede ettvalmistamisega

09.02

Raadiouudised (09.02.2026 15:00:00)

09.02

Narva uus üldplaneering keskendub linna kahanemise pidurdamisele

09.02

Raadiouudised (09.02.2026 12:00:00)

09.02

Portugali presidendiks valiti sotsialist Antonio Jose Seguro

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo