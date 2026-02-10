X!

Macron kutsus USA-ga vastasseisu valguses Euroopat reformima

Välismaa
Prantsuse president Emmanuel Macron tervitamas Elysee palee trepil Euroopa Komisjoni presidenti Ursula von der Leyenit.
Prantsuse president Emmanuel Macron tervitamas Elysee palee trepil Euroopa Komisjoni presidenti Ursula von der Leyenit. Autor/allikas: SCANPIX / SIPA / Jeanne Accorsini
Välismaa

Prantsusmaa president Emmanuel Macron leiab, et Euroopa peaks valmistuma uuteks kokkupõrgeteks USA-ga ja käsitlema hiljutist Gröönimaa kuuluvuse üle lahvatanud vaidlust kui äratust, et suruda Euroopa Liidus läbi majandusreformid ja tugevdada nii bloki globaalset mõjukust.

Macron ütles mitmes suures Euroopa ajalehes avaldatud intervjuus, et Euroopa ei tohiks pidada Washingtoniga aset leidnud pingete alanemist, mis on järgnenud Gröönimaa, kaubanduse ja tehnoloogia üle peetud vaidluste näilisele lõppemisele, püsivaks nihkeks.

Macron ütles, et USA presidendi Donald Trumpi administratsioon on avalikult Euroopa-vastane ja taotleb Euroopa Liidu lagunemist.

"Kui on selge agressiooniakt, siis arvan, et me ei peaks kummardama ega püüdma kokkuleppele jõuda. Ma arvan, et oleme seda strateegiat mitu kuud proovinud. See ei tööta," tõdes Macron.

"USA ründab lähikuudel meid digitaalkeskkonna regulatsioonide pärast," lisas ta, hoiatades võimalike USA imporditollide eest, kui EL peaks kasutama oma digiteenuste määrust tehnoloogiaettevõtete tegevuse reguleerimisel.

Prantsusmaa president kordas ka oma üleskutset võtta uusi ühislaene, väljastades näiteks eurovõlakirju, väites, et see võimaldaks EL-il ulatuslikult investeerida ja kõigutada USA dollari hegemooniat.

"Euroopa Liit on Ameerika Ühendriikide ja Hiinaga võrreldes madala võlakoormusega. Tehnoloogia-investeeringute võidujooksu hetkel on selle laenuvõime kasutamata jätmine sügav viga," ütles mitme ajalehe, sealhulgas Le Monde'i ja Financial Timesiga rääkinud Macron.

Ka von der Leyen kutsus üles reformima

Viimase 24 tunni jooksul avaldas lisaks Macronile oma ettepanekud Euroopa Liidu majandusdoktriini põhjalikuks muutmiseks ka Euroopa Komisjoni juht Ursula von der Leyen, kes on kujutanud bloki majanduse elavdamist võitlusena vabaduse eest valida oma saatus ise ning tunnistanud, et kahekiiruseline Euroopa võib olla vältimatu, kommenteeris väljaanne Euronews.

Esmaspäeval liikmesriikide juhtidele saadetud kirjas esitas komisjoni president oma nägemuse EL-i majanduste edasiseks integreerimiseks ja bloki globaalse konkurentsivõime tugevdamiseks maailmas, mida ta kirjeldab kui toore jõu kasutamise, strateegilise rivaalitsemise ja sõltuvuste tekitamise areeni.

Tema soovitused hõlmavad bürokraatia vähendamist, edasiste suurte vabakaubanduslepingute sõlmimist, EL-i ühtse turu reeglite paremat jõustamist ja Euroopa eelistuse kehtestamist riigihangetel, et võidelda majanduslike sõltuvuste tekitamise vastu, mida toetab ka Macron.

Olulise tähtsusega on von der Leyeni suur hälbimine konsensuse põhimõttest, millest tema juhitud institutsioon peab lähtuma, kui ta kordas Euroopa Keskpanga endise presidendi Mario Draghi hiljutist üleskutset lubada liikmesriikidel, kes soovivad oma majandusi senisest enam integreerida, ilma et oleks vaja kõikide nõusolekut, kommenteeris Euronews. Itaalia endine peaminister ja keskpankur nimetas seda pragmaatiliseks föderalismiks.

"Meie eesmärk peaks alati olema jõuda kokkuleppele kõigi 27 liikmesriigi vahel," kirjutas von der Leyen ja lisas, et kui edusammude või ambitsioonide puudumine võib kahjustada Euroopa konkurentsivõimet või tegutsemisvõimet, ei tohiks karta kasutamast EL-i aluslepingute sätet, mis lubab üheksal või enamal liikmesriigil teha tihedamat koostööd.

Varasemalt on oma ideid Euroopa Liidu majanduse edendamiseks esitanud ka Saksamaa ja Itaalia ning EL-i liikmetest Põhjamaad ja Balti riigid.

EL-i liidrid kohtuvad neljapäeval Brüsselis mitteametlikult, et arutatada meetmeid ühenduse majanduse tugevdamiseks ning selle võimekuse suurendamiseks konkurentsis USA ja Hiinaga.

Toimetaja: Mait Ots

Allikas: Reuters, Euronews

Samal teemal

mõtle kaasa!

ära maha maga!

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

11:59

Galerii: Valgamaa tantsupäev tõi kokku noored tantsijad ja professionaalse tantsuteatri

11:53

Presidendivalimiste riigikogu voorud toimuvad septembri alguses

11:47

Eestlaste parim Pulles: esimesena startida oli kõige hullem õudusunenägu

11:30

TÄNA OTSE | Kas Kläbo võim jätkub ka eestlasteta sprindifinaalides? Uuendatud

11:30

Eesti hoiab korruptsioonitaju indeksis 12. kohta

11:24

Sõda teeb Ukraina koertest jälle metsikud karjaloomad

11:16

VAATA OTSE | Shiffrin ja Johnson lähevad uuel olümpiaalal kulda jahtima Uuendatud

11:04

Riigikogu võttis vastu kaughasartmänge taas maksustava seaduse Uuendatud

11:01

Loe täismahus: välisluureameti värske ohuhinnang

11:00

Rosin: Venemaal pole praegu kavatsust Eestit rünnata

otse uudistemajast

taustajutud

järjejutt

Loetumad uudised

26.01

Milano Cortina olümpiamängude ülekannete ajakava

09.02

Balti riikide eksperdid kritiseerisid Saksa kaitseõppuse stsenaariumi

09.02

Sõja 1447. päeva: Ukraina teatas kahe asula vabastamisest Uuendatud

10:45

Ukraina hävitas suure Vene droonilao Uuendatud

09.02

Allikad: India rafineerijad pöörasid Venemaa naftale selja

09.02

Kohus mõistis Kalle Laaneti tingimisi vangi

09.02

USA kurlingupaar valmistas väikese ja Rootsi paar suure üllatuse Uuendatud

09.02

HTM ei tea, kelle süül SAIS3 arendus valmis ei saanud

09.02

Siseministeerium plaanib kolimist Tallinna vanalinnast Põhja-Tallinnasse

09.02

Von Allmen võttis tänu tiimikaaslase supersõidule teise kulla Uuendatud

ilmateade

loe: sport

11:47

Eestlaste parim Pulles: esimesena startida oli kõige hullem õudusunenägu

11:30

TÄNA OTSE | Kas Kläbo võim jätkub ka eestlasteta sprindifinaalides? Uuendatud

11:16

VAATA OTSE | Shiffrin ja Johnson lähevad uuel olümpiaalal kulda jahtima Uuendatud

10:48

Vonnil pole kahetsusi: ainus läbikukkumine on proovimata jätmine

loe: kultuur

11:59

Galerii: Valgamaa tantsupäev tõi kokku noored tantsijad ja professionaalse tantsuteatri

10:31

Arvustus. Nuttes iga päev õrnuse järele

10:27

Tartu Uues Teatris jõuab vaajate ette publiku tajudega mängiv lavastus

09:23

Merit Maarits: kuhu minna pärast Spotify'd?

loe: eeter

10:40

Unistuste bändi solist Anne Veski: mulle meeldib noorte muusikute pealehakkamine

09:50

Eesti Laulu ankeet. Grete Paia

09:10

"Nukuvalitsuse" stsenarist Kaaren Kaer: lõputiitrite puudumine oli turunduslik nipp

08:33

Galerii: Eesti Laul 2026 finaali lava juba kerkib

Raadiouudised

10:00

Euroopa Komisjon esitas ettepaneku majandusmurede lahendamiseks

09:45

Ilm on külmem Lõuna-Eestis

09:25

Raadiouudised (10.02.2026 09:00:00)

09.02

Uus kõrghariduse strateegia 2027-35 eeldab 900 täiendava õppekoha loomist

09.02

Päevakaja (09.02.2026 18:00:00)

09.02

Zürichis avati Kaarel Kurismaa isikunäitus

09.02

Õiguskomisjon arutab vangide lepingu küsimusi

09.02

Ilm püsib stabiilselt talvine

09.02

Riik alustab ametlike jääteede ettvalmistamisega

09.02

Raadiouudised (09.02.2026 15:00:00)

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo