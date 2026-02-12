Prantsusmaa konservatiivide juht kandideerib presidendiks

Prantsusmaa konservatiivide juht ja endine siseminister Bruno Retailleau teatas, et osaleb 2027. aasta presidendivalimistel.

65-aastane Retailleau on paremtsentristliku erakonna vabariiklaste (Les Républicains) juht.

Küsitlusfirma Odoxa novembrikuu presidendivalimiste uuring näitas, et Retailleau saaks esimeses voorus 8-10 protsenti häältest. Pole veel selge, kas temast saab ka vabariiklaste presidendikandidaat.

Praegune president Emmanuel Macron järgmistel valimistel oma teise ametiaja täitumise tõttu osaleda ei saa. Seetõttu saab riik tuleval aastal uue riigijuhi.

Viimased küsitlused näitavad, et valimiste esimese vooru võidab tõenäoliselt parempopulistlik partei Rahvuslik Liit (RN). Küsitlused viitavad, et parempopulistide kandidaat võib võita ka teise ehk viimase vooru.

Samas ei ole veel selge, kellest saab RN-i kandidaat. Apellatsioonikohus teeb alles juulis otsuse, kas kelmuses süüdi mõistetud Marine Le Pen tohib valimistel osaleda. Kui Le Pen ei saa valimistel osaleda, siis kerkib suure tõenäosusega populistide kandidaadiks Jordan Bardella.

Mõned uuringud näitavad, et Bardella võidaks ka teise vooru, sõltumata sellest, kes on tema vastaskandidaat.