X!

Tony Blair kutsub leiboriste üles jätkama nafta puurimist Põhjameres

Välismaa
Tony Blair
Tony Blair Autor/allikas: SCANPIX/PA Wire/PA Images/Victoria Jones
Välismaa

Endise Briti peaministri Tony Blairi mõttekoda kritiseeris Ühendkuningriigi valitsuse plaane vähendada järk-järgult nafta- ja gaasitootmist, kirjutab The Times.

Tony Blairi Instituut (TBI) kutsus Briti peaminister Keir Starmerit üles tühistama valitsuse keelu uute nafta- ja gaasiuuringulitsentside väljastamisele ning vähendama tööstusele kehtestatud kõrgeid maksukoormusi. 

Instituut hoiatas, et reaalsus on see, et nafta ja gaas peavad jääma Ühendkuningriigi energiaportfelli osaks veel paljudeks aastateks ning riik ei saa endale lubada kodumaise tootmise käsitlemist "moraalse signaali, mitte strateegilise varana".

Endise peaministri toetatud raport kordab kriitikat, mida on esitanud ka USA president Donald Trump, kes nimetas Põhjamerd "suureks varaks", mida Ühendkuningriik peaks kasutama. 

"Nad istuvad Põhjamere peal, mis on üks maailma suurimaid varusid. Aga nad ei kasuta seda," ütles Trump. "Ja neile meeldib öelda, et see on ammendunud. See ei ole ammendunud. Seal on [naftat] 500 aastaks. Nad pole isegi kogu naftat leidnud. Põhjameri on uskumatu."

TBI ei kinnitanud Trumpi väidet, kuid märkis, et Põhjamere aladel on hinnanguliselt umbes 7,5 miljardit barrelit naftat ja gaasi, mida oleks võimalik ammutada – väärtusega ligikaudu 165 miljardit naela. Instituudi hinnangul looks see valitsusele pikaajalise maksutulu baasi, mis tooks tulusid aastakümneteks.

"Energiastrateegia, mis eirab tulu, julgeolekut ja poliitilist toetust sümboolse puhtuse nimel, ei püsi ega täida lubatud kliimaeesmärke," seisis raportis.

Endine kõrge ametnik energiapoliitika valdkonnas Adam Bell ütles, et nafta ja gaasi ammutamine Põhjamerest on mõistlik seni, kuni Suurbritannia sõltub fossiilkütustest. "Põhjamere nafta ja gaasi tootmine on väiksema süsinikujalajäljega kui nende import vedeldatud maagaasina," märkis ta.

University College Londoni energia- ja kliimamuutuste professor Michael Grubb leidis aga, et Starmeri valitsus peaks jääma kindlaks otsusele mitte anda välja uusi lube. Tema sõnul muutub Põhjamere varude edasine kasutamine järjest keerulisemaks. 

"Üks võtmeküsimusi on Põhjamere tööstuse ümberõpetamine kasvavasse taastuvenergia sektorisse," ütles Grubb. Ta lisas, et see annaks Ühendkuningriigi energiatööstusele väga selge liikumissuuna. "Kui püüda teha kõike korraga, ei tehta lõpuks midagi korralikult," märkis ta.

TBI kordas ka oma kriitikat valitsuse eesmärgi suhtes toota 2030. aastaks 95 protsenti elektrist taastuvatest ja tuumaallikatest, leides, et selle asemel tuleks keskenduda energiahindade alandamisele.

Instituudi hinnangul sunnib see kliimaeesmärk valitsust maksma taastuvenergia eest liiga kõrget hinda. Eelmisel kuul lõppenud suurim meretuuleenergia oksjon peaks küll elektriarvetele neutraalse mõjuga olema, kuid TBI vanemnõunik Tone Langengen nimetas seda vastuvõetamatuks olukorras, kus Suurbritannia elektrihinnad on maailma ühed kõrgeimad.

"See ei tähenda loobumist Ühendkuningriigi kohustusest saavutada 2050. aastaks süsinikuneutraalsus, vaid arusaamist, et selle saavutamine sõltub taskukohase energiasüsteemi ülesehitamisest," kirjutas Langengen.

Valitsuse kliimanõukogu nõunikud on öelnud, et kui Suurbritannia soovib 2050. aastaks lõpetada oma panuse kliimamuutustesse, tuleb elektrifitseerida paljud fossiilkütustel töötavad seadmed, asendades bensiiniautod elektrisõidukitega ning gaasikatlad soojuspumpadega. Langengeni sõnul on parim viis selleks elektrihindade langetamine – isegi juhul, kui see tähendab rohkemate gaasielektrijaamade rajamist.

Grubb ütles, et TBI elab fantaasiamaailmas, kui arvab, et uued gaasijaamad alandavad elektrihindu. "Valitsuse hinnangute järgi on uue gaasiturbiini rajamise kulu ligikaudu 50 protsenti kõrgem kui hiljutiste tuuleenergia lepingute hind," ütles ta.

Energia julgeoleku ja süsinikuneutraalsuse ministeerium teatas: "Meie puhta energia missioon on ainus viis elektriarvete püsivaks alandamiseks. Alternatiivid jätavad Suurbritannia sõltuvusse petro-riikidest ja diktaatoritest, kelle kontroll fossiilkütuste turgude üle aitas kaasa elukalliduse kriisi süvenemisele."

Toimetaja: Valner Väino

Allikas: The Times

Samal teemal

Eesti laul 2026

ära maha maga!

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

11:52

Anglitsistika professor: ilukirjandus elustab teadusajaloo unustatud naised

11:37

Politico: EL võib teha lõpu rakenduste lõputu kerimise funktsioonile

11:32

Kelguspordiliidu peasekretär unistab, et Zunte saab olümpial koha esikümnes

11:24

Omanikud otsivad Pirita TOP-i kompleksile uut lahendust

11:15

Linnavalitsus lõpetab Tallinna haigla projekteerimislepingu

11:10

Riigikogu liikmed uurisid, kas Estonia juurdeehituse plaan on seiskunud

11:09

TÄNA OTSE | Kes tuleb meesüksiksõidu olümpiavõitjaks?

11:07

Sõjamuuseumisse jõudis Maria Laidoneri haruldane arhiiv

11:06

Särekanno: vastlakukli laiaks vajumist takistab muffinivormis küpsetamine

10:55

Rahvusooper Estonia juhina jätkab Ott Maaten

otse uudistemajast

taustajutud

järjejutt

Loetumad uudised

26.01

Milano Cortina olümpiamängude ülekannete ajakava

04:20

Madise sõnul on Tallinna PVC-keeld õigusvastane

12.02

Sõja 1450. päev: Ukraina süütas droonirünnakuga naftatöötlemistehase Komimaal Uuendatud

12.02

Eesti suurim juustutootja andis sisse pankrotiavalduse

11.02

Tartu Zeppelini keskus läheb lammutamisele

12.02

Kapo saatis riigist välja rünnakut sepitsenud Vene kodaniku

12.02

Aruanne: Eesti kool ja õpetaja uputatakse reformide alla, koormust kärpimata

12.02

Karlsson jättis Anderssoni taas kullata Uuendatud

00:44

USA pani Läti vastu paremuse maksma, Saksamaa alistas Taani Uuendatud

12.02

Kanada hokimehed alustasid oma olümpiat kindla võiduga Uuendatud

ilmateade

loe: sport

11:32

Kelguspordiliidu peasekretär unistab, et Zunte saab olümpial koha esikümnes

11:09

TÄNA OTSE | Kes tuleb meesüksiksõidu olümpiavõitjaks?

10:32

VAATA OTSE | Kuidas läheb Mai Brit Tederil lumelauakrossi eelsõit? Uuendatud

10:13

TÄNA OTSE | Kuidas lähevad Darta Zunte esimesed võistlussõidud?

loe: kultuur

10:55

Rahvusooper Estonia juhina jätkab Ott Maaten

09:17

Ansambel Hu? naaseb lavale

09:13

Hannaliisa Uusma: Hu? fännide järelejätmatu huvi on meile suur kompliment

08:27

Pildid: Hop galeriis avati Rait Lõhmuse isikunäitus "Dekristallisatsioon"

loe: eeter

11:06

Särekanno: vastlakukli laiaks vajumist takistab muffinivormis küpsetamine

10:29

Eesti Laulu ankeet. Stockholm Cowboys

10:20

Eesti Laulu lavale veeretatakse auto, motikas, paat, laserid ja võss

09:13

Hannaliisa Uusma: Hu? fännide järelejätmatu huvi on meile suur kompliment

Raadiouudised

09:55

Suurte energiaprojektide toetusskeem lähikuudel ei valmi

09:55

Soome sotsiaal- ja terviseminister astus tagasi

09:50

Lõuna-Eestisse jõudev lumesadu liigub põhja poole

09:20

Raadiouudised (13.02.2026 09:00:00)

12.02

Päevakaja (12.02.2026 18:00:00)

12.02

Lillepoed ja kohvikud teevad ettevalmistusi sõbrapäevaks

12.02

Läti opositsioon üritas kuuendat korda valitsust maha võtta

12.02

Mitmed Euroopa riigijuhid tahavad süsinikukvoodi hinda kärpida

12.02

Regula naaseb Kuivastu-Virtsu liinile pika ringiga

12.02

Raadiouudised (12.02.2026 15:00:00)

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo