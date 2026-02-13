X!

Politico: EL võib teha lõpu rakenduste lõputu kerimise funktsioonile

Välismaa
Inimene kasutamas nutitelefoni
Inimene kasutamas nutitelefoni Autor/allikas: Bryan Santos / Pixabay
Välismaa

Lõputu kerimine sotsiaalmeedias ehk skrollimine võib saada lõpu, kui Euroopa Liidul õnnestub vaidluses Tiktokiga seada uued disaininõuded, mis kehtiksid ka teistele suurtele sotsiaalmeediaplatvormidele, kirjutab Politico.

Euroopa Komisjon asub võitluses Tiktoki vastu tegelema sotsiaalmeedia sõltuvust tekitava olemusega. See võib aga seada uued disainistandardid maailma populaarseimatele rakendustele.

Brüssel on nõudnud, et ettevõte muudaks mitmeid võtmefunktsioone, sealhulgas keelaks lõputu kerimise, kehtestaks kohustuslikud ekraaniaja pausid ning muudaks soovitusalgoritme. 

Nõudmine järgneb komisjoni järeldusele, et Tiktoki disain tekitab kasutajates sõltuvust – eriti lastes. 

Asjaolu, et komisjon nõuab Tiktokilt oma teenuse põhikujunduse muutmist, on reklaami- ja jälgimispõhise ärimudeli jaoks murranguline, ütles Poola kodanikuühiskonna organisatsiooni Panoptykon Foundation president Katarzyna Szymielewicz.

See ei tõota head ka teistele platvormidele, eelkõige Meta Facebookile ja Instagramile. Mõlemad sotsiaalmeediahiiglased on samuti uurimise all seoses oma disaini sõltuvust tekitava mõjuga.

Nädal tagasi avalikustatud järeldused tähistavad esimest korda, kui komisjon on võtnud selge seisukoha sotsiaalmeediaplatvormi disaini suhtes oma digiteenuste määruse (DSA) raames.

Tiktokil on nüüd võimalik oma praktikaid kaitsta ja tutvuda kogu tõendusmaterjaliga, millele komisjon tugines. Ettevõte on juba teatanud, et vaidlustab need järeldused. 

Kui Tiktok ei suuda komisjoni veenda, võib rakendust oodata kuni kuueprotsendiline trahv ettevõtte ülemaailmsest aastakäibest.

See on esimene kord, kui mõni regulaator on püüdnud kehtestada õiguslikku standardit platvormide disaini sõltuvust tekitavale olemusele, ütles üks komisjoni kõrge ametnik ajakirjanikega peetud briifingul.

"Need järeldused tähistavad pöördepunkti, sest komisjon käsitleb nüüd sotsiaalmeedia sõltuvust tekitavat disaini kui jõustatavat riski digiteenuste määruse raames," rääkis mõttekoja Interface vanemteadur Lena-Maria Böswald.

Kodanikuvabaduste organisatsiooni EDR-i vanemnõunik Jan Penfrat ütles, et oleks "väga-väga kummaline", kui komisjon ei kasutaks seda pretsedendina ja ei võtaks seejärel ette ka teisi ettevõtteid.

Riskide määratlemine

Digiteenuste määrus kohustab platvorme nagu Tiktok hindama ja leevendama kasutajatele tekkivaid riske. Need riskid on aga seaduses üsna ähmaselt määratletud ning seni oli ebaselge, kuhu täpselt regulaator piiri tõmbab.

Kaks aastat pärast Tiktoki suhtes algatatud uurimise algust on komisjon otsustanud rünnata platvormi disaini tuuma, väites, et see kujutab endast ohtu kasutajate – eriti laste – vaimsele tervisele. Komisjoni muud mured Tiktoki suhtes lahendati poolte vahel kokkuleppel.

Ajakirjanikega kohtumisel ütles EL-i tehnoloogiavolinik Henna Virkkunen, et järeldused näitavad komisjoni töö jõudmist uude küpsusfaasi süsteemsete riskide käsitlemisel.

Facebook ja Instagram on alates 2024. aasta maist uurimise all seoses oma platvormide sõltuvust tekitava mõjuga, sealhulgas küsimuses, kas need ohustavad lapsi. Nagu Tiktoki puhul, on ka nende platvormide disain ja algoritmid terava tähelepanu all.

Meta on asunud end aktiivselt kaitsma Californias toimuvas kohtuasjas, kus ettevõtet süüdistatakse teadlikult sõltuvust tekitava sotsiaalmeedia kujundamises, mis kahjustab kasutajaid. Tiktok ja Snapchat lahendasid sama kohtuasja enne selle jõudmist kohtusse.

Tiktoki pressiesindaja Paolo Ganino ütles, et komisjoni järeldused kujundavad platvormist kategooriliselt vale ja täiesti alusetu pildi ning ettevõte kasutab kõiki võimalikke vahendeid nende vaidlustamiseks.

Võimalik lahendus

Komisjon võib lõpuks jõuda platvormidega kokkuleppele mitmesugustes muudatustes, mis tegelevad sõltuvust tekitava disainiga. Otsused sõltuvad iga platvormi riskiprofiilist ja kasutusmustritest ning ka sellest, kuidas ettevõtted end kaitsevad.

See tähendab tõenäoliselt, et Tiktokil kulub oma süsteemide muutmiseks aega, kuna ettevõte vaatab tõendid üle ja püüab regulaatoriga lahendust läbi rääkida.

Teises, lihtsamas digiteenuste määruse täitmise juhtumis kulus komisjonil üle aasta pärast esialgsete järelduste esitamist, et otsustada, et Elon Muski X ei täida läbipaistvusnõudeid.

Tiktok võib rakendada muudatusi etapiviisiliselt ning survestada komisjoni leebemat regulatiivset lähenemist omaks võtma. EDR-i vanemnõunik Penfrati sõnul ei pruugi videoplatvorm "esimesel korral õigesti tabada" ning Brüsseli rahuldamiseks võib kuluda mitu katset.

"See võib tähendada kõike alates vaikeseadete muutmisest kuni konkreetse disainifunktsiooni täieliku keelustamiseni või kasutajatele suurema kontrolli andmiseni," ütles Knight-Georgetown Institute'i teadur ja jurist Peter Chapman.

Tema hinnangul võivad nõutavad muudatused platvormiti erineda, sest kuigi järeldused näitavad komisjoni mõttekäiku, peavad sekkumised olema suunatud vastavalt sellele, kuidas konkreetseid disainielemente kasutatakse.

"Mitmed platvormid kasutavad sarnaseid disainivõtteid, kuid need teenivad erinevaid eesmärke ja kätkevad erinevaid riske," ütles Chapman. 

Ta tõi näiteks teavitused, mis püüavad kasutajaid tagasi meelitada: sõnumite teavitused kujutavad endast teistsugust sõltuvusriski kui märguanded otseülekannete kohta.

Toimetaja: Valner Väino

Allikas: Politico

