Laupäeval on oodata karget talveilma

Aktiivne madalrõhkkond, mis täna Lõuna- ja Ida-Eestisse lume ja tuisu tõi, liigub öösel Baltimaade kohalt edasi kirdesse Venemaale. Skandinaavia ja Soome kohal muutub kõrgrõhuala tugevamaks ja laieneb lõuna-kagu suunas. Kuigi sadu lahkub Eesti kohalt juba pärast keskööd, siis tuul on kahe rõhuala piiril veel pikalt tugev. Õhk on külm.

Eelolev öö algab Lõuna- ja Ida-Eestis lume ja tuisuga, läänes ja põhjas on ilm sajuta, kuid on pinnatuisku. Pärast keskööd taandub sadu itta ja pilvi jääb kõikjal vähemaks. Puhub kirde- ja põhjatuul 5-10, puhanguti kuni 15, saartel ja läänerannikul kuni 19 m/s. Külma on 11 kuni 17, mandril paiguti 20, saarte rannikul kohati kuni 7 kraadi.

Hommik on vähese ja vahelduva pilvisusega ning peamiselt sajuta. Puhub kirde- ja põhjatuul 4-8, puhanguti 13, läänerannikul kuni 16 m/s. Külma on 12 kuni 18, saarte rannikul kohati 8 kraadi.

Päev on vähese ja vahelduva pilvisusega ning sajuta. Puhub kirde- ja põhjatuul 4-8, puhanguti 13, läänerannikul kuni 16 m/s, pärastlõunal põhjakaare tuul järk-järgult nõrgeneb. Külma on 8 kuni 15, saarte rannikul kohati 5 kraadi.

Pühapäev on sajuta. Öösel on külma 17 kuni 27, läänerannikul 7 kuni 16 kraadi, päeval 2 kraadist saarte rannikul 12 kraadini Ida-Eestis.