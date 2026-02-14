X!

EL-i süsinikuhinnad langevad peale Saksamaa soovi turgu sekkuda

Friedrich Merz
Friedrich Merz Autor/allikas: SCANPIX/IMAGO/dts Nachrichtenagentur
Euroopa süsinikuhinna võrdlusalused langesid neljapäeva hommikul järsult, kuna Saksamaa, Itaalia ja Tšehhi riigijuhid ütlesid, et EL peaks kaaluma bloki heitkogustega kauplemise süsteemi (ETS) ümbervaatamist.

EL-i süsinikukvootide võrdlusleping langes seitse protsenti, mis on madalaim tase alates augustist, näitasid Londoni börsi andmed. Langus järgnes Saksamaa kantsleri Friedrich Merzi kolmapäeva hilisõhtusele kommentaarile tööstusjuhtidega kohtumisel, kellest mõned nõudsid EL-i sekkumist süsinikuhinna alandamiseks.

"Peaksime olema väga avatud selle läbivaatamiseks või vähemalt edasilükkamiseks," ütles Merz Belgia linnas Antwerpenis toimunud üritusel.

Heitkogustega kauplemise süsteem on ELi kõige olulisem kliimamuutuste poliitika. See sunnib elektrijaamu ja tööstusharusid ostma CO2-lubasid, kui nad saastavad, ning piirab turul olevate lubade arvu, et aja jooksul heitkoguseid piirata.

Ka teised ELi juhid toetasid seda ideed neljapäeval, kui nad kohtusid Belgias Euroopa konkurentsivõime tippkohtumisel. "Peame alustama heitkogustega kauplemise süsteemi põhjalikust läbivaatamisest ja lõpetama süsteemi ümbritsevad finantsspekulatsioonid," ütles Itaalia peaminister Giorgia Meloni ajakirjanikele enne tippkohtumist.

Tšehhi peaminister Andrej Babiš soovitas vaadata läbi tema varem tehtud ettepaneku piirata CO2 hinda 30 euroga tonni kohta. "See on ainus asi, mis tööstust kohe päästaks," nentis Babiš.

Süsiniku hinnad on viimastel nädalatel langenud, kuna turul on tajutav poliitilise sekkumise oht, kus süsinikukvootide hind kõigub praegu vabalt, nagu ka teistel kaubaturgudel. Brüssel on kaitsnud heitkogustega kauplemise süsteemi, mis kogub saastajatelt tulu ja suunab selle ümber riikide eelarvetesse – ideega, et valitsused kasutavad seda raha tööstusharude vähese CO2-heitega investeeringute toetamiseks – ja sama tegevatesse ELi fondidesse.

EL plaanib juba süsteemi läbi vaadata ning ettepanek peaks valmima kolmandas kvartalis. Läbivaatamise eesmärk oli süsteemi ümber kujundada, et see vastaks bloki 2040. aasta kliimaeesmärgile, mitte teha lühiajalisi sekkumisi hindade piiramiseks.

Toimetaja: Mari Peegel

Allikas: Reuters

Viimased teleuudised

