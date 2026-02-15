Esmaspäeva hommikul kerkib elektrihind 400 euroni

Esmaspäeval on keskmine elektrihind elektribörsi Nord Pool Eesti hinnapiirkonnas ligi 190 eurot megavatt-tunni kohta. Kell üheksa hommikul ja pärast tööpäeva lõppu ulatub hind ligi 400 euroni ühiku kohta.

Esmaspäeva ööl püsib elektrihind enamasti ligi 100 eurot megavatt-tunni kohta, kuid hüppab nii kell 5.45 ja kui ka 6.45 veerandiks tunniks ligi 180 eurole.

Kell 7.15 tõuseb hind üle 224 euro ning ulatub kell 8.30 juba 400 euroni megavatt-tunni kohta.

Pärast tippu hind langeb, kuid püsib keskpäeval üle 200 euro ühiku kota. Tööpäeva lõpu lähenedes hakkab hind kasvama ja jõuab taas pea 400 euroni.

Õhtul hind järk-järgult langeb. Päeva viimasel tunnil maksab elekter ligi 65 eurot megavatt-tunni kohta.

Eestiga sama elektrihind on ka Lätis ja Leedus. Soomes on keskmine hind enam kui poole odavam – 62 eurot megavatt-tunni kohta.

Kui Eestis on päeva kallim hind 400 eurot megavatt-tunnist, siis Soomes on tipuhind 150 eurot ühiku kohta.