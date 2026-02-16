X!

Valgamaale ja Pärnumaale kerkivad uued võimsad akusalvestid

Majandus
Kirikmäe päikesepark.
Kirikmäe päikesepark. Autor/allikas: Jassu Hertsmann
Majandus

Evecon alustas Pärnumaal Kirikmäel võimsa akusalvesti ehitust ja investeerib sellesse 85 miljonit eurot. Samal ajal hakkavad Diotech ja Transcom Valgamaale Tsirguliinasse 35 miljoni euro suuruse investeeringu toel akusalvestit rajama.

Kirikmäel asub üks Baltimaade suuremaid päikeseparke, nüüd alanud ehitustööde käigus aga laiendatakse see hübriidjaamaks.

Prantsuse investeerimisfirma Mirova ja Eesti energiaettevõte Evecon liidavad juba töötavale 77,5-megavatisele päikesepargile 55-megavatise võimsuse ja 250-megavatt-tunnise mahutavusega akusalvestussüsteemi.

Mirova ja Eveconi ühisettevõte Baltic Renewable Energy Platform (BREP) alustas jaanuaris akusalvestussüsteemi ehitamist, peatöövõtja on WiSo Engineering ning seadmeid tarnib Huawei. Tööle peaks akusalvesti hakkama selle aasta kolmandas või neljandas kvartalis.

Ettevõtte kirjelduse kohaselt võimaldab hübriidsüsteem neil salvestada päikeseenergiat ja pakkuda võrgu stabiilsusele hädavajalikke teenuseid, sealhulgas sageduse hoidmise reservi, automaatset sageduse taastamise reservi ja manuaalset sageduse taastamise reservi.

BREP sõlmis Saksa energiaettevõttega Pure Energy kümneaastase paindlikkus- ja elektrienergia ostulepingu, mis katab Kirikmäe, Imavere ja Lohu Metsa parkide toodangu. See on ettevõtte kinnitusel esimene omataoline leping Baltikumis.

Ettevõtmist toetab ligi 85 miljoni euro suuruse rahastamispaketiga Swedbank. Summa sisaldab lisaks akupargi ehitusele ka teisi finantsinstrumente.

Veel sellel kuul alustatakse aga veel teisegi akusalvesti rajamist. Nimelt hakkavad Diotech OÜ ja Transcom AS Tsirguliinasse ehitama akuelektrijaama, mille võimsus on 100 megavatti ja mahutavus 200 megavatt-tundi.

Projekt Zirgu on selle rajajate sõnul suurim sajaprotsendiliselt Eesti kapitalil põhinev akutööstuspark, mille eesmärk on aidata tasakaalustada Eesti ja Baltikumi elektriturgu ja leevendada piirkonnas elektrituru hinnakõikumisi.

Zirgu on saanud Eleringi kõrgepinge liitumise, vajalikud kinnistud, ehitusload ning menetlusprotsessid on läbitud, et alustada veebruaris ehitusprotsessi. Alginvesteeringuks vajalik kapital on kaasatud Diotechi ja Transcomi osanikelt.

"Projekt on juba tänastest omavahenditest elluviidav. Samal ajal analüüsime täiendavaid rahastusvõimalusi, et kapitalistruktuuri optimeerida ning arendada paralleelselt järgmisi projekte," ütles Diotechi üks osanikest Paul-Kristian Padrik.

Akuelektrijaama rajamise esimeses etapis ehitatakse kõrgepinge liitumine ja alajaamade taristu välja nii, et see võimaldab turu nõudluse ja hinnavolatiilsuse püsimisel laiendada kompleksi kuue kuni üheksa kuu jooksul kuni 200-megavatise võimsuse ja 800-megavatt-tunnise mahutavuseni, mis muudaks selle Baltikumi suurimaks akuelektrijaamaks.

Zirgu akuelektrijaam valmib 2027. aasta märtsiks ning selle esimese etapi investeeringumaht on ligikaudu 35 miljonit eurot.

Eleringi kommunikatsioonispetsialist Kätlin Klemmer ütles ERR-ile, et praeguseks on Eestis võrguga liidetud 245 megavatti akude võimsust.

Selle kohta, kui palju võiks veel uuteks võimsusteks ruumi olla, märkis ta, et alates eelmise aasta elektrituruseaduse muudatuse jõustumist on Eleringil kohustus arendada elektrivõrku nii, et kõikidele realiseeruvatele tootmisvõimsustele tagatakse tootmissuunaline võrguühendus.

"Üldjuhul on Eleringi 330 kV võrku liitumisel suurte tootmisüksuste vastuvõtmise võimekus olemas ning oma pikaajalistes plaanides näeme ka ette täiendavate tootmismahtude lisandumist," sõnas Klemmer.

Ta lisas, et võimalike täiendavate projektipõhiste võrgutugevdustega, mis sõltuvad konkreetsest asukohast ning on üldjuhul lokaalsema iseloomuga, alustab Elering nende investeeringute käivitamisega pärast liitumislepingu sõlmimist ja liitumistasu tasumist. 

Toimetaja: Karin Koppel

Samal teemal

ära maha maga!

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

15:38

Meillard tuli pärast norralase eksimust olümpiavõitjaks, Laine katkestas Uuendatud

15:35

Norra konservatiivid hääletasid partei üldkogul napilt varandusmaksu kaotamise poolt

15:35

Raadiouudised (16.02.2026 15:00:00)

15:35

Mullu said investeerimiskelmid kätte 6,3 miljonit eurot

15:32

Uus elu- ja ärikvartal Tallinnas Admiraliteedi basseni ääres sai ehitusloa

15:13

Valgamaale ja Pärnumaale kerkivad uued võimsad akusalvestid

15:10

Hollandi lühirajauisutajad nopivad kuldmedaleid

14:50

Henry Kõrvits: klaveriõpetaja koputus lõpetas mu muusikakooli tee

14:45

Kersti Kaljulaidi sõnul võiks lastehoiusüsteem arvestada ka hilisemate tööaegadega

14:38

Ratas: Euroopa Parlamendis on turbulents heitkoguste süsteemi muutmiseks

otse uudistemajast

taustajutud

tule tööle!

järjejutt

Loetumad uudised

15.02

Sõja 1453. päev: Ukraina ründas Moskvat päevasel ajal droonidega Uuendatud

07:09

USA peaprokurör avaldas Epsteini toimikutes märgitud 300 kuulsuse nimed

15.02

Henry Sildaru ei pääsenud Big Airi kvalifikatsioonist edasi Uuendatud

26.01

Milano Cortina olümpiamängude ülekannete ajakava

15.02

Kuivad küttepuud on ladudest otsas

15.02

Evelin Ilves: keha annab kohe märku, kui ta tasakaalust välja läheb

11:12

Ida-Viru kutsekooli õpilastest viiendik ei taha eesti keelt õppida

06:54

Esmaspäeval algas eelmise aasta tulude deklareerimine

12:26

Ukraina ründas Brjanski ja Belgorodi energiarajatisi Uuendatud

08:26

FT: Venemaa saadab Wagneri võitlejad diversante värbama

ilmateade

loe: sport

15:38

Meillard tuli pärast norralase eksimust olümpiavõitjaks, Laine katkestas Uuendatud

15:10

Hollandi lühirajauisutajad nopivad kuldmedaleid

14:35

Heiko Rannula avalikustas kandidaadid MM-valikmängudeks Rootsiga

13:53

Ilves: suurel mäel ei tule nii lihtsalt, aga mingit katastroofi pole

loe: kultuur

14:29

Selgusid Tuglase novelliauhinna nominendid

13:11

Liisi Koikson: tahaksin muusikas jälle sissepoole tagasi minna

12:07

Sinijärve raamatusoovitused: "Väikelinna biidis" on lisaks tuttavale ka avastamisrõõmu

11:47

Tallinnas toimub rahvusvaheline tšellofestival Crossing Bows

loe: eeter

14:50

Henry Kõrvits: klaveriõpetaja koputus lõpetas mu muusikakooli tee

12:11

Range vanaisa Tarmo Tiisler: lapselapsed käivad minu juures eluõppe laagris

10:19

Mihkel Zilmer: vananemist aitab ennetada aeglane söömine ja toidu nautimine

08:46

Reket: paljusid mu laule on inspireerinud vastamata armastus

Raadiouudised

14:20

Pärnu hotelli asemele kavandatakse uut elamukvartalit

12:30

Raadiouudised (16.02.2026 12:00:00)

11:20

Filmi instituut soovib tõsta tagasimaksefondi toetusmäära 40 protsendile

10:25

Maksuamet paneb tuludeklaratsioonides rõhku platvormituludele

09:30

Raadiouudised (16.02.2026 09:00:00)

15.02

Euroopa püüab killustatud kaitsevõimet tugevada

15.02

Kliimateadlane: praegune talv annab huvitavat uurimisainest

15.02

Päevakaja (15.02.2026 18:00:00)

15.02

Berlinale klassikute programmi avas „Hukkunud alpinisti hotell”

14.02

Päevakaja (14.02.2026 18:00:00)

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo