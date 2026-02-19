Valitsus korraldab tuuleenergia arendamiseks riigimaade enampakkuse
Valitsus otsustas korraldada tuuleenergia arendamiseks sobivate riigimaade kasutamiseks uue, järjekorras teise enampakkumiste vooru, mis annab tähtajalise õiguse kasutada maad tuulepargi rajamiseks.
Enampakkumised on kavas välja kuulutada esimeses kvartalis.
Enampakkumisele pannakse eri piirkondade peale kokku ligikaudu 26 ruutkilomeetrit riigimaad, millele on hinnanguliselt võimalik paigutada 30 tuulikut.
Sobivatel aladel tuleb enne tuulepargi rajamist läbida planeerimis- ja loamenetlus. Aladel, kus planeerimisprotsess hetkel ei käi, tuleb menetlus algatada.
Toimetaja: Aleksander Krjukov
Allikas: "Aktuaalne kaamera"