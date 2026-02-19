Valitsus korraldab tuuleenergia arendamiseks riigimaade enampakkuse

Sobivatel aladel tuleb enne tuulepargi rajamist läbida planeerimis- ja loamenetlus. Aladel, kus planeerimisprotsess hetkel ei käi, tuleb menetlus algatada.

Enampakkumisele pannakse eri piirkondade peale kokku ligikaudu 26 ruutkilomeetrit riigimaad, millele on hinnanguliselt võimalik paigutada 30 tuulikut.

Enampakkumised on kavas välja kuulutada esimeses kvartalis.

Valitsus otsustas korraldada tuuleenergia arendamiseks sobivate riigimaade kasutamiseks uue, järjekorras teise enampakkumiste vooru, mis annab tähtajalise õiguse kasutada maad tuulepargi rajamiseks.

