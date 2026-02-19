Reedel on oodata vahelduvat pilvisust ja sajuta ilma

Saabuval ööl liigub madalrõhkkond piki Venemaa lääneserva Karjala poole. Meile jõuavad vaid üksikud lumesajud. Õhurõhk tasapisi tõuseb ja mõjusamaks saab kõrgrõhuala, mis liigub Rootsi lõunaosast Poola suunas. Kui öö tuleb veel mõõdukalt külm, siis päev juba märksa pehmem. Kõrgrõhuala mõju püsib Baltimaadel ka laupäeva öösel. Päeval aga saabub Skandinaaviast veelgi pehmema õhumassiga madalrõhuala serv. Viimane toob endaga kaasa lund ja tuisku.

Eelolev öö tuleb pilves selgimistega ning kohati sajab nõrka lund. Tuul puhub loodest ja põhjast 2-8, rannikul iiliti kuni 12 m/s. Külma on 10 kuni 16, läänerannikul kuni 7 kraadi.

Reede hommikul on pilvisus vahelduv ning ilm peamiselt sajuta. Tuul puhub loodest ja läänest 2-7, põhjarannikul iiliti 12 m/s. Miinuskraade on termomeetril 10 kuni 16, rannikul kohati 6.

Päev tuleb muutliku pilvisusega ja olulise sajuta. Puhub lääne- ja edelatuul 3-9, saartel ja rannikul 6-11, iiliti kuni 16 m/s. Õhutemperatuur on -2 kuni -8, Ida-Eestis kuni -11 ning saarte rannikul kuni 1 kraad.

Laupäeval on taevas pilves ning esineb vaid üksikuid selgimisi. Ilm on tuuline, mitmel pool sajab lund ja tuiskab. Külma on keskmiselt 3 kraadi. Pilvine tuleb ka pühapäev. Kuna keskmine õhutemperatuur tõuseb 0 kraadi peale, on oodata nii lund, lörtsi, vihma, kui ka jäävihma ning on jäiteoht.