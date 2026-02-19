X!

Riik otsib võimalusi raskustesse sattunud piimatootjate abistamiseks

uudised
Foto: Olev Kenk/ERR
uudised

Riik otsib võimalusi E-Piima rahaprobleemide tõttu raskustesse sattunud piimatootjate abistamiseks. Ühe võimalusena nähakse maaelu edendamise sihtasutuse vahendite kasutamist, mis juba praegu pakub talunikele suurt tagatist või soodsal tingimusel laenu. Minister Erkki Keldo ei usu, et tootjatel oleks võimalik pankrotimenetluses kogu võlg tagasi saada.

Möödunud nädalal pankrotiavalduse esitanud ettevõtte E-Piim Tootmine võlg piimatootjatele on umbes 30 miljonit eurot.

"Ümmarguselt sellest üle poole on võlg liikmetele Eestis ja Lätis ja teine pool on välistele piimatootjatele, kes on natukene suuremad ettevõtted. Sellest 15 miljonit kumbki, kokku 30. Sellest Läti võlg on ca kaheksa miljonit ja kõik ülejäänu on siis Eesti piimasektor," rääkis E-Piima omanikfirma juht Peep Peterson.

E-Piim suudab iga päev väärindada kuni 1000 tonni toorpiima. Enamik toodangust eksporditakse.

"On oluline, et see tehas jätkaks tootmist, kasvõi miinimumtasemel. Sellepärast, et kui tehas töötab, siis vara säilib, ja varal on ka parem hind ja väärtus," ütles riigikogu maaelukomisjoni esimees Urmas Kruuse (RE).

Ettevõttele on määratud ajutised pankrotihaldurid ja pankrot kuulutatakse tõenäoliselt välja lähinädalatel.

Majandus- ja tööstusminister Erkki Keldo (RE) on kindel, et pankrotivarale ehk tehasele tehakse seejärel ka pakkumine. Huvi on üles näidanud juba mitu ettevõtet.

"Ühtepidi pankrot on väga õnnetu juhtum, aga teistpidi, kuna seal on peal väga kehvad lepingud, siis nüüd kuna pankrotimenetlusel ka need lepingud ära kaovad, siis see tekitab rohkem huvi Eesti ettevõtjate seas. Välismaiste omanikega see koostöö ei ole sujunud kahjuks siiamaani, see on üks põhjus, miks on tulnud pankrot - omanike vaheline tüli, arusaamatus - siis minu meelest oleks väga tervitatav, kui Eesti kapitalil põhinevad uued omanikud tekiks," rääkis Keldo.

Keldo sõnul ei plaani riik saada ettevõtte osanikuks, küll aga ollakse valmis võimalikule investorile pakkuma laenugrantiid. Samuti otsitakse võimalusi E-Piima maksejõuetuse tõttu raskustesse sattunud tootjate abistamiseks. Keldo ei usu, et kõik nende nõuded pankrotimenetluses rahuldatakse.

"Sellepärast ma ütlengi, et kui see oleks tulevikus Eestimaine kapital, omanik, kes siis saaks arutada ka põllumeestega, et kas kuidagi tagantjärele saaks aidata, kuidas pikaajaline koostöö oleks mõistlikum ja me oleme ka regionaal- ja põllumajandusministriga arutanud, kas ka riigina, näiteks maaelu edendamise sihtasutusel oleks täiendavaid võimalusi," lausus Keldo.

Maaelu edendamise sihtasutusel (MES) on praegu võimalik toetada piimatootjaid erinevate laenumeetmetega. Näiteks pakutakse tagatist kuni 80 protsenti laenusummast, käibekapitalilaenu või põllumaakapitalirenti.

"Ehk siis põllumaad omav põllumees müüb selle MES-ile, me rendime selle tagasi ja tal on väljaostukohustus, ehk ta ei jää sellest põllumaast ilma, aga ta saab siis raha, mille ta headel aegadel on põllumaasse pannud uuesti käibesse," ütles maaelu edendamise sihtasutuse juht Meelis Annus.

E-Piima ühistul on kokku umbes 120 liiget, kellest umbes pooled on Läti piimatootjad. Maaelu edendamise sihtasutusel meetmed on mõeldud ainult Eestis registreeritud tootjatele.

Toimetaja: Aleksander Krjukov

Allikas: "Aktuaalne kaamera"

Samal teemal

ära maha maga!

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

22:35

Läänemetsa hinnangul pole Reformierakond energeetikas kriitilisi otsuseid teinud

22:33

Briti politsei pidas kinni endise prints Andrew Uuendatud

22:27

ETV spordisaade, 19. veebruar

22:24

Petrõkina slovakist superfänn: tema nägemine on kingitus

22:15

Kelly Sildaru jäi rennisõidus esimesena lõppvõistluselt välja Uuendatud

22:06

Aktuaalne kaamera kell 21:00

21:54

Kallas õppevahendite eest maksmisest: kirjutame juhendi veel täpsemaks

21:40

Lõuna-Eestis ehitati suurim lumememm

21:23

Riik otsib võimalusi raskustesse sattunud piimatootjate abistamiseks

21:23

Tallinna plaan suunata tramm Putukaväilale tekitab kohalikes vastakaid tundeid

otse uudistemajast

taustajutud

tule tööle!

järjejutt

Loetumad uudised

26.01

Milano Cortina olümpiamängude ülekannete ajakava

15:58

Kahevõistluse viimane kuldmedal läks Norrasse, Ilves ja Teder 11. Uuendatud

21:01

Ukraina süütas õhurünnakuga naftabaasi Velikije Lukis Uuendatud

22:33

Briti politsei pidas kinni endise prints Andrew Uuendatud

00:44

Viimasena jõudis olümpiaturniiri poolfinaali USA Uuendatud

07:36

Politsei hakkab fooritule "varastajaid" püüdma drooniga

18.02

Terras ähvardas peatada tulumaksu ülekanded Tallinnale Uuendatud

07:03

Eesti asub katsetama sotsiaalse kiirabi teenust

08:01

USA on koondanud Iraani lähistele suurimad sõjajõud pärast 2003. aastat Uuendatud

13:47

Kaupmeeste hirm: kas septembris rakenduv nõue sunnib osa kaupa hävitama?

ilmateade

loe: sport

22:27

ETV spordisaade, 19. veebruar

22:24

Petrõkina slovakist superfänn: tema nägemine on kingitus

22:15

Kelly Sildaru jäi rennisõidus esimesena lõppvõistluselt välja Uuendatud

21:13

Tartu Ülikool pani teisel veerandajal peo püsti ja pääses karikafinaali

loe: kultuur

18:54

Raudsepp: komöödia mängimine on nagu sportlikuks soorituseks valmistumine

18:53

Maria Faust: oleme kahtlaselt vaiksed ja kahtlaselt meelelahutuslikud

18:01

Jaan Krossi auhinna pälvis ajaloolane Mart Kuldkepp

17:15

Pildid: selgusid 2025. aasta kauneimad Eesti raamatud

loe: eeter

15:36

Kaameraga Eestis rännanud ameeriklane: kunst aitab raskel ajal ellu jääda

14:07

Eesti Laulu finaalile elas kaasa üle 360 000 inimese

13:18

Olümpiajänesed: püüdsime sportlastelt natuke võistluspinget maha võtta

12:18

Robin Juhkental: olen muusikuna pidanud taluma inetusi ja füüsilisi ründeid

Raadiouudised

18:35

Päevakaja (19.02.2026 18:00:00)

18:30

Harju maakohus mõistis Iisraeli kodaniku FSB heaks luuramises süüdi

17:40

Riik paneb uued tuuleenergia arendusalad enampakkumisele

15:45

Raadiouudised (19.02.2026 15:00:00)

15:25

Soome eluasemeturg elavneb

12:40

Kruuse: riik peab leidma võimaluse E-Piima raskuste tõttu kannatanud tootjaid aidata

12:30

Reede tuleb tugevneva tuulega

12:20

Raadiouudised (19.02.2026 12:00:00)

09:45

Eesti asub katsetama sotsiaalse kiirabi teenust

09:40

Lumine talv on toonud suusakeskustesse rohkelt külastajaid

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo