X!

Trumpi Florida residentsi turvaperimeetrisse sisenenud mees lasti maha

Välismaa
President Donald Trumpi residents Mar-a-Lagos.
President Donald Trumpi residents Mar-a-Lagos. Autor/allikas: SCANPIX/REUTERS/Maria Alejandra Cardona
Välismaa

USA eriteenistus teatas pühapäeval, et lasi maha relvastatud mehe, kes sisenes president Donald Trumpi Mar-a-Lago residentsi turvaperimeetrisse.

Kuigi USA president Donald Trump veedab tihti nädalavahetusi Floridas Palm Beachis asuvas häärberis, viibis ta vahejuhtumi ajal Valges Majas.

Maha lastud mehe nime pole avaldatud. Salateenistuse teatel nähti teda Mar-a-Lago kinnistu põhjavärava juures, kus tal oli kaasas ilmselt haavlipüss ja kütusekanister.

Juhtum leidis aset pühapäeval kell 1.30 öösel.

20. aastates kahtlusalune oli pärit Põhja-Carolinast. Perekond kuulutas ta kadunuks paar päeva tagasi.

Uurijad usuvad, et ta lahkus Põhja-Carolinast ja suundus lõunasse, haarates teel kaasa haavlipüssi, ütles salateenistuse pressiesindaja Anthony Guglielmi. 

Mees sõitis Mar-a-Lago põhjaväravast läbi samal ajal, kui teine ​​sõiduk väljus, ja salateenistuse agendid astusid talle vastu, ütles Guglielmi. Agendid avasid tule ja haavasid meest surmavalt.

Uurijad töötavad psühholoogilise profiili koostamise kallal ja motiiv on endiselt uurimise all.

Trump on olnud mitme atentaadiplaani või -katse sihtmärgiks.

Selle kuu alguses mõisteti eluks ajaks vangi 59-aastane Ryan Routh, kes kavandas presidendile atentaati 2024. aasta septembris Florida golfiväljakul, kaks kuud enne USA valimisi.

Routhi kavandatud rünnak Trumpi vastu toimus kaks kuud pärast atentaadikatset vabariiklaste liidrile Pennsylvanias, kus 20-aastane Matthew Crooks tegi kampaaniamiitingu ajal mitu lasku, millest üks riivas Trumpi paremat kõrva.

See rünnak, milles hukkus üks miitingul osaleja, osutus pöördepunktiks Trumpi naasmisel võimule. Julgeolekujõud lasid Crooksi maha ja tema motiiv on endiselt teadmata.

Toimetaja: Johanna Alvin

Allikas: BNS

Samal teemal

ära maha maga

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

17:59

USA võitis lisaajal ja sai ajaloo kolmanda hokikulla Uuendatud

17:59

Julia Rakitina läbis Soomes ööpäevaga üle 188 kilomeetri

17:41

Ungari ähvardab blokeerida EL-i 20. sanktsioonipaketi Venemaa vastu Uuendatud

17:21

Trumpi Florida residentsi turvaperimeetrisse sisenenud mees lasti maha

17:11

Andersson ületas finišijoone uhkes üksinduses, Keidy Kaasiku sai 13. koha Uuendatud

16:49

Galerii: Tallinnas korraldati Ukraina toetuseks rongkäik

16:21

Bobisõit jätkub Saksamaa domineerimisel

16:12

ETV2 teemaõhtu on pühendatud kirjanik Raimond Kaugverile

15:43

Viimane kurlingu kuldmedal läks Rootsi naiskonnale

15:38

German Golubi järgmisest filmist "Teie teenistuses" ilmus esimene lühiklipp

otse uudistemajast

taustajutud

tule tööle!

järjejutt

Loetumad uudised

21.02

VIDEO | Petrõkina ohvriks langes galakavas ka Malinin Uuendatud

21.02

Fico ähvardab jätta Ukraina esmaspäevast elektrita

13:06

Venemaa ründas Kiievit ja teisi Ukraina linnu 345 raketi ja drooniga Uuendatud

08:21

Vanemate autode ringlusest kadumise viisid on muutunud

21.02

Trump kehtestas kõikide riikide impordile 15-protsendilised tollimaksud Uuendatud

21.02

Riik saatis tippjuhid ligi 160 000 euro eest spaasse kriisijuhtimist õppima

26.01

Milano Cortina olümpiamängude ülekannete ajakava

17:11

Andersson ületas finišijoone uhkes üksinduses, Keidy Kaasiku sai 13. koha Uuendatud

21.02

Sõja 1459. päev: Ukraina tabas Venemaal ballistiliste rakettide tehast Uuendatud

17:59

USA võitis lisaajal ja sai ajaloo kolmanda hokikulla Uuendatud

ilmateade

loe: sport

17:59

USA võitis lisaajal ja sai ajaloo kolmanda hokikulla Uuendatud

17:59

Julia Rakitina läbis Soomes ööpäevaga üle 188 kilomeetri

17:11

Andersson ületas finišijoone uhkes üksinduses, Keidy Kaasiku sai 13. koha Uuendatud

16:21

Bobisõit jätkub Saksamaa domineerimisel

loe: kultuur

15:38

German Golubi järgmisest filmist "Teie teenistuses" ilmus esimene lühiklipp

15:31

Loomingu Raamatukogus ilmus itaalia kirjaniku Natalia Ginzburgi romaan "Perekonnaleksikon"

13:05

Berliini filmifestivali Kuldkaru võitis poliitiline draama "Kollased kirjad"

12:45

Selgusid Tartu Kultuurikandja 2025 laureaadid

loe: eeter

16:12

ETV2 teemaõhtu on pühendatud kirjanik Raimond Kaugverile

13:41

Reigo Tamm: tenorid oskavad ka normaalse häälega rääkida ja laulda

13:21

Elina Nechayeva: meeskoori kuulamine on nagu teraapia

10:57

Rahvusringhäälingu kanalid tähistavad vabariigi aastapäeva

Raadiouudised

10:40

Tuleva nädala ilm on muutlik, nädala lõpus võib sadada vihma

21.02

Pärnu Muuseumis on uus püsinäitus „Madonna ja võti. Manifest ja supelvanker”

21.02

Paides vahetub linnapea

21.02

Päevakaja (21.02.2026 18:00:00)

20.02

Päevakaja (20.02.2026 18:00:00)

20.02

Abipolitseinikud saaksid seadusemuudatusega liiklusjärelevalve õigusi juurde

20.02

Raadiouudised (20.02.2026 15:00:00)

20.02

Kaitseväe taustaga riigikogu liikmed soovivad Eestisse sõjaväekohut

20.02

Kohus jättis Tartu hoiu-laenuühistu saneerimismenetluse algatamata

20.02

Ilm läheb lähipäevil pehmemaks

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo