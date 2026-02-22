Trumpi Florida residentsi turvaperimeetrisse sisenenud mees lasti maha

USA eriteenistus teatas pühapäeval, et lasi maha relvastatud mehe, kes sisenes president Donald Trumpi Mar-a-Lago residentsi turvaperimeetrisse.

Kuigi USA president Donald Trump veedab tihti nädalavahetusi Floridas Palm Beachis asuvas häärberis, viibis ta vahejuhtumi ajal Valges Majas.

Maha lastud mehe nime pole avaldatud. Salateenistuse teatel nähti teda Mar-a-Lago kinnistu põhjavärava juures, kus tal oli kaasas ilmselt haavlipüss ja kütusekanister.

Juhtum leidis aset pühapäeval kell 1.30 öösel.

20. aastates kahtlusalune oli pärit Põhja-Carolinast. Perekond kuulutas ta kadunuks paar päeva tagasi.

Uurijad usuvad, et ta lahkus Põhja-Carolinast ja suundus lõunasse, haarates teel kaasa haavlipüssi, ütles salateenistuse pressiesindaja Anthony Guglielmi.

Mees sõitis Mar-a-Lago põhjaväravast läbi samal ajal, kui teine ​​sõiduk väljus, ja salateenistuse agendid astusid talle vastu, ütles Guglielmi. Agendid avasid tule ja haavasid meest surmavalt.

Uurijad töötavad psühholoogilise profiili koostamise kallal ja motiiv on endiselt uurimise all.

Trump on olnud mitme atentaadiplaani või -katse sihtmärgiks.

Selle kuu alguses mõisteti eluks ajaks vangi 59-aastane Ryan Routh, kes kavandas presidendile atentaati 2024. aasta septembris Florida golfiväljakul, kaks kuud enne USA valimisi.

Routhi kavandatud rünnak Trumpi vastu toimus kaks kuud pärast atentaadikatset vabariiklaste liidrile Pennsylvanias, kus 20-aastane Matthew Crooks tegi kampaaniamiitingu ajal mitu lasku, millest üks riivas Trumpi paremat kõrva.

See rünnak, milles hukkus üks miitingul osaleja, osutus pöördepunktiks Trumpi naasmisel võimule. Julgeolekujõud lasid Crooksi maha ja tema motiiv on endiselt teadmata.