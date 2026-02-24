President Karis: hoidkem seda pidu hinges edasi

Peomeeleolu saab iga inimene argipäeva kaasa võtta ja seda hinges hoida; kahjuks kipub see pidu hingest ühel hetkel kaduma, nii et seda tuleb taas meelde tuletada, ütles president Alar Karis vabariigi aastapäeva tähistamisel Estonias.

Kuidas pidu ja vastuvõtt Estonias seekord õnnestus, tuleb küsida inimeste käest.

"Mulle võib meeldida või mitte, aga rahvale on tähtis see, et oleks lõbus, sest meil on vabariigi sünnipäev," lausus Alar Karis.

Kuid taolist peomeeleolu tuleks hoida ka igapäevaselt, leidis president.

"Ma ütlesin ka laulupeol, et hoidkem seda enda sees edasi. Sama asi on ka tänase päevaga. Aga millegipärast see ühel hetkel kaob. Nii et ma ütlen veel kord: hoidkem seda pidu enda hinges edasi," lausus Alar Karis.

Presidendi abikaasa Sirje Karis ütles, et talle on vabariigi aastapäevadest viie aasta jooksul jäänud kõige rohkem meelde kõige esimene. "Mis oli natuke teistmoodi – olime sel päeval praktiliselt kahekesi, sest et oli Covid. Ma arvan, et kõige rohkem jääb meelde praegune aasta. See on kuidagi armsam, kuidagi lähedasem, ja inimesed on toredad," lausus Sirje Karis.

Alar Karis märkis, et tema presidendiaastaid on kindlasti mõjutanud väga palju Venemaa täiemahuline sissetung Ukrainasse.

"See on mõjutanud väga palju, sest kogu meie välispoliitika on enamikus suunatud Ukrainasse. See tähendab, et kogu ülejäänud maailm on jäänud tagaplaanile. Aga Ukraina on tähtis ja see on meie kõnedes, mõtetes. Ja paraku jääb see igaveseks, et Eesti vabariigi sünnipäeval algas täiemahuline agressioon Ukrainasse," lausus ta.

Küsimusele, kas ta on ka järgmisel aastal aastapäeva vastuvõtul peoperemees, vastas Alar Karis, et raske öelda.

"Ma olen siin peol käinud aastast 2003, näinud erinevaid presidente. Iga pidu on erinev. Vaatame, järgmine pidu tuleb – mis on kindel – 24. veebruaril järgmisel aastal," lausus ta.