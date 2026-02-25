USA LNG-tööstus kogub hoogu ja suurendab turuosa

Uudisteagentuur Reuters toob välja, et USA alustas kümmekond aastat tagasi veeldatud maagaasi (LNG) eksporti globaalsele turule ning kõik märgid viitavad, et ameeriklased suurendavad veelgi oma haaret rahvusvahelise turu üle.

Ligi 10 aastat tagasi lahkus esimene USA LNG-ekspordilast Louisianast ning pärast seda on riigi ekspordivõimsus ainult kasvanud. Reuters kirjutab, et kasv ei näita aeglustumise märke ning analüütikud hindavad, et järgmise viie aasta jooksul ekspordivõimsus kahekordistub.

Pole veel selge, kas USA gaas mahub ka maailmaturule ära. Energiafirma Shell tegevjuht Wael Sawan ütles, et LNG sektor kasvab umbes kolm protsenti aastas.

USA veeldatud maagaasi tööstus on aga juba möödunud nii Katarist kui ka Austraaliast

"LNG eksport USA-st kasvas mitmel põhjusel, nende hulgas on suur pakkumine ja varud, paindlikud LNG ekspordilepingud ning madalad sisendhinnad," teatas USA energiateabe amet (EIA).

EIA teatel kasvas rahvusvaheline nõudlus eriti pärast seda, kui Venemaa alustas sõjalist tegevust Ukrainas. Euroopa riigid lõpetasid sõltuvuse Venemaa gaasist ja pöörasid pilgu USA LNG poole. Kaks maailma kolmest suurimast LNG eksportijast (Cheniere ja Venture Global) asuvad nüüd USA-s.

"2016. aasta lõpus oli meie tegevusvõimsus umbes üheksa miljonit tonni aastas. Täna on see umbes 52 miljonit tonni aastas ja see kasvab," teatas teisipäeval Cheniere.