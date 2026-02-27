Sutt: Eesti toetab CO2 kauplemise süsteemi reformimist

Ehkki Eesti ei ole kümne Euroopa Liidu liikmesriigi hulgas, kes tegid avalduse, et heitkogustega kauplemise süsteem (ETS) vajab ümbervaatamist, on Eesti selle süsteemi reformimist juba enne seda avaldust toetanud ja tegutseb selle nimel, ütles energeetika- ja keskkonnaminister Andres Sutt.

Sutt rääkis ERR-ile, et Eesti on Euroopa heitkogustega kauplemise süsteemi reformi toetanud juba enne värskelt kümne riigi poolt tehtud avaldust ja viimati tegi seda peaminister Kristen Michal mitteametlikul ülemkogul koos Saksamaa liidukantsleri Friedrich Merziga.

"Oleme oma seisukohad ilusti välja öelnud, ka mina olen erinevatel kohtumistel täpselt sama seisukohta väljendanud," kinnitas Sutt. "Kuidas saame teha heitmekaubanduse süsteemi hinnaliikumised paremini prognoositavaks, kas on hinnalaed või kauplemiskoridorid, samuti ETS-i ühikute lõpptähtaja edasilükkamine – need kõik on täpselt samad põhimõtted, mida oleme väljendanud ja Eesti seisukoht on siin selge."

Küsimusele, miks Eesti siis teiste riikide ühisavaldusega ei liitunud, vastas minister, et meie huvi ei ole alati igas avalduses kirjas olla, vaid oma sõnumit edasi anda ja tulemus saavutada.

Suti sõnul on Euroopa Komisjonile esitatud soov, et ettepanekutega tuldaks välja enne suve ja see on mõistlik tempo. Seejärel saab neid arutada, kuid Sutt märkis, et Itaalia ei ole soovinud ETS-i kui süsteemi ära kaotada ning sellel poleks kindlasti ka poliitilist toetust.

"Samamoodi ei toeta seda väga paljud Itaalia ettevõtted, kes saavad praegu tasuta kvoote. Ilma nende oleks seal konkurentsivõime palju madalam. Nii et neid kihte on seal palju rohkem, aga kas süsteem vajab reformi? Jah, vajab," rõhutas Sutt.

Eestile on tema hinnangul kõige tähtsam hinna ettenähtavus ja ka see, et tasuta kvootide lõpptähtaega pikendataks, sest neid saab ka meie põlevkivitööstus.

"Tervikuna on Eesti saanud heitkaubanduse süsteemist umbes kaks miljardit eurot, oleme sellega saanud ehitada raudteid, osta ronge, renoveerida maju, nii et see on meie jaoks kindlasti rahaliselt positiivne," sõnas Sutt.

Kuigi Itaalia leiab, et ajaks, mil reform läbi töötatakse, võiks heitkaubanduse süsteemi peatada, ei kujuta energeetika- ja keskkonnaminister seda ette, et süsteem vahepeal seisma panna ja siis uuesti käivitada.

"Ootame, kuhu poliitiline konsensus liigub. Sellega, et hinnad võiksid olla paremini prognoositavad, on kõik päri," tõdes ta.

Suti hinnangul on igasugune suurem kindlus ebakindlusest parem ning heitekaubanduse ühikute hinna suur kõikumine on väga palju ebakindlust suurendanud. Teisalt tõi ta välja, et paljud ettevõtted on tänu sellele süsteemile oma ärimudelit muutnud ja maailmaturul konkurentsivõimelisemaks muutunud.

Kümme riiki, kes neljapäeval ETS-i ümbervaatamise nõudmisega välja tulid, on Austria, Tšehhi, Prantsusmaa, Saksamaa, Itaalia, Luksemburg, Poola, Portugal, Slovakkia ja Hispaania. Riigid kutsusid vaatama üle EL-i heitkogustega kauplemise süsteemi, et tõsta liidu konkurentsivõimet, tagades tõhusa hinnasignaali, prognoositavuse, turu stabiilsuse ja kaitse hinnakõikumise eest.

Itaalia valitsus astus aga sammu kaugemale ja nõuab, et kogu heitkogustega kauplemise süsteem pausile pandaks.