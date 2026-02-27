X!

Trump Iraani kohta: mõnikord tuleb jõudu kasutada

USA president Donald Trump Iraani ajalehe esiküljel.
USA president Donald Trump Iraani ajalehe esiküljel. Autor/allikas: SCANPIX / REUTERS / Majid Asgaripour
USA president Donald Trump ütles reedel, et soovib Iraaniga kokkuleppele jõuda, kuid ei ole rahul Teherani senise käitumisega ja hoiatas võimaliku jõu kasutamise eest.

Trump ütles Valgest Majast lahkudes ajakirjanikele, et Iraan ei ole endiselt nõus tuumarelvadest loobuma, nagu Ameerika Ühendriigid nõuavad.

Presidendi kommentaar tuli päev pärast seda, kui USA saadikute Steve Witkoffi ja Jared Kushneri ning Iraani ametnike vahelised läbirääkimised Genfis lõppesid kokkuleppeta.

USA on Iraani lähiregiooni koondanud tohutu sõjalise jõu, mis ootab Trumpi käsku.

Küsimusele võimaliku jõu kasutamise kohta märkis Trump, et Ameerika Ühendriikidel on maailma suurim sõjavägi.

"Ma tahaksin seda mitte kasutada, aga mõnikord tuleb," ütles ta.

Trump lisas, et edasised arutelud Iraani teemal toimuvad veel reedel. Ta ei täpsustanud, kellega neid peetakse, kuid USA kaitsevaldkonna ametnikud käisid neljapäeval Valges Majas. "Me ei taha, et Iraan saaks tuumarelvi, aga nad ei ütle neid kuldseid sõnu (et nad loobuvad tuumarelva omandamise püüdlustest - toim.)," ütles Trump.

President plaanis reedeks üritusi Texase osariigis Corpus Christis ja seejärel lennata nädalavahetuseks oma Mar-a-Lago klubisse Floridas.

Omaan, kes on tegutsenud vahendajana Ameerika Ühendriikide ja Iraani vahel, saatis reedel oma välisministri Washingtoni, et arutada küsimust USA asepresidendi J. D. Vance'iga, teatas asjaga kursis olev allikas Reutersile.

Valge Maja sisearuteludega kursis olnud allikas ütles, et Trump, kes korraldas eelmise aasta juunis pommirünnaku Iraani tuumaobjektidele, vaatab kaine pilguga kõiki tema ees olevaid võimalusi.

Sisemiselt tunnistatakse, et Iraaniga võitlusse astumine oleks USA jaoks keerulisem kui Venezuela juhi Nicolás Maduro kinnivõtmine aasta algul, aga allika sõnul valitses USA juhtkonnas ka pessimism selle suhtes, kas läbirääkimised kannavad vilja. "Keegi pole läbirääkimiste suhtes ülioptimistlik," ütles allikas.

Toimetaja: Mait Ots

Allikas: Reuters

