Jaanuari jaekaubanduse müük kasvas kaheksa protsenti

Eesti jaekaubandusettevõtete müügitulu jaanuaris oli 885 miljonit eurot, teatas statistikaamet. Võrreldes 2025. aasta sama kuuga suurenes müügimaht kaheksa protsenti, endiselt oli languses toidukaupade müük.

Statistikaameti analüütik Johanna Linda Pihlak ütles, et kui detsembris jäi müügimaht 2024. aasta detsembriga võrreldes samaks, siis jaanuaris hakkas see kasvama.

"Müügimahu suurenemist mõjutasid jaanuaris enim mootorikütuse jaemüügiga tegelevad ettevõtted, kus maht kasvas 2025. aasta sama kuuga võrreldes 24 protsenti. Selle taga oli peamiselt mootorikütuste hindade odavnemine," lisas Pihlak.

"Mootorikütuse jaemüügiga tegelevate ettevõtete müügitulu ei hõlma ainult mootorikütuste müüki, vaid kogumüüki, kuhu kuulub ka näiteks toitlustusest ja muudelt kaupadelt ning teenustelt saadud tulu," täpsustas Pihlak.

Tööstuskaupade kauplustes suurenes müügimaht 2025. aasta jaanuariga võrreldes 13 protsenti, toidukaupade kauplustes vähenes aga kaks protsenti.

"Toidukaupade kaupluste müügimahu kahanemist mõjutas jätkuvalt toidukaupade hinnatõus," ütles Pihlak.

Detsembriga võrreldes vähenes jaekaubandusettevõtete müügimaht jaanuaris 14 protsenti.

"Tegemist oli tavapärase kahanemisega, mis järgneb jõulude ja aastavahetuse suurmüükidele," selgitas Pihlak.

Sesoonselt ja kalendaarselt korrigeeritud andmetel suurenes müügimaht eelmise kuuga võrreldes neli protsenti.

Jaekaubanduse andmete avaldamise jaotis muutus

Alates 2026. aastast ei avalda statistikaamet enam mitmeid jaekaubanduse tegevusalasid, need avaldatakse nüüd üldisemate tegevusalade all. See on seotud uue tegevusalade klassifikaatori EMTAK 2025 kasutuselevõtuga.

Statistikaamet jätkab jaekaubanduse andmete avaldamist tegevusalade klassifikaatori EMTAK 2008 järgi kuni 2027. aasta lõpuni, kuid äriregister kasutab alates 2025. aastast üksnes EMTAK 2025 versiooni.

EMTAK 2025 keskne põhimõte on, et klassifitseerimine toimub selle järgi, mida müüakse, kuid EMTAK 2008 põhineb sellel, millise müügikanali (kaupluse, turu või e-poe) kaudu müük toimub. Nii ei ole EMTAK 2008 ja EMTAK 2025 vahel alati võimalik luua üks-ühele vastavust ja andmed ei ole enam võrreldavad, sest puudub info ettevõtte müügikanali kohta.

Näiteks võib EMTAK 2008 järgi posti või interneti teel kaupu müüv ettevõte EMTAK 2025 järgi kuuluda hoopis elektroonika, rõivaste või kodukaupade jaemüügi alla, sõltuvalt müüdavast kaubast. Kuna registrites puudub info müügikanali kohta, siis on keeruline ettevõtet klassifitseerida tegevusala "Jaemüük posti või interneti teel" järgi.