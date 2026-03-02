X!

Jaanuari jaekaubanduse müük kasvas kaheksa protsenti

Majandus
Kauplus.
Kauplus. Autor/allikas: Priit Mürk/ERR
Majandus

Eesti jaekaubandusettevõtete müügitulu jaanuaris oli 885 miljonit eurot, teatas statistikaamet. Võrreldes 2025. aasta sama kuuga suurenes müügimaht kaheksa protsenti, endiselt oli languses toidukaupade müük.

Statistikaameti analüütik Johanna Linda Pihlak ütles, et kui detsembris jäi müügimaht 2024. aasta detsembriga võrreldes samaks, siis jaanuaris hakkas see kasvama.

"Müügimahu suurenemist mõjutasid jaanuaris enim mootorikütuse jaemüügiga tegelevad ettevõtted, kus maht kasvas 2025. aasta sama kuuga võrreldes 24 protsenti. Selle taga oli peamiselt mootorikütuste hindade odavnemine," lisas Pihlak. 

"Mootorikütuse jaemüügiga tegelevate ettevõtete müügitulu ei hõlma ainult mootorikütuste müüki, vaid kogumüüki, kuhu kuulub ka näiteks toitlustusest ja muudelt kaupadelt ning teenustelt saadud tulu," täpsustas Pihlak.

Tööstuskaupade kauplustes suurenes müügimaht 2025. aasta jaanuariga võrreldes 13 protsenti, toidukaupade kauplustes vähenes aga kaks protsenti.

"Toidukaupade kaupluste müügimahu kahanemist mõjutas jätkuvalt toidukaupade hinnatõus," ütles Pihlak.

Detsembriga võrreldes vähenes jaekaubandusettevõtete müügimaht jaanuaris 14 protsenti.

"Tegemist oli tavapärase kahanemisega, mis järgneb jõulude ja aastavahetuse suurmüükidele," selgitas Pihlak.

Sesoonselt ja kalendaarselt korrigeeritud andmetel suurenes müügimaht eelmise kuuga võrreldes neli protsenti.

Jaekaubanduse andmete avaldamise jaotis muutus

Alates 2026. aastast ei avalda statistikaamet enam mitmeid jaekaubanduse tegevusalasid, need avaldatakse nüüd üldisemate tegevusalade all. See on seotud uue tegevusalade klassifikaatori EMTAK 2025 kasutuselevõtuga.

Statistikaamet jätkab jaekaubanduse andmete avaldamist tegevusalade klassifikaatori EMTAK 2008 järgi kuni 2027. aasta lõpuni, kuid äriregister kasutab alates 2025. aastast üksnes EMTAK 2025 versiooni.

EMTAK 2025 keskne põhimõte on, et klassifitseerimine toimub selle järgi, mida müüakse, kuid EMTAK 2008 põhineb sellel, millise müügikanali (kaupluse, turu või e-poe) kaudu müük toimub. Nii ei ole EMTAK 2008 ja EMTAK 2025 vahel alati võimalik luua üks-ühele vastavust ja andmed ei ole enam võrreldavad, sest puudub info ettevõtte müügikanali kohta.

Näiteks võib EMTAK 2008 järgi posti või interneti teel kaupu müüv ettevõte EMTAK 2025 järgi kuuluda hoopis elektroonika, rõivaste või kodukaupade jaemüügi alla, sõltuvalt müüdavast kaubast. Kuna registrites puudub info müügikanali kohta, siis on keeruline ettevõtet klassifitseerida tegevusala "Jaemüük posti või interneti teel" järgi.

Samal teemal

klassikaraadio

hüva nõu

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

09:43

Mikser: USA ja Iisrael ei soovi Iraanis maavägesid kasutada

09:42

ERR-i teleuudised kell 9:00

09:42

Tõugjas aitas ka oma teises ametlikus mängus Halmstadi värava puhtana hoida

09:35

Meedia: Ukraina ründas droonidega Novorossiiski naftaterminali Uuendatud

09:30

Raadiouudised (02.03.2026 09:00:00)

09:15

Läti majandus kasvas 2025. aastal 2,1 protsenti

09:07

Knicks lõpetas Spursi 11-mängulise võiduseeria

09:03

Transpordiamet sulgeb Vormsi ja Kihnu jääteed

08:57

Keelesäuts. Kas iga sõna võib solvata?

08:49

Selgusid Briti muusikaauhindade võitjad, enim preemiaid pälvis Olivia Dean

otse uudistemajast

taustajutud

tule tööle!

järjejutt

Loetumad uudised

01.03

Iraani riigimeedia kinnitas ajatolla Khamenei surma Uuendatud

01.03

Dubais, Dohas ja Manamas oli kuulda uusi plahvatusi Uuendatud

01.03

Eesti korvpallikoondis pidi tunnistama Rootsi paremust Uuendatud

01.03

Paljud eestlased sattusid puhkusereisil sõja keskmesse

01.03

VM: Eesti saatkonna hoone Abu Dhabis sai kahjustada

01.03

Iraani võimutühimik: kes pärib Ali Khamenei usuriigi? Uuendatud

01.03

Iraani president: Khamenei tapmine on sõjakuulutus muslimitele

01.03

Iisrael jätkas pühapäeval ulatusliku rünnakulainega Teherani südames

01.03

Trump: USA uputas üheksa Iraani mereväe laeva Uuendatud

01.03

Sõja 1467. päev: Budanovi sõnul on venelaste saavutused rindel tühised Uuendatud

ilmateade

loe: sport

09:42

Tõugjas aitas ka oma teises ametlikus mängus Halmstadi värava puhtana hoida

09:07

Knicks lõpetas Spursi 11-mängulise võiduseeria

08:40

Lajal säilitas edetabelis koha, Glinka langes pisut

08:08

Eesti võimleja võitis Tartus üksikalade võistlusel kaks medalit

loe: kultuur

08:57

Keelesäuts. Kas iga sõna võib solvata?

08:49

Selgusid Briti muusikaauhindade võitjad, enim preemiaid pälvis Olivia Dean

01.03

Anu Lamp: eesti keel püsib vaid siis, kui me ise seda iga päev kasutame

01.03

Arvustus. Draamateatri "Caligula" ehk Camus ilma eksistentsialismita

loe: eeter

08:15

Robert Linna paneb uues saatesarjas proovile vaimse tervise nipid

01.03

Andres Dvinjaninov: meie generatsioonile on Arne Oit üks suur nostalgiapall

01.03

Narvas õpetajana töötav Matilde Matvere: suurim kingitus lapsele on austus

01.03

Sissi: ma luban endal elada hirmu ja kaitseta

Raadiouudised

01.03

Päevakaja (01.03.2026 18:00:00)

28.02

Päevakaja (28.02.2026 18:00:00)

28.02

Obinitsa Muuseumis saab näha ajaloolisi Seto hõbeehteid

28.02

Pärnu noored valmistuvad muusikaliks "Linnaloom"

27.02

Päevakaja (27.02.2026 18:00:00)

27.02

Lääneranna uus vallavõim kavandab koolireformi tagasipööramist

27.02

Eesti Energia mullune kahjum oli põlevkiviga seotud varade suure allahindluse tõttu 83 miljonit eurot

27.02

Raadiouudised (27.02.2026 15:00:00)

27.02

Eesti Panga hinnangul jätkub lähiaastatel Eestis kiire laenukasv

27.02

Raadiouudised (27.02.2026 12:00:00)

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo