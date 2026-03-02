Katar peatas rünnakute tõttu LNG tootmise, Euroopas kerkis gaasi hind

Katari riiklik energiafirma QatarEnergy teatas esmaspäeval, et peatas veeldatud maagaasi (LNG) tootmise seoses Iraani rünnakutega ettevõtte kahele peamisele gaasitöötlemise rajatisele. Sõja tõttu tõuseb nüüd Euroopas gaasi hind.

"Sõjaliste rünnakute tõttu QatarEnergy rajatistele Ras Laffani ja Mesaieedi tööstuslinnakutes on ettevõte peatanud veeldatud maagaasi ja sellega seotud toodete tootmise," seisab ettevõtte avalduses.

Euroopa turu võrdlushinnaks peetav Hollandi TTF-i maagaasi futuurleping kerkis ligi 45 protsenti, enam kui 46 euroni. Varem oli gaasi hind juba tõusnud üle 20 protsendi seoses kartustega, et Iraani sõda vähendab Pärsia lahe piirkonna tarneid.

Pärsia lahe äärne riik on Ühendriikide, Austraalia ja Venemaa kõrval üks maailma suuremaid LNG tootjaid.

Katar jagab Iraaniga maailma suurimat maagaasimaardlat. QatarEnergy hinnangul sisaldab riigile kuuluv osa maardlast ehk Põhjaväli umbes 10 protsenti maailma teadaolevatest maagaasivarudest.

Viimastel aastatel on Katar sõlminud mitmeid pikaajalisi LNG-tarnetehinguid teiste seas Prantsusmaa Totali, Suurbritannia Shelli, India Petroneti, Hiina Sinopeci ning Itaalia Eniga.