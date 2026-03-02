X!

Katar peatas rünnakute tõttu LNG tootmise, Euroopas kerkis gaasi hind

Välismaa
Katari gaasitöötlemise rajatis
Katari gaasitöötlemise rajatis Autor/allikas: SCANPIX/REUTERS/Stringer
Välismaa

Katari riiklik energiafirma QatarEnergy teatas esmaspäeval, et peatas veeldatud maagaasi (LNG) tootmise seoses Iraani rünnakutega ettevõtte kahele peamisele gaasitöötlemise rajatisele. Sõja tõttu tõuseb nüüd Euroopas gaasi hind.

"Sõjaliste rünnakute tõttu QatarEnergy rajatistele Ras Laffani ja Mesaieedi tööstuslinnakutes on ettevõte peatanud veeldatud maagaasi ja sellega seotud toodete tootmise," seisab ettevõtte avalduses.

Euroopa turu võrdlushinnaks peetav Hollandi TTF-i maagaasi futuurleping kerkis ligi 45 protsenti, enam kui 46 euroni. Varem oli gaasi hind juba tõusnud üle 20 protsendi seoses kartustega, et Iraani sõda vähendab Pärsia lahe piirkonna tarneid.

Pärsia lahe äärne riik on Ühendriikide, Austraalia ja Venemaa kõrval üks maailma suuremaid LNG tootjaid.

Katar jagab Iraaniga maailma suurimat maagaasimaardlat. QatarEnergy hinnangul sisaldab riigile kuuluv osa maardlast ehk Põhjaväli umbes 10 protsenti maailma teadaolevatest maagaasivarudest.

Viimastel aastatel on Katar sõlminud mitmeid pikaajalisi LNG-tarnetehinguid teiste seas Prantsusmaa Totali, Suurbritannia Shelli, India Petroneti, Hiina Sinopeci ning Itaalia Eniga.

Toimetaja: Karl Kivil

Allikas: BNS/AFP

Samal teemal

klassikaraadio

hüva nõu

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

18:41

Tapver: SKP pisikese kasvu taga on valitsuse tarbimine

18:40

Analüütikud: rünnak Iraanile muudab maailmamajanduse ennustamatuks

18:38

Lähis-Idas toimuv mõjutab lennuliiklust ka mujal maailmas

18:12

Kuulus piljarditreener: Eestil on muljetavaldavalt palju talente

18:10

Tarien: Venemaa ei suutnud Ukrainas seda, mida USA praegu Iraanis teeb

18:06

Prantsusmaa suurendab tuumaarsenali

17:51

Välisministeerium uuendas sõjategevuse tõttu reisisoovitusi Lähis-Idas

17:49

Pildid: Tuglase novelliauhinna pälvisid Fs ja Silvia Urgas Uuendatud

17:39

Kiskonen pälvis Fuji kriteeriumi finaalis kuuenda koha

17:26

Meedia: Ukraina ründas droonidega Novorossiiski naftaterminali Uuendatud

otse uudistemajast

taustajutud

ta tuleb taas

tule tööle!

järjejutt

Loetumad uudised

01.03

Paljud eestlased sattusid puhkusereisil sõja keskmesse

08:39

Mida tähendab Khamenei surm Venemaa ja Hiina jaoks?

01.03

Eesti korvpallikoondis pidi tunnistama Rootsi paremust Uuendatud

01.03

Trump: USA uputas üheksa Iraani mereväe laeva Uuendatud

01.03

Kunnas: rünnak Družba naftajuhtme pumbajaamale lõi Venemaad valusalt

17:26

Meedia: Ukraina ründas droonidega Novorossiiski naftaterminali Uuendatud

09:54

Kaitseminister Pevkur lahkus Dubaist Omaani

07:35

Tsahkna: õhuruumi avamist Lähis-Idas praegu näha pole

01.03

Saks: USA ja Iisraeli rünnakud on purustanud Iraani õhutõrje

13:40

Kuveidis kukkus alla kolm USA hävitajat, meeskonnaliikmed jäid ellu

ilmateade

loe: sport

18:12

Kuulus piljarditreener: Eestil on muljetavaldavalt palju talente

17:39

Kiskonen pälvis Fuji kriteeriumi finaalis kuuenda koha

17:07

Eesti juuniorid ja noored said MM-i segateates 12. koha

16:21

Heino Enden pärjati kodupubliku ees Eesti Spordi Kuulsuste Halli autahvliga

loe: kultuur

17:49

Pildid: Tuglase novelliauhinna pälvisid Fs ja Silvia Urgas Uuendatud

16:50

Pildid: Telliskivis avati animafilmil "Lumi saadab meid" põhinev näitus

14:29

Esimese Livestage.Youth konkursi võitis garaažiroki bänd Feach

14:29

"Säärane mulk" kogus avanädalavahetusel pea 14 000 külastust

loe: eeter

15:22

Miniatuurse kolhoosimaailma looja: igal detailil on siin oma lugu rääkida

12:41

Galerii ja video: R2 minilaivil esines Duo Ruut

12:38

Erki Laur: ma otsin ka fotodes draamat, mis toimub päriselus

11:17

Karl Killing: lapsena olin päris suur argpüks ja kobakäpp

Raadiouudised

15:50

Kristi Raik: eurooplastel tuleb selgelt asuda USA ja Iisraeli poolele

15:50

Kaitseministeeriumi väitel on riigikontrolli näidatud vead parandatud

15:45

Dubaisse jäänud eestlased vajavad eelkõige praktilist abi

15:30

Raadiouudised (02.03.2026 15:00:00)

14:45

Ülikoolid saavad õiguse kolmandate riikide doktorantidelt raha võtta

12:30

Raadiouudised (02.03.2026 12:00:00)

10:40

Elundidoonoriks on valmis olema 5% elanikkonnast

10:40

Macron tutvustab täna Prantsusmaa uut tuumadoktriini

10:30

Ministeerium soovib tasuliste magistriõppekavadega tuua kõrgharidusse eraraha

09:30

Raadiouudised (02.03.2026 09:00:00)

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo