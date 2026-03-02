X!

Valitsus arutas olukorda Lähis-Idas ja Eesti kodanike turvalisust

Eesti
Stenbocki maja
Stenbocki maja Autor/allikas: Siim Lõvi /ERR
Eesti

Valitsus pidas esmaspäeval kabinetinõupidamise, kus oli teemaks Lähis-Idas julgeolekuolukord ning piirkonnas viibivate Eesti kodanike turvalisus. Valitsuskabinet andis mandaadi välisministeeriumile astuda kõiki vajalikke korralduslikke samme, et meie inimesed saaksid turvaliselt koju naasta.

Praktilise poole pealt on hetkel kõige olulisem, et meie kodanikud saaksid vajaliku info ja turvaliselt Eestisse tagasi, ütles peaminister Kristen Michal.

"Eesti on juba oma inimestega kontaktis, jagab infot ning tagab ööpäevaringse suhtluse ja nõustamise hädaabitelefoni kaudu. Meie diplomaadid on tihedas kontaktis nii piirkonna riikide kui oma Euroopa Liidu kolleegidega, kes seisavad oma kodanike aitamisel silmitsi samade küsimustega. Välisministeerium sai valitsuselt mandaadi astuda kõiki vajalikke korralduslikke samme, et aidata meie inimesi ohupiirkonnast turvaliselt koju naasta," lausus ta.

"Eesti seisukoht on selge, et Iraanil ei tohi olla tuumarelva. Toetame USA ja Iisraeli samme ohu vähendamiseks ja oleme solidaarsed laheriikidega, kes on sattunud Iraani põhjendamatute rünnakute alla," lausus Michal. "Režiimi nõrgenemine muudab jõujooni kogu regioonis ja meie eesmärk koos liitlastega on, et see tooks kaasa suurema stabiilsuse ja uue võimaluse Iraani rahva jaoks."

Välisminister Margus Tsahkna kinnitas, et Eesti jälgib toimuvat tähelepanelikult. 

"Eesti mõistab hukka Iraani õigustamatud rünnakud Lähis-Ida regiooni riikide vastu ja väljendab oma solidaarsust rünnaku alla sattunud riikidega. Iisrael ja Ameerika Ühendriigid on näidanud, et nad on valmis seisma vastu režiimidele, mis ohustavad piirkondlikku ja globaalset julgeolekut," ütles ta. "Toetame Ühendkuningriikide, Prantsusmaa ja Saksamaa valmisolekut oma ja liitlaste huve regioonis kaitsta, selhulgas vajalikke samme Iraani rakettide ja droonide väljatulistamise võime hävitamiseks ning koostööd USA ja teiste liitlastega antud küsimuses."

Eesti kodanikud piirkonnas

Valitsus sai ülevaate ka Eesti kodanike olukorrast piirkonnas. Praegustel andmetel viibib Lähis-Idas lühiajaliselt umbes 3000 Eesti kodanikku, neist üle 1500 Araabia Ühendemiraatides.

Teadaolevalt ei ole ükski Eesti kodanik Iraani rünnakutes viga saanud, kuid Abu Dhabis sai tabamuse tornmajade kompleks, kus asub Eesti saatkond.

Välisministeerium on pidevas kontaktis piirkonnas viibivate Eesti kodanike, saatkondade ja Euroopa Liidu partneritega. "Me ei tegutse üksi, eile kohtusid erakorraliselt video teel Euroopa Liidu välisministrid, et arenguid Lähis-Idas ja Euroopa Liidu kodanike olukorda arutada," ütles Tsahkna.

Valitsus arutab Eesti kodanike piirkonnas olemise ja lahkumisega seonduvaid küsimusi lähiajal.

Toimetaja: Marko Tooming

Valitsus arutas olukorda Lähis-Idas ja Eesti kodanike turvalisust

