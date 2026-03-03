Iisraeli ja USA löögid tabasid Iraani uut juhti valiva kogu hoonet

Ameerika Ühendriikide merevägi on hävitanud kõik Iraani sõjalaevad Omaani lahes, teatas USA üksusi Lähis-Idas juhtiv keskväejuhatus (CENTCOM). USA saatkonda Saudi Araabias tabas kaks Iraani drooni ning USA käskis mittevajalikul personalil regiooni saatkondades oma asukohariigist lahkuda. Iisrael ründas Iraani riigipea kantseleid ja julgeolekunõukogu hoonet.

Ülevaade Iraani sõja sündmustest teisipäeval, 3. märtsil kell 19.20:

- Rutte: allianss ei osale USA ja Iisraeli sõjalises operatsioonis;

- Trump: Iraanil on kõneluste pidamiseks liiga hilja;

- USA merevägi teatas kõigi Iraani sõjalaevade uputamisest Omaani lahes;

- USA saatkonda Saudi Araabias tabas droonirünnak;

- Netanyahu: sõda võib võtta mõnda aega, aga mitte aastaid;

- Katar teatas kahe ballistilise raketi allatulistamisest;

- Rubio: USA ei ründaks Iraanis tahtlikult kooli;

- Iisrael ründas Iraani riigipea kantseleid ja julgeolekunõukogu hoonet;

- USA käskis osadel oma diplomaatidel Lähis-Idast lahkuda;

CENTCOM: USA on korraldanud rünnakuid enam kui 1700 sihtmärgi vastu

USA üksusi Lähis-Idas juhtiv keskväejuhatus (CENTCOM) teatas teisipäeva õhtul, et sõjavägi on Iraanis rünnakuid teinud enam kui 1700 sihtmärgi vastu. Iisraeli sõjavägi teatas aga teisipäeva õhtul, et riigi õhujõud ründasid USA ja Iisraeli ühisrünnaku neljandal päeval tööstusobjekte kogu Iraanis, kus toodeti relvi, sealhulgas ballistilisi rakette.

Trump ise kiitles teisipäeva õhtul, et peaaegu kogu Iraani sõjavägi on Ühendriikide ja Iisraeli rünnakute käigus sodiks pommitatud.

"Neil pole mereväge, see on rivist väljas. Neil pole õhuväge, see on rivist väljas. Neil pole radareid, need on rivist väljas. Meil läheb väga hästi. Meil ​​on suurepärane sõjavägi ja nad teevad suurepärast tööd," rääkis Trump.

Trump ütles veel, et USA-l on tohututes kogustes laskemoona ning selle puudust ei teki. Trump ütles veel, et kuigi naftahinnad võivad mõneks ajaks kerkida kõrgele tasemele, siis langevad need kohe, kui sõda lõpeb.

Rutte: allianss ei osale USA ja Iisraeli sõjalises operatsioonis

NATO peasekretär Mark Rutte rõhutas Põhja-Makedoonias antud pressikonverentsil, et kui Iraan saaks oma valmis tuumarelva ja ballistilised raketid, siis oleks see suur oht ka Euroopale. Tema sõnul ei osale allianss USA ja Iisraeli sõjalises operatsioonis, aga NATO liikmesriigid toetavad seda näiteks logistikaga.

"Ma tunnetan Euroopas laialdast toetust. Olin nädalavahetusel ja selle nädala alguses telefonitsi ühenduses paljude juhtidega ning tundsin selgelt, et tuumavõimekuse ja ballistiliste rakettide võimekuse likvideerimist ning ka Khamenei kõrvaldamist tervitavad paljud minu kolleegid NATO-s," lausus Rutte.

Trump: Iraanil on kõneluste pidamiseks liiga hilja

USA president Donald Trump ütles teisipäeval, et kõnelusteks Iraaniga on liiga hilja, kuigi Teheran neid soovib.

"Nende õhutõrje, õhuvägi, merevägi ja juhtkond on kadunud. Nad tahavad rääkida. Ma ütlesin: Liiga hilja!" kirjutas Trump oma sotsiaalmeediaplatvormil Truth Social.

Iisrael ründas Iraani riigipea kantseleid ja julgeolekunõukogu hoonet

Iisraeli sõjavägi teatas teisipäeval, et korraldas õhurünnakuid Iraani presidendi kantseleile ja riikliku julgeolekunõukogu hoonele Teheranis.

Sõjaväe teatel purustas Iisraeli õhuvägi öösel Iraani terrorirežiimi juhtkonna kompleksi rajatised Teherani südames.

"Kompleksi ründamise ajal heideti arvukalt lahingumoona presidendi kantseleile ja Kõrgeima Riikliku Julgeolekunõukogu hoonele," seisab teates.

STRUCK: The Iranian Regime's Leadership Compound — the central headquarters have been dismantled



This command headquarters was one of the most heavily secured assets in Iran. The compound that housed the regime's most senior forum was struck by the IAF overnight using precise… pic.twitter.com/4iW2xd71bC — Israel Defense Forces (@IDF) March 3, 2026

Iraani meedia teatel tabasid USA ja Iisraeli rünnakut hoonet, kus režiimi vaimulikud valivad uut kõrgeimat juhti. Kohalik meedia näitas ka kaadreid rängalt kahjustada saanud hoonest. Pole veel selge, kes sel ajal hoones viibis. Iraani endine juht ajatolla Ali Khamenei hukkus juba möödunud laupäeval, vahendas The Times of Israel.

Üks Iisraeli ametnik ütles telekanalile Fox News, et rünnak toimus ajal, kui hoones viibis rühm, mis püüdis valida ajatolla Khamenei mantlipärijat.

USA merevägi teatas kõigi Iraani sõjalaevade uputamisest Omaani lahes

Ameerika Ühendriikide merevägi on hävitanud kõik Iraani sõjalaevad Omaani lahes, teatas USA üksusi Lähis-Idas juhtiv keskväejuhatus (CENTCOM).

"Kaks päeva tagasi oli Iraani režiimil Omaani lahes 11 laeva; täna on neid null," seisis ööl vastu teisipäeva tehtud avalduses.

"Iraani režiim on aastakümneid ahistanud ja rünnanud rahvusvahelist laevandust Omaani lahes. Need päevad on möödas. Navigeerimisvabadus on olnud Ameerika ja ülemaailmse majandusliku õitsengu alus enam kui 80 aastat. Ameerika väed jätkavad selle kaitsmist," rõhutas CENTCOM oma avalduses.

Two days ago, the Iranian regime had 11 ships in the Gulf of Oman, today they have ZERO. The Iranian regime has harassed and attacked international shipping in the Gulf of Oman for decades. Those days are over. Freedom of maritime navigation has underpinned American and global… pic.twitter.com/nzdkMVMqZC — U.S. Central Command (@CENTCOM) March 2, 2026

Araabia meres Omaani lahe lähedal paikneb praegu suur Ameerika mereväegrupp, mis koosneb lennukikandjast USS Abraham Lincoln, seitsmest hävitajast, mis on varustatud tiibrakettidega Tomahawk ja raketitõrjesüsteemidega Standard Missile, ning kahest rannikuäärsest lahingulaevast.

Lisaks teatas USA sõjavägi esmaspäeva õhtul, et on alates operatsioonide algusest laupäeval rünnanud Iraanis rohkem kui 1250 sihtmärki.

USA saatkonda Saudi Araabias tabas droonirünnak

USA saatkonda ar-Riyadis tabasid kaks drooni, mille tagajärjel puhkes kompleksis piiratud ulatusega tulekahju ja tekkis materiaalne kahju, teatas Saudi Araabia kaitseministeerium teisipäeval, viidates esialgsele hinnangule.

Teisipäeva varahommikul oli ar-Riyadis asuvas USA saatkonnas kuulda valju plahvatust ja nähti leeke, ütlesid kolm asjaga kursis olevat inimest uudisteagentuurile Reuters. Üks inimene ütles, et tulekahju oli väike.

Ar-Riyadi diplomaatiliste esinduste piirkonna kohal nähti tõusvat musta suitsu.

Kahe allika sõnul vigastustest ei teatatud, kuna hoone oli varahommikul tühi.

USA saatkond andis teisipäeva varahommikul ar-Riyadis, Jeddas ja Dhahranis viibivatele USA kodanikele soovituse varjuda ning palus neil saatkonna külastamist kuni edasise teateni vältida seoses rünnakuga saatkonna vastu.

Saatkonna pressiesindaja ei vastanud kohe kommentaaritaotlusele, nagu ka Saudi Araabia valitsuse meediabüroo.

Küll aga ütles USA president Donald Trump väljaandele NewsNation, et peagi saab avalikkus teada, millised on vastumeetmed USA saatkonna rünnakule ar-Riyadis ja USA sõjaväelaste surmale Iraani konflikti ajal.

Netanyahu: sõda võib võtta mõnda aega, aga mitte aastaid

Iisraeli peaminister Benjamin Netanyahu ütles, et USA ja Iisraeli sõda Iraani vastu võib võtta mõnda aega, aga see ei kesta aastaid.

"Ma ütlen, et see peaks olema kiire ja otsustav. See võib võtta aega, aga see ei võta aastaid. See ei ole lõputu sõda," ütles Netanyahu esmaspäeval telekanali Fox Newsi saates "Hannity".

Netanyahu lükkas tagasi võimaluse, et konflikt jääb kestma aastateks, nagu varasemad sõjad piirkonnas.

USA ja Iisraeli õhusõda Iraani vastu algas laupäeval rünnakutega Teherani vastu, milles tapeti Iraani juht Ali Khamenei ning millele Iraan vastas rünnakutega Iisraeli ja naabruses asuvate araabiamaade vastu, kus asuvad USA baasid.

President Donald Trump ennustas algselt, et sõda kestab neli kuni viis nädalat, kuid lisas, et see võib kesta ka kauem, ning on sellest ajast alates püüdnud õigustada laiaulatuslikku ja avatud lõpuga sõda Iraani vastu. Rünnak Iraani vastu näitab silmatorkavat muutust Trumpi välispoliitikas, lahknedes tema algsest Ameerika ennekõike retoorikast 2024. aasta valimiskampaania ajal, kui ta oli igasuguse USA osaluse vastu välismaistes sõjalistes operatsioonides.

Reutersi/Ipsose küsitlus näitas nädalavahetusel, et vaid iga neljas ameeriklane kiitis heaks USA rünnakud Iraanile, mis on Lähis-Ida kaosesse viinud.

Mitu aastat kestnud USA sõjad Iraagis ja Afganistanis panid paljud ameeriklased skeptiliselt suhtuma Washingtoni otsesesse osalemisse sõdades võõral pinnal.

Netanyahu ütles, et näeb sõda kui võimalust püsiva rahu saavutamiseks Lähis-Idas, sealhulgas Iisraeli ja Saudi Araabia vahel. "Jah, näen küll," vastas ta küsimusele, kas ta näeb piirkonnas püsivat teed rahu saavutamiseks.

Netanyahu ütles, et USA ja Iisraeli sõda Iraani vastu loob stsenaariumi, kus Iraani rahvas kukutab oma valitsuse. "Nüüd on muidugi Iraani rahva otsustada lõplikult valitsust vahetada, aga meie loome – Ameerika ja Iisrael loovad koos – tingimused, mis võimaldavad neil seda teha," ütles ta.

Trumpi sõja eesmärgid ja ajakava on nädalavahetuse algusest saadik muutunud. Laupäeval, kui ta rünnakutest teada andis, kutsus ta iraanlasi üles "oma riiki tagasi võtma" ja vihjas eesmärgile valitsus kukutada.

Esmaspäevastes kommentaarides ei maininud Trump Iraani valitsuse kukutamist ning ütles, et sõda on vajalik Iraani tuumarelva väljatöötamise takistamiseks, mille taotlemist Teheran eitab, ja selle pikamaa ballistiliste rakettide programmi nurjamiseks.

Iisraeli peetakse laialdaselt ainsaks Lähis-Ida riigiks, millel on tuumarelvad. Ka USA-l on tuumarelvad.

Katar teatas kahe ballistilise raketi allatulistamisest

Katari sõjavägi tulistas teisipäeva varahommikul alla kaks ballistilist raketti, teatas riigi kaitseministeerium avalduses pärast seda, kui AFP ajakirjanikud kuulsid Dohas tugevaid plahvatusi.

"Katar suutis kinni püüda ja kahjutuks teha kaks ballistilist raketti, mis olid suunatud sihtmärkide pihta riigis," seisis ministeeriumi avalduses.

"Ohuga tegeleti koheselt pärast selle tuvastamist," lisati teadaandes.

Rubio: USA ei ründaks Iraanis tahtlikult kooli

USA välisminister Marco Rubio ütles esmaspäeval, et Ameerika Ühendriigid ei ründaks tahtlikult ühtegi kooli.

Avaldus järgnes Iraani väitele, mille kohaselt hukkus USA ja Iisraeli õhulöögis ühele koolile 168 inimest.

"Ühendriigid ei võtaks kooli kunagi tahtlikult sihtmärgiks. Meie eesmärgid on raketid – nii nende tootmise ja ka väljalaskmise võimekus," kinnitas Rubio ajakirjanikele.

Välisminister lisas, et Pentagon uurib väidetavat vahejuhtumit.

USA käskis osadel oma diplomaatidel Lähis-Idast lahkuda

USA käskis teisipäeval oma Kataris, Kuveidis, Bahreinis, Iraagis ja Jordaanias asuvates esindustes töötavatel ametnikel, kes ei ole seotud hädaolukordade lahendamisega ja nende pereliikmetel oma asukohariigist lahkuda ning sulges mitu diplomaatilist esindust kogu piirkonnas, kuna pinged Iraaniga eskaleerusid.

USA esindus Saudi Araabias suleti teisipäeval, 3. märtsil pärast droonirünnakut ning ameeriklastel Jeddah's, Ar-Riyadh's ja Dhahranis kästi püsida varjendites.

USA saatkond Kuveidis teatas, et jääb suletuks kuni edasise teatamiseni ning kõik regulaarsed ja hädaolukorras konsulaarkohtumised tühistati.

Iisraelis teatas USA saatkond, et tal ei ole õigust evakueerida ega otseselt abistada riigist lahkuda soovivaid ameeriklasi ning soovitas kodanikel ise oma turvaplaanid koostada.

Meetmed tulevad ajal, mil Ameerika Ühendriikide ja Iisraeli konflikt Iraaniga laieneb üle kogu regiooni, mis ajendas USA-l kehtestama oma diplomaatilistes esindustes rangemaid turvameetmeid ja piiranguid mittevajalikele visiitidele sõjaväebaasidesse.