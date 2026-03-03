Eurooplased muretsevad, et Trumpi huvi Ukraina sõja lõpetamise vastu on kadumas

Eurooplased on mures, et Iraani sõda viib tähelepanu kõrvale Venemaa sõjast Ukrainas ning USA kulutab Lähis-Idas ära raketid, mida oleks hädasti vaja Ukrainale.

USA sõjaline operatsioon Lähis-Idas on praegu ilmselt Valge Maja ja Pentagoni planeerijate jaoks prioriteet ning Euroopa ametnikud pelgavad, et president Donald Trump kaotab huvi Venemaa sõja lõpetamise vastu Ukrainas. Lisaks võib pikk sõda Lähis-Idas kaasa tuua selle, et Ukraina jääb ilma Ameerikas toodetud relvadest, sest neid on vaja USA sõjas Iraani vastu.

"See võib kindlasti probleemiks saada. Me mäletame, et kui uus vabariiklaste administratsioon ametisse astus, suunati 220 000 Ukrainale mõeldud raketti, enamasti püüdurraketid, Vaikse ookeani piirkonna liitlastele," sõnas julgeoleku- ja koostöökeskuse direktor Dmõtro Žmailo.

Ukraina president Volodõmõr Zelenski pakkus Pärsia lahe riikidele Ukraina spetsialistide abi Iraani droonide vastu võitlemiseks. Selleks oleks aga vaja mõjutada Vladimir Putinit peatama sõjalisi operatsioone Ukrainas.

Iraani sõda võib kasuks tulla Venemaa sõjategevuse rahastamisele. Iraani rünnakute tõttu on peatatud Katari, Saudi Araabia ja Iraagi kurdistani naftatootmine. Lisaks pärsib nafta liikumist vedude peatumine Hormuzi väinas. Venemaa Hormuzi väina ei vaja ja saab oma naftat müüa.

"Vähenevad Venemaa nafta allahindlused ja tervikuna tõuseb nafta hind maailmaturul, selle tulemusel saab Venemaa nafta eest rohkem raha," ütles Euroopa Poliitanalüüside keskuse CEPA ekspert Aleksandr Koliandr.

Ukraina president Volodõmõr Zelenski leiab midagi ka positiivset.

"Üks positiivne asi on see, et kõik on nüüd aru saanud, et Venemaa ei ole mingi julgeolekutagaja ega tugev liitlane, sest see pole esimene kord. Süüria, nüüd Iraan – näeme, et Iraanil pole tegelikult (Venemaa poolt - toim) mingit toetust," lausus Zelenski.

Selleks nädalaks on kokku lepitud ka Ukraina kõnelused USA ja Venemaaga. President Zelenski sõnul ei ole neid ära jäetud.

"Põhimõtteliselt plaanisime läbirääkimised pidada Abu Dhabis. See oli Ameerika poole ettepanek. Kui Pärsia lahe sündmuste või sõja tõttu kuupäeva või toimumiskohta muudetakse, siis meie oleme valmis kohtuma teises linnas, teises riigis. Oleme valmis kohtuma Šveitsis ja oleme valmis kohtuma ka Türgis," sõnas Ukraina president.