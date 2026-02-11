X!

Norstati reitingud: Reformierakonna tõus peatus

Erakondade toetus jaanuaris ja veebruaris
Erakondade toetus jaanuaris ja veebruaris Autor/allikas: Norstat/MTÜ Ühiskonnauuringute Instituut
Möödunud nädalal erakondade toetusprotsendid oluliselt ei muutunud, selgub Ühiskonnauuringute Instituudi ja uuringufirma Norstat küsitlusest. Aasta algusest alates tõusu näidanud Reformierakonna reiting on praeguseks peatunud.

Viimaste tulemuste põhjal toetab Isamaad 26,6 protsenti, Keskerakonda 20,6 protsenti ning Reformierakonda 14,7 protsenti valimisõiguslikest kodanikest.

Reformierakonna toetus on eelmise nädala tulemustega võrreldes mõnevõrra madalam ning seega on peatunud praegu ka peaministripartei aasta algusest alates kestnud tõus.

Esikolmikule järgnevad Sotsiaaldemokraatlik Erakond (13,9 protsenti), EKRE (12,8 protsenti), Parempoolsed (kuus protsenti) ning Eesti 200 (1,8 protsenti).

Koalitsioonierakondi toetab kokku 16,5 protsenti ning riigikogu opositsioonierakondi 73,9 protsenti vastajatest.

Toetus valitsusele Autor/allikas: Norstat/MTÜ Ühiskonnauuringute Instituut

Viimased koondtulemused kajastavad küsitlusperioodi 12. jaanuarist kuni 7. veebruarini ning kokku küsitleti 4000 valimisealist Eesti kodanikku.

Tulemuste presenteerimisel on Ühiskonnauuringute Instituut ja uuringufirma Norstat keskendunud viimase nelja nädala koondtulemusele, mis tähendab, et valimiks kujuneb vähemalt 4000 inimest, millest on erakondade suhtelise toetuse arvutamisel välja arvatud erakondliku eelistuseta valijad. Maksimaalne veamäär sõltub suurima grupi proportsiooni suurusest.

Antud küsitluses oli suurimaks grupiks Isamaa toetajad (26,6 protsenti) ning sellisel juhul on veamäär +/-1,63 protsenti. Teiste erakondade reitingute puhul on veamäär väiksem, näiteks Eesti 200 puhul +/-0,49 protsenti.

Sellisel kujul erakondade toetusprotsentide arvutamine tasandab üksikutes küsitlustes esinevad kõikumised, mis tulevad nii suuremast statistilisest veast kui lühiajalise mõjuga sündmustest.

Toimetaja: Mirjam Mäekivi

