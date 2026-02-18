Norstat: erakondade toetusprotsendid nädalaga oluliselt ei muutunud

Viimase nädalaga erakondade toetusprotsendid märkimisväärselt ei muutunud: Isamaad toetab 27,4 protsenti, Keskerakonda 20,6 protsenti ning Reformierakonda 14,3 protsenti valimisõiguslikest kodanikest, selgub MTÜ Ühiskonnauuringute Instituudi ja uuringufirma Norstat küsitlusest.

Esikolmikule järgnevad Sotsiaaldemokraatlik Erakond (13,3 protsenti), EKRE (12,6 protsenti), Parempoolsed (5,9 protsenti) ning Eesti 200 (kaks protsenti).

Koalitsioonierakondi toetab kokku 16,3 ning riigikogu opositsioonierakondi 73,9 protsenti vastanutest.

Erakondade reitingud jaanuar-veebruar 2026 Autor/allikas: Norstat/Ühiskonnauuringute Instituut

Kord kuus küsib Norstat lisaks erakondlikule eelistusele vastajatelt arvamust valitsuse ja peaministri tegevuse kohta. Viimaste tulemuste põhjal arvab 27 protsenti vastajatest, et valitsus teeb oma tööd väga hästi või pigem hästi ning 68 protsenti vastajatest, et valitsus teeb oma tööd pigem halvasti või väga halvasti.

22 protsenti vastajatest kiidab heaks, kuid 61 protsenti ei kiida heaks seda, kuidas Kristen Michal saab oma tööga peaministrina hakkama.

Viimased koondtulemused kajastavad küsitlusperioodi 19. jaanuarist kuni 15. veebruarini.

Tulemuste presenteerimisel on Ühiskonnauuringute Instituut ja Norstat keskendunud viimase nelja nädala koondtulemusele, mis tähendab, et valimiks kujuneb vähemalt 4000 inimest, millest on erakondade suhtelise toetuse arvutamisel välja arvatud erakondliku eelistuseta valijad.

Maksimaalne veamäär sõltub suurima grupi proportsiooni suurusest. Antud küsitluses oli suurimaks grupiks Isamaa toetajad (27,4 protsenti) ning sellisel juhul on veamäär +/-1,64 protsenti. Teiste erakondade reitingute puhul on veamäär väiksem, näiteks Eesti 200 puhul +/-0,51 protsenti. Sellisel kujul erakondade toetusprotsentide arvutamine tasandab üksikutes küsitlustes esinevad kõikumised, mis tulevad nii suuremast statistilisest veast kui lühiajalise mõjuga sündmustest.